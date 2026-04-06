빈소 없이 화장되던 무연고 사망자, 이제는 따뜻한 밥상 받습니다

큰사진보기 ▲용인시 공영장례 서포터즈가 화장장으로 가기 위해 장례식장에서 관을 운구하고 있다. /사진 제공 용인시공영장례 서포터즈 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무연고 사망자들의 마지막을 함께 하고 있는 용인시 공영장례서포터즈 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲공영장례서포터즈 참여자들이 무연고자의 영원한 안식을 빌며 장례식을 엄수하고 있다. /사진 제공 용인시 공영장례서포터즈 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 공영장례서포터즈는 추석을 맞아 무연고 사망자들이 안치된 용인평온의숲 다솜마루에서 합동추모제를 열었다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

홀로 세상을 떠나는 이들이 늘고 있다. 가족이 없거나, 가족이 있어도 관계가 단절되고 경제적인 이유로 장례조차 치르지 못하는 무연고 사망자들이다.무연고 사망자가 해마다 늘고 있는 가운데, 용인특례시는 전국 최초로 시니어 일자리 사업과 무연고 사망자 공영장례를 연계한 '공영장례서포터즈' 제도를 도입해 홀로 떠나는 고인의 마지막 길을 함께하고 있다. 공영장례 현장에서 활동하는 이들을 통해 고독사와 공영장례의 의미를 짚어봤다.공영장례는 연고자가 없거나, 가족이 있더라도 관계 단절이나 경제적 어려움으로 장례를 치르지 못하는 무연고 사망자를 위해 공공이 장례 의례를 대신 지원하는 제도다. 예전에는 빈소조차 없이 곧바로 화장됐지만, 이제는 행정기관과 봉사자 등이 유가족과 상주를 대신해 장례 의례 전반을 지원한다.단순히 시신을 처리하는 행정을 넘어 고인이 세상과 작별하는 마지막 순간만이라도 외롭지 않게 영혼을 위로하고, 인간으로서 귀한 생명의 존엄성을 지켜주는 것이 핵심이다.보건복지부 통계에 의하면 고독사 사망자 수는 2017년 2412명에서 2024년 6139명으로 급증했다. 용인시에서도 무연고 사망자가 한 해 평균 50~60명에 이르는 것으로 나타났다. 기초수급자의 경우 연고가 있지만 가족들이 경제적인 이유 등으로 시신 인수를 거부하는 사례도 적지 않은 것으로 알려졌다.공영장례 대상자 중 연고가 전혀 없는 경우는 25%에 불과하고, 나머지 75%는 연고가 확인되지만 경제적 이유나 가족 갈등으로 장례를 포기한 이들이다.용인시 공영장례는 해오름봉사단에서 시작됐다. 2024년 7월 용인시니어봉사단 발대식을 연 해오름봉사단은 그해 10월부터 본격적인 활동에 나섰다. 홀몸노인 떡국 나눔, 취약계층 김장 나눔, 홀몸노인 가정 집수리, 청소년 장학금 지원 등 지역 곳곳을 누비며 봉사를 이어갔다. 2025년 4월에는 공영장례 세미나에서 봉사단 사례를 발표하기도 했다.그 과정에서 봉사단원들은 홀로 사는 노인들에게서 공통된 불안을 마주쳤다. "내가 죽으면 누가 내 시신을 처리해 줄까"였다. 