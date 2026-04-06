보은집회 '척왜척양' 기치 들어

큰사진보기 ▲동학농민군을 형상화한 그림. 출처는 고등학교 <한국사>. ⓒ 삼화출판사 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

비교적 온건한 입장이었던 손병희도 정부의 이같은 처사에 더 이상 참기 어려웠다. 최시형도 분개하기는 마찬가지였다. 다시 새로운 집회가 준비되었다. 1893년 4월 25일 충청북도 옥천 창성면 거포리에 있는 김연국의 집에서 수운 순도기념 제례를 지내면서 거사를 준비하기로 하였다.최시형을 비롯하여 손병희·김연국·이관영·권재조·권병덕·임정훈·이원필·조재벽 등 청주·보은·옥천 지역에 사는 간부들이 모였다. 이 자리에서는 동학의 역사에서 대단히 중요한 결정이 이루어졌다. '척왜양창의(斥倭洋倡義)' 즉 "왜놈과 양놈을 물리치는 것이 정의"라는 명제가 채택되었다. 그리고 보은에 8도의 도인을 모아 서울에서 이루지 못한 교조신원운동을 재개하기로 하고, 여기서 결정한 <통유문>을 각지에 보내어 보은 장내리로 모이도록 하였다.서울의 교조신원이 정부의 속임수로 무위에 그치고, 상경했던 도인들은 귀가하지도 못한데다 관헌들의 토색질이 더욱 심해진 상태에서 1893년 3월 중순 동학교인 2만여 명이 보은에 집결하였다.손병희는 이 집회를 통해 확실한 리더십을 보여주었다. 2만여 명에 달하는 교인(군중)들을 질서정연하게 관리하고 척왜척양의 역사의식을 동학정신으로 접목하는 데도 큰 역할을 하였다.보은에서 대규모적인 동학교인들의 집회에 놀란 정부는 보은군수를 현지에 보내 교인들을 타일러 해산토록 종용했으나, 오히려 교조신원과 척왜척양, 보국안민의 주장이 무엇이 잘못되었느냐는 거센 항의를 받고 물러났다. 정부는 병력을 동원하여 강제해산하는 것과 청국에 병력을 요청하는 방안을 모색하다가 어윤중을 선무사로 보내어 동학지도부와 타협케 하였다. 동원할 병력이 모자랐고, 청국의 파병요청이 거부되었기 때문이다.타협의 결과 농사철이어서 교인들은 각자 고향으로 돌아가고, 탐관오리의 대표급으로 동학 측에서 지목한 감사 조병식과 영장 윤영기 등이 처벌되었다. 보은 집회는 당초의 목적에는 이르지 못했으나 동학이 중앙정부를 상대로 하여 협상할 만큼 종교적인 결집력과 정치적인 영향력을 갖기에 이르렀다. 이와 같은 성과는 곧 동학농민혁명의 마그마로 작동하였다.