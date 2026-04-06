청와대 "구호품 제공과 호르무즈 해협 내 선박 통과 연계, 검토 안해"

큰사진보기 ▲3월 11일(현지시간) 미국·이스라엘과 이란 간의 갈등이 이어지는 가운데 아랍에미리트 라스알카이마 북부에서 바라본 호르무즈 해협 인근 걸프만에 화물선이 보이고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 이란에 대한 구호품 제공과 호르무즈 해협 내 선박 통과를 연계하는 방안을 검토한 적 없다고 6일 밝혔다.앞서 <한겨레>는 "이재명 대통령이 최근 중동 전쟁 관련 비공개 특별대책회의 자리에서 이란에 인도주의적 지원을 하고, 이란에 이해를 구해 (호르무즈 해협 내) 한국 국적 선박을 빼 오는 방안도 강구해보라는 취지의 지시를 했다"고 보도한 바 있다.청와대 관계자는 이날 춘추관에서 기자들을 만나 "(해당 기사는) 사실과 다르다"라며 "인도적 지원에 대한 검토는 중동 지역의 인도적 상황을 개선하기 위한 목적에서 다뤄지고 있다"고 밝혔다.또 "정부는 국제 규범에 따라 호르무즈 해협 내 모든 선박에 대한 자유로운 항행과 안전 보장, 글로벌 에너지 공급 정상화가 조속히 이뤄져야 한다는 입장"이라며 "이런 입장 아래 관련국들과 소통 협력하고 있다"고 밝혔다.한편, 중동 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 내 발이 묶인 우리 국적 선박은 총 26척으로 선원 173명이 승선해 있다.외교부는 지난 5일 일본 등 외국 국적 선박이 잇따라 호르무즈 해협을 빠져나온 상황과 관련해 "선박 및 국가별 조건이 다른 상황"이라며 "정부는 선박·선원의 안전을 우선시하고 이를 감안한 선사의 입장을 중시하고 있다"고 밝힌 바 있다.