해오름봉사단 김재빈 단장은 "죽음에 대한 걱정을 들을 때마다 가족이 아니더라도 이분들 생명의 존엄성 만큼은 지켜드려야겠다는 생각이 들었다"고 공영장례 시작 배경을 설명했다.그것이 해오름봉사단이 자체적으로 무연고 장례를 시작하게 된 계기였고, 이후 용인시 공영장례서포터즈 제도로 이어졌다.용인시에서는 2023년 9월 용인시의회 이윤미 의원 대표발의로 '공영장례 지원에 관한 조례'가 제정됐다. 공영장례 서비스를 지원해 온 용인시는 2025년 전국에서 처음으로 시니어 노인 일자리 사업과 공영장례를 연계한 '공영장례서포터즈' 제도를 도입했다.해오름봉사단원을 중심으로 한 서포터즈 18명이 2025년 3월 21일 용인시 첫 공영장례를 치렀다. 현재 남녀 서포터즈 10명과 용인시사회복지협의회 관계자, 자원봉사자 등 20여 명이 함께하고 있다.서포터즈 연령대는 50대에서 70대까지 다양하다. 퇴직 공무원, 군 장성, 자영업자, 주부 등 직업 배경도 각양각색이다. 하지만 이들에겐 공통점이 하나 있다. 외로운 고인의 마지막 길을 지키겠다는 마음이다.공영장례서포터즈로 활동하는 이경호씨는 "나도 남을 위해서 마지막 가는 길에 한번 참여해 봐야겠다는 마음이 들었다"며 "하면 할수록 왜 이걸 더 일찍 시작하지 못했을까 하는 생각이 든다"고 말했다. 수지구에 거주하는 최창종씨는 교회 경조사팀 활동을 바탕으로 해오름봉사단에 합류한 뒤 공영장례서포터즈를 시작한 2년 차 단원이다.천주교 신자인 김열희씨는 장애인 복지센터에서 4년간 자원봉사를 하다 이 일을 접했다. 김씨는 "누군가 해야 한다면 태어날 때부터 무연고인 사람은 없지 않느냐"며 "마지막 가는 길만큼은 인간의 존엄을 지켜드려야 한다는 생각으로 임하고 있다"고 말했다.이 제도는 전국의 주목을 받고 있다. 김재빈 단장은 타 시군에서 벤치마킹을 하겠다며 용인을 방문하는 사례가 늘고 있다고 전했다.해오름봉사단이 집계한 무연고 사망자 공영장례 자료(2025. 1~2026. 2. 11)에 의하면, 이 기간 용인시 공영장례 건수는 총 66건에 달했다. 올해 3월 24일까지 치른 것을 합하면 72명의 공영장례를 치렀다.이 통계는 우리가 가진 편견을 깨뜨린다. 성별로는 남성이 48명(72.7%)으로 여성(18명)보다 압도적으로 많다. 연령대는 70대가 21명(31.8%)으로 가장 많다. 그러나 40대 6명, 50대 12명, 60대 12명 등 중·장년층이 30명(45.5%)에 이른다. 무연고 사망자는 '고령자'일 것이라는 예상과 다른 현실이다.최창종씨는 "전국적으로 연간 6천 건 이상 공영장례가 치러지는데, 그중 연고가 아예 없거나 확인이 불가능한 분은 25%에 불과하다"며 "나머지 75%는 연고가 있거나 연락이 닿는데도 경제적 이유나 개인적 갈등으로 장례를 포기한 분들"이라고 설명했다.김열희씨 역시 "경제적 이유가 상당히 큰 것 같다"며 "1인 가구가 많아지다 보니 앞으로 이런 일이 더 많이 발생하지 않겠느냐"고 안타까움을 전했다.김재빈 단장은 이같은 분석자료가 단순한 실적 집계가 아니라 용인시 복지정책의 기초 자료로 활용될 수 있도록 꾸준히 쌓아가고 있다고 설명했다. 막연한 경험담보다 데이터를 토대로 지자체와 국가 기관에 제안해 복지 사각지대 해소에 기여하고 싶다는 게 김 단장의 바람이다.서포터즈의 하루는 이른 아침 장례식장 빈소에서 시작된다. 