메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.04.06 09:23최종 업데이트 26.04.06 09:23

청와대 "구호품 제공과 호르무즈 해협 내 선박 통과 연계, 검토 안해"

이 대통령 관련 검토 지시 보도 부인... "국제 규범 따라 모든 선박 자유로운 항행 가능해야"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
3월 11일(현지시간) 미국·이스라엘과 이란 간의 갈등이 이어지는 가운데 아랍에미리트 라스알카이마 북부에서 바라본 호르무즈 해협 인근 걸프만에 화물선이 보이고 있다.
3월 11일(현지시간) 미국·이스라엘과 이란 간의 갈등이 이어지는 가운데 아랍에미리트 라스알카이마 북부에서 바라본 호르무즈 해협 인근 걸프만에 화물선이 보이고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스

청와대가 이란에 대한 구호품 제공과 호르무즈 해협 내 선박 통과를 연계하는 방안을 검토한 적 없다고 6일 밝혔다.

앞서 <한겨레>는 "이재명 대통령이 최근 중동 전쟁 관련 비공개 특별대책회의 자리에서 이란에 인도주의적 지원을 하고, 이란에 이해를 구해 (호르무즈 해협 내) 한국 국적 선박을 빼 오는 방안도 강구해보라는 취지의 지시를 했다"고 보도한 바 있다.

청와대 관계자는 이날 춘추관에서 기자들을 만나 "(해당 기사는) 사실과 다르다"라며 "인도적 지원에 대한 검토는 중동 지역의 인도적 상황을 개선하기 위한 목적에서 다뤄지고 있다"고 밝혔다.

AD
또 "정부는 국제 규범에 따라 호르무즈 해협 내 모든 선박에 대한 자유로운 항행과 안전 보장, 글로벌 에너지 공급 정상화가 조속히 이뤄져야 한다는 입장"이라며 "이런 입장 아래 관련국들과 소통 협력하고 있다"고 밝혔다.

한편, 중동 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 내 발이 묶인 우리 국적 선박은 총 26척으로 선원 173명이 승선해 있다.

외교부는 지난 5일 일본 등 외국 국적 선박이 잇따라 호르무즈 해협을 빠져나온 상황과 관련해 "선박 및 국가별 조건이 다른 상황"이라며 "정부는 선박·선원의 안전을 우선시하고 이를 감안한 선사의 입장을 중시하고 있다"고 밝힌 바 있다.


#이재명대통령#중동전쟁#호르무즈해협#선박항행#인도주의적지원

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령, 북측에 '대북 무인기 침투 사건' 첫 유감 표명


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기