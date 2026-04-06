호르무즈 개방 시한 하루 연장한 트럼프 "협조 안 하면, 모든 시설 잃을 것"

큰사진보기 ▲지난 1일, 워싱턴 D.C. 백악관 크로스 홀에서 텔레비전 연설을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 잠시 멈춰 서 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방 시한을 7일(현지시각)까지로 하루 늘리면서, 이를 거부하면 이란의 모든 발전소를 파괴하겠다고 경고했다.트럼프 대통령은 5일 미 일간 <월스트리트저널>과의 인터뷰에서 "만약 그들(이란 지도부)이 협조하지 않고 해협을 폐쇄하려 한다면, 전국에 있는 모든 발전소와 다른 모든 시설들을 잃게 될 것"이라고 밝혔다.이어 "만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 아무것도 하지 않는다면, 그 나라는 발전소와 교량이 모두 무너져 내릴 것"이라고 강조했다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에도 "미국 동부시간 화요일(7일) 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)"라고 적었다. 이란과의 협상 시한을 앞서 예고했던 6일에서 하루 연장한 것으로 보인다.이는 이란과 협상이 진행 중이어서 압박 강도를 최고 수위로 끌어 올리거나, 시한 내에 타결될 것이라는 자신감을 내비친 것으로 풀이된다.그는 인터뷰에서 전쟁이 언제쯤 끝날 것으로 보느냐는 질문에 "조만간 알려주겠다(I will let you know pretty soon)"라고 답했다. 그러면서 "우리는 매우 강력한 위치에 있으며, 그 나라는 재건하는 데 20년 걸릴 것"이라며 "만약 그들이 운이 좋다면, 그들이 국가를 유지한다면 말이다"라고 했다.<월스트리트저널>은 "국제법에 따르면 군사 작전에 기여하고 민간인 피해를 최소화하는 경우에만 민간 발전소 및 기타 주요 기반 시설을 공격할 수 있다"라며 "군사적 가치와 관계없이 발전소와 교량에 대한 광범위한 공격은 법적 및 인도주의적 문제를 야기한다"라고 지적했다.하지만 그는 민간 기반시설 타격으로 이란 시민들이 고통받을 것을 우려하지 않느냐는 질문에 "아니다. 그들은 우리가 그렇게 해주길 바라고 있다"라며 "(이란 국민들은) 지옥에서 살고 있다"라고 주장했다.트럼프 대통령의 이런 발언은 이날 새벽 미군이 이란에 격추당해 실종됐던 전투기 조종사를 구출하고 몇 시간 만에 나왔다.그는 6일 오후 1시(한국시간 7일 오전 2시) 백악관에서 군 관계자들과 기자회견을 하겠다고 예고했다. 조종사 구출 작전 성공을 홍보하면서도 향후 대이란 공격에 대한 구체적 언급이 나올 것으로 보인다.트럼프 대통령은 소셜미디어에 "빌어먹을 (호르무즈) 해협을 열어라 미친놈들아, 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것"이라며 거친 표현으로 이란을 압박했다. 또한 '알라에게 찬양을'이라며 조롱하기로 했다.이에 대해 민주당 상원 원내대표 척 슈머는 성명을 통해 "대통령이 정신 나간 사람처럼 날뛰고 있다"라고 비판했다. 여당인 공화당 소속 돈 베이컨 하원의원도 "미국인들은 대통령이 저속한 말을 하는 것을 원하지 않는다"라며 "자제력은 지도력의 일부"라고 강조했다.한편, 트럼프 대통령의 경고에 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 "(트럼프의) 무모한 행동이 미국의 모든 가정을 살아있는 지옥으로 몰아넣고 있다"라며 "유일하고 진정한 해결책은 이란 국민의 권리를 존중하고 이 위험한 게임을 끝내는 것"이라고 맞섰다.