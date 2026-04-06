큰사진보기 ▲용인 시니어해오름봉사단 김재빈 단장이 용인시 공영장례서포터즈 활동에 대해 설명하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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"가장 기억에 남는 건 아들이 있지만 장례비가 없어 공영장례로 진행한 경우였어요. 화장장에 막 들어가려는데 손주를 데리고 아들이 달려왔어요. 그 모습을 보며 여기 있는 이유를 다시 한번 깨달았습니다."

"용인시민 여러분은 혼자가 아닙니다. 우리가 고인의 마지막 친구이자 가족이 되어드리고 있습니다. 주변의 소외된 이웃에게 조금만 더 따뜻한 손길을 건네주신다면, 지역사회의 마지막 풍경은 훨씬 더 아름다워질 것입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

"마지막 만큼은 혼자가 아니어야 한다"는 해오름봉사단 김재빈 단장. 그는 이것이 공영장례 서포터즈 활동의 출발점이자 전부라고 했다.평소 장애인 단체, 홀몸노인, 취약계층 등 다양한 분야에서 봉사를 이어온 그는 취약계층을 만날 때마다 그들의 공통된 불안과 마주쳤다고 한다.김 단장은 "죽으면 누가 내 시신을 처리해 줄까, 누가 내 마지막을 챙겨줄까 하는 걱정을 들을 때마다 우리가 그 역할을 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 해오름봉사단이 자체적으로 무연고 장례활동을 시작한 이유였고, 이후 용인시 공영장례서포터즈 태동의 씨앗이 됐다.올해 3월 24일 기준 서포터즈가 치른 공영장례는 2025년부터 모두 72건이다. 김 단장은 홀로 살다 숨진 사람, 가족과 20년 넘게 단절한 채 신앙에 의지하다 홀로 숨진 52세 여성, 삶을 비관한 59세 남성 등 한 건 한 건이 가슴에 남는다고 했다.용인시가 처음 이 제도를 시행하면서 전국 각지에서 벤치마킹 요청이 잇따르고 있다. 김 단장은 다른 지자체에 꼭 전하고 싶은 말이 있다고 했다.그는 "공영장례 서포터즈는 단순한 시니어 일자리가 아니라 생명의 존엄성에 대한 철학적 교육이 반드시 먼저여야 한다"며 "특히 참여자들의 심리적 소진을 막기 위한 정서적 지지 시스템도 함께 갖춰야 한다"고 강조했다. 이 두 가지 없이는 제대로 된 공영장례가 정착할 수 없기 때문이다.김 단장은 과제로 고독사 예방 교육과 죽음 체험 교육 시스템 마련을 꼽았다. 그는 "공영장례가 발생한 뒤 지원하는 것도 중요하지만 (고독사를) 예방하는 것이 더 중요하다"며 "청소년 세대부터 어른 세대까지 우리가 더불어 살아가야 한다는 교육이 절실하다"고 강조했다. 김재빈 단장은 용인시민들에게 이런 말로 인터뷰를 마무리했다.