고인의 영정 사진을 직접 만들고, 조화·조기 등 장례용품을 갖춘 뒤 제삿상을 차린다. 상주로서 제례를 집전하고, 운구 차량에 시신을 옮겨 평온의숲 화장장으로 함께 이동해 화구에 들어가는 마지막 순간까지 지켜보며 묵념과 기도로 모든 일정을 마친다.예전에는 빈소조차 없어 냉동실에 보관되다 화장 처리하던 것을 서포터즈가 직접 나서 따뜻한 밥과 국 등을 올리면서 공영장례의 품격이 달라졌다.장례를 마친 뒤에는 '마음 나누기' 시간을 갖는다. 서포터즈끼리 감정을 나누고 격려하며 정서적 소진을 예방하기 위해서다. 용인시 사회복지협의회는 장례의식·예절·사례 교육뿐 아니라 화초 심기 등 심리적 치유 프로그램을 병행하며 서포터즈의 정서적 안정에 기여하고 있다.서포터즈가 현장에서 마주한 사연은 우리 사회의 민낯을 보여준다. 최창종씨는 영결식이 시작되는 자리에 딸과 사위가 참석했던 장면을 잊지 못했다.최씨는 "잠깐 자리를 비웠던 사위분이 편의점에서 빵과 우유를 사 들고 돌아왔다"며 "관계가 나빠서가 아니라 경제적 형편 때문에 공영장례를 치른 거구나 싶어 가슴이 몇 배나 더 아팠다"고 안타까웠던 사연을 들려줬다.이경호씨는 이혼한 한 남성의 장례에서 마산에서 달려온 딸과 전 부인, 오랫동안 만나지 못했던 남동생이 화장장 입구에서 오랜만에 해후하는 장면을 목격했다. 그는 600m도 안 되는 거리에 살면서도 서로의 존재를 모르고 지내다 뒤늦게 아들의 화장장에 찾아와 오열하는 어머니의 모습도 기억에 생생하다고 했다.김재빈 단장은 20년 넘게 가족과 단절된 채 신앙에 의지해 원룸에서 살다 샤워 중 심장마비로 숨진 52세 미혼 여성, 삶을 비관해 스스로 생을 마감한 59세 남성 등 아픈 기억이 많다고 전했다.이경호씨는 "이 제도를 모르는 분들이 많다"며 "장례 얘기를 꺼내면 싫어하는 분들도 계시지만 시 차원에서 더 적극적으로 홍보해서 시민들이 알고, 가족끼리도 만나는 자리가 만들어졌으면 한다"고 바람을 전했다.용인시는 현재 ▲ 다보스병원장례문화센터 ▲ 용인서울병원장례문화센터 ▲ 용인시민장례문화원 ▲ 용인제일메디병원장례식장 ▲ 기흥장례식장 ▲ 쉴낙원 경기장례식장 ▲ 보정장례식장 ▲ 용인평온의숲 장례식장 등 8곳과 공영장례 업무협약을 체결했다.각 장례식장은 무연고 사망자 발생 시 전용 빈소를 제공하고, 시는 1인당 160만 원을 장례비로 지원한다. 하루에 여러 건의 공영장례가 겹칠 경우 서포터즈가 참여할 수 있도록 장례식장과 발인 시간을 조율하는 체계도 갖춰졌다.'사전 장례주관자 지정사업'도 시행 중이다. 기초생활수급자, 차상위계층 등이 생전에 직접 자신의 장례를 주관할 사람이나 단체를 지정하는 제도로, 각 읍·면·동 행정복지센터에 신청할 수 있다.공영장례 수요는 더 늘어날 것으로 전망된다. 1인 가구 증가, 가족 해체, 경제적 빈곤이 복합적으로 작용하는 현대 사회에서 무연고 사망은 특정 계층만의 문제가 아니다.김재빈 단장은 공영장례 지원을 넘어 고독사 예방을 위한 생명 존엄성 교육, 청소년 세대부터 어른 세대까지 아우르는 죽음 체험 교육 시스템 마련, 지속 가능한 서포터즈 운영을 위한 연령층 확대와 정서적 지지 시스템 구축을 과제로 꼽았다.용인시 공영장례 서포터즈 활동은 홀로 떠나는 이들의 마지막 길을 지역사회가 함께 책임지는 일이면서 지역사회 복지 수준의 척도가 되고 있다.