손병희, 동학농민혁명 물꼬 돌려

큰사진보기 ▲손병희 ⓒ 정운현 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

어느 조직이나 마찬가지로 세(勢)가 확대되면 시국관이나 이해관계로 분파가 형성된다. 동학도 다르지 않았다. 동학농민혁명 발발 과정에서 동학교단은 남접과 북접 사이에 시국관을 달리하였다. '남북접설'을 둘러싸고 과연 그 실체가 있었느냐 상반된 의견이 나온다.오지영은 <동학사>에서 "남·북접설은 수운 선생 당시에 우연히 생겨난 말이며, 수운 선생이 사는 곳에서 보면 해월 선생이 사는 곳이 북쪽이 되어 북접이라 이름지어 불러왔던 것이다."라고 기술했다. 이에 반해 동학연구가 표영삼은 "결론부터 말하면 동학 초기에는 남·북접설이 전혀 없었다. 그리고 동학혁명 때에도 문호를 달리하는 남북접은 존재하지 않았다."라고 주장했다. 일본 측의 기록은 남북접의 실체를 인정하고 있다.북접 교단은 농민전쟁을 원하지 않았다. 그들은 어디까지나 종교적 차원에서 농민봉기를 묶어두려 했다. 그것은 그전의 일련의 집회 기간에도 꾸준히 지켜온 입장이었다. 그나마 대중집회를 개최해도 교단 내 강경파의 압력에 의해 어쩔 수 없이 하는 정도였고, 대외적 명분도 교조신원에만 국한하여 동학을 공식적으로 인정받는 데만 노력했다.이 점은 동학이라는 종교운동의 특성에서 기인할 수밖에 없는 것이며, 동시에 북접 교단지도부가 대체로 최하 빈농층보다는 부농과 중농의 입장을 반영하는 데서 오는, 어쩔 수 없는 것이었다. 그래서 그들은 정부와의 직접적이고 전면적인 대결보다는 유화적인 국면에서 타협적으로 문제를 해결하려 했다.남접이 중심이 된 동학혁명은 봉기 10여일 만에 1만여 명이 동원되고 4월 말 고부 백산에 집결하여 전봉준을 동도대장(東徒大將)으로 추대하면서 '4대강령' 즉 ① 사람을 죽이거나 재물을 손상하지 말 것. ② 충효를 다하여 세상을 구하고 백성을 편안히 할 것. ③ 일본 오랑캐를 내쫓아 성도를 밝힐 것. ④ 군사를 거느리고 입경하여 권귀(權貴)를 모두 죽일 것 등을 선포했다.동학혁명군은 날로 세를 더하여 5월 10일 황토현에서 관군을 패퇴시키고 기세를 몰아 정읍으로 진격하여 관아를 점령한데 이어 5월 31일에는 호남의 요지 전주성을 점령하였다.동학혁명군이 호남 일대를 휩쓸고 있을 때까지도 북접 교단은 지원은커녕 관군과 합세하여 동학군을 토벌하려는 움직임을 보였다. 이 무렵 최시형은 '고절문(告絶文)'을 지어 각 포에 돌렸다.