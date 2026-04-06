강물에 버려진 '줄줄이 소시지'... 공사는 끝났고 책임도 사라졌다

큰사진보기 ▲하천 풀숲과 바위 사이에 버려져 있는 주황색 오탁방지막 ⓒ 최상두 관련사진보기

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"이것은 실수로 잃어버린 것이 아니라, 철저히 방치된 것이다."

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덧붙이는 글 | 지리산의 맑고 깨끗한 자연을 기록하고 싶습니다. <수달아빠>

4월 6일 남강 함양군 유림면과 산청군 생초면 두물머리에서 쉽게 만나는 풍경이다. 하천에 웬 '줄줄이 소시지'가 널려 있다. 주황색 부유물이 돌 사이에 걸리고, 풀에 얽혀 찢어진 채 방치돼 있다. 이것은 누군가 몰래 버리고 간 생활 쓰레기가 아니다. 하천 준설이나 교량 공사 등에서 발생할 수 있는 탁수를 막기 위해 필수적으로 사용되는 장비, 바로 '오탁방지막'이다.오탁방지막은 하천 공사에서 수질 오염을 막기 위한 필수 자재다. 하지만 정작 공사가 끝나면 제 역할을 다한 이 방지막들은 철거되지 않고 현장에 남겨지는 경우가 허다하다. 결국 비가 오면 하천을 따라 떠내려가고 곳곳으로 흩어진다. 이 과정에서 물길은 막히고 어류 서식지는 훼손되며, 잘게 부서진 플라스틱 부유물은 또 다른 하천 오염원이 된다.하지만 이 모든 과정에서 책임을 묻는 시스템은 제대로 작동하지 않는다. 공사는 '준공'이라는 이름으로 화려하게 끝나지만, 사후 관리와 회수 책임도 그 지점에서 슬그머니 사라져 버린다. 이 사업들은 대부분 민간이 아닌 국가나 지자체가 주도하는 공공사업이다. 즉, 국민의 피 같은 세금으로 설치된 장비라는 뜻이다.그럼에도 공사 이후의 관리 체계는 사실상 공백 상태에 가깝다. 설치할 때는 비용이 청구되고 기록이 남지만, 정작 '회수' 기록은 찾아보기 힘들다. 분실 여부는 확인조차 되지 않고, 훼손에 대한 책임은 누구에게도 추적되지 않는다. 결국 현장에는 버려져도 아무 일도 일어나지 않는 구조만 남게 된다. 이것은 단순한 작업자의 실수가 아니다. 방치가 구조화되고 묵인된 결과다.이제는 분명히 짚고 넘어가야 한다. 누가 설치했고, 누가 관리했으며, 누가 회수하지 않고 버려두었는지 명백히 밝혀야 한다. 이를 위해 가장 시급하게 도입되어야 할 제도는 하천 공사 '현장 실명제' 다.▲ 공사 구간별 책임자를 명확히 명시할 것▲ 모든 오탁방지막 등 주요 자재의 설치 및 회수 과정을 철저히 기록할 것▲ 미회수 및 분실 시 그 책임과 비용을 시공사 측에 명확히 부과할 것책임이 기록되지 않으면, 이러한 무단 방치는 앞으로도 무한 반복될 수밖에 없다.이번에 흉물스러운 현장이 확인된 곳은 지리산권 남강 수계다. 그러나 이 문제를 단순히 특정 지역만의 사례로 치부할 수는 없다. 과연 지리산권 남강 수계만 이럴까.하천은 하나로 연결되어 있다. 상류 한 곳에서 버려진 폐자재는 결국 하류로, 또 다른 곳으로 흘러간다. 이 무책임한 수거 구조가 바뀌지 않는다면, 사진 속 끔찍한 풍경은 전국 어느 하천에서든 똑같이 반복될 것이다.재해를 막고 환경을 정비하겠다고 시작된 하천 공사가, 오히려 수생태계를 위협하는 또 다른 재해를 만들고 있다. 자연은 인간이 버린 쓰레기를 스스로 치워주지 않는다. 그저 묵묵히 흘려보낼 뿐이며, 그로 인한 생태계 파괴의 피해는 결국 다시 우리에게 부메랑처럼 돌아온다. 지금 하천 곳곳에 떠도는 저 주황색 '줄줄이 소시지'들은 우리에게 분명히 경고하고 있다.이제는 지자체와 시공사 측에 엄중히 물어야 한다. 그리고 반드시 기록해야 한다. 누가 이 아름다운 강에 이것을 남기고 떠났는지 말이다.남강수계 함양군 유림면과 산청군 생초면 두물머리 부근 강가에 오탁방지막이 있다.