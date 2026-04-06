[사진] 하늘마저 잘린듯 답답... 우암동 달동네의 슬픈 현실

큰사진보기 ▲2026년 4월 5일 촬영한 부산 남구 우암동 달동네 일대 모습. 과거 부산항을 내려다보며 형성된 마을은 현재 고층 아파트 공사로 풍경이 급격히 변하고 있다. 좁은 골목과 오래된 주택, 주민들의 생활 공간 너머로 대규모 아파트 단지가 들어서며 바다를 향하던 시야는 완전히 가려졌다. ‘주거환경 개선’이라는 이름 아래 진행되는 재개발 속에서, 오랜 시간 이어져 온 공동체와 삶의 흔적은 점차 사라지고 있으며, 기존 주민들은 변화의 중심에서 배제되고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 4월 5일 촬영한 부산 남구 우암동 달동네 일대 모습. 과거 부산항을 내려다보며 형성된 마을은 현재 고층 아파트 공사로 풍경이 급격히 변하고 있다. 좁은 골목과 오래된 주택, 주민들의 생활 공간 너머로 대규모 아파트 단지가 들어서며 바다를 향하던 시야는 완전히 가려졌다. ‘주거환경 개선’이라는 이름 아래 진행되는 재개발 속에서, 오랜 시간 이어져 온 공동체와 삶의 흔적은 점차 사라지고 있으며, 기존 주민들은 변화의 중심에서 배제되고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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"이제 아무것도 안 보인다. 아파트만 보고 살아야 한다."

큰사진보기 ▲2026년 4월 5일 촬영한 부산 남구 우암동 달동네 일대 모습. 과거 부산항을 내려다보며 형성된 마을은 현재 고층 아파트 공사로 풍경이 급격히 변하고 있다. 좁은 골목과 오래된 주택, 주민들의 생활 공간 너머로 대규모 아파트 단지가 들어서며 바다를 향하던 시야는 완전히 가려졌다. ‘주거환경 개선’이라는 이름 아래 진행되는 재개발 속에서, 오랜 시간 이어져 온 공동체와 삶의 흔적은 점차 사라지고 있으며, 기존 주민들은 변화의 중심에서 배제되고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 4월 5일 촬영한 부산 남구 우암동 달동네 일대 모습. 과거 부산항을 내려다보며 형성된 마을은 현재 고층 아파트 공사로 풍경이 급격히 변하고 있다. 좁은 골목과 오래된 주택, 주민들의 생활 공간 너머로 대규모 아파트 단지가 들어서며 바다를 향하던 시야는 완전히 가려졌다. ‘주거환경 개선’이라는 이름 아래 진행되는 재개발 속에서, 오랜 시간 이어져 온 공동체와 삶의 흔적은 점차 사라지고 있으며, 기존 주민들은 변화의 중심에서 배제되고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

5일, 부산 남구 우암동. 한때 '산수도'라 불리던 이곳은 바다를 내려다보는 비탈 위에 자리 잡은 달동네였다. 일제강점기 공동묘지 옆으로 사람들이 하나둘 정착하면서 형성된 마을. 누군가는 떠밀려 왔고, 누군가는 살아내기 위해 눌러앉았다. 그렇게 시간이 쌓이며 이곳은 삶이 되었고, 공동체가 되었다.우암동과 감만동 일대는 한때 부산항과 맞닿은 노동의 현장이었다. 대형 목재회사, 부둣일, 하역 노동. 손에 잡히는 일이 있다는 것만으로도 사람들은 이곳을 떠나지 않았다. 방 한 칸 구하기 힘들 정도로 사람들이 몰렸던 시절, 이곳은 가난했지만 활기가 있었다. 서로의 사정을 아는 이웃들이 있었고, 골목마다 삶의 온기가 배어 있었다.그 중심에는 작은 점빵 '달상회' 같은 공간들이 있었다. 물건을 사고파는 곳이기 이전에, 사람을 만나는 장소였다. 하루를 버텨낸 사람들이 모여 앉아 바다를 보며 이야기를 나누던 곳. 고단했던 삶의 기억도, 서로를 통해 조금씩 다듬어지던 자리였다. 하지만 지금, 그 바다는 보이지 않는다. 고층 아파트 공사가 마을 앞을 가로막았다.예전에는 골목 끝에 서면 부산항이 펼쳐졌지만, 이제는 콘크리트 벽처럼 솟아오른 건물들이 시야를 점령했다. 하늘마저 잘린 듯 답답하다.한 어르신의 말은 짧았지만, 그 안에는 긴 세월이 담겨 있었다.재개발은 '주거환경 개선'이라는 이름으로 진행된다. 낡은 집을 허물고, 더 안전하고 편리한 주거 공간을 만든다는 명분. 그러나 그 과정에서 무엇이 사라지는지는 잘 이야기되지 않는다. 우암동의 변화는 단순한 공간의 교체가 아니다. 삶의 방식이, 관계가, 기억이 함께 밀려나고 있다. 획일적인 아파트는 효율적일지 모르지만, 그 안에는 골목이 없다. 우연히 마주치는 이웃도, 가게 앞에 앉아 나누는 이야기들도 설 자리가 없다. 공동체는 계획되지 않는다. 그것은 오랜 시간 속에서 자연스럽게 형성되는 것이다. 그러나 재개발은 그 시간을 한순간에 지워버린다.더 큰 문제는 이 변화가 모두에게 같은 결과를 주지 않는다는 점이다. 높아진 집값과 분양가는 기존 주민들에게 다시 돌아오기 어려운 조건이 된다. 결국 그 자리에 살던 사람들은 밀려나고, 새로운 사람들이 들어온다. '개선'이라는 말 뒤에는 '배제'가 숨어 있다. 우암동은 지금도 변하고 있다.크레인은 멈추지 않고, 건물은 계속 올라간다. 그러나 그 속도를 따라가지 못하는 것들이 있다. 기억, 관계, 그리고 사람.달동네는 사라질 수 있다. 하지만 그곳에서 살아온 사람들의 삶까지 함께 지워져서는 안 된다. 우암동의 풍경은 단지 한 지역의 변화가 아니다. 이 도시가 누구를 위해 재편되고 있는지, 우리는 무엇을 잃고 있는지 묻는 질문이다.