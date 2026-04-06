평범한 일상을 사는 기적, 97세 아버지의 한마디

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"아버지, 편히 주무셨어요?"

"오늘따라 아버지가 더욱 감사하네요."

"..."

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큰사진보기 ▲노인유치원이라는 데이케어센터는 주간과 주야간 돌봄형태 두 가지가 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

"저승에 갈 때까지 건강하도록 노력할 테니 너무 걱정하지 마라."

평소대로 그제 이른 아침에 아버지께 인사를 드렸다. 이어 한마디 더 보탰다.아버지는 말씀 없이 웃기만 했다. 아버지께 '감사하다'는 표현은 엊그제 모임에서 학교 동창이 내게 당부한 말을 그대로 전한 것이다. 한 달간 소위 '노인 유치원'으로 불리는 '데이케어센터'에서 사회복지사 현장 실습을 한 친구가 전하는 간병과 돌봄 실태는 이날 친구모임에서 단연 화제였다.친구는 데이케어센터에서 하루 8시간 보내는 60여 명의 어르신들과 한 달 동안 함께 웃고 이야기했다. 이들 노인들은 그나마 심신이 양호한 편이라고 한다. 치매 등으로 인지 능력이 다소 떨어지지만 센터의 다양한 프로그램에 참여하고 활력을 유지하고 있기 때문이다.센터에 입소하는 어르신들은 대부분 80세 이상으로 '장기요양등급'을 받은 분들이다. 센터에서 가장 인기 있는 프로그램은 무엇일까. 노인들은 '노래 교실'을 가장 좋아하신다고 한다. 음악의 치유 효과를 체감하면서 적극적으로 참여하고 있다는 것이다.하지만 난감한 모습이 더 많다. 대소변이 마음대로 되지 않아 기저귀를 착용하는 분들이 많고, 의지대로 몸을 움직이지 못하는 어르신들도 상당수다. 친구는 돌봄을 더 이상 가족의 일로만 치부할 수 없는 세상이라는 걸 센터에서 새삼 깨달았다고 한다. 친구는 현장에서 매일 근무하는 요양보호사와 사회복지사들의 노고가 정말 위대하게 보였다고 한다."장수가 재앙이 될 수 있다"는 말이 있다. 오래 사는 것이 무조건 좋은 것은 아니라는 것이다. 국가데이터처에 따르면 기대수명(82.74세, 2022년 기준)과 건강 수명(69.89세)의 격차는 무려 12.85년이나 된다. 초고령사회에서 말년의 상당 기간은 병으로 신음하다 생을 마감하고 있는 것이다. 행복은 멀리 있는 것이 아니라 평범한 일상에 있다. 친구말로는 97세 연세에도 그럭저럭 정정한 내 아버지가 대단하시다며 매일 '기적'을 행하고 있다고 했다.실제 아버지는 매일 스스로 목욕하시고, 식사하시고, 화장실을 가시고, 체조하시고, 경로당을 다녀오시는 등 일상을 거의 혼자 관리하고 있다. 아버지는 어제 내게 말도 없이 이발소에 가서 머리를 깎았다.친구는 우리 70대의 건강과 돌봄에 대한 주의도 잊지 않았다. 돌봄 받는 시기를 최대한 늦추는 건강 수명이 관건이라는 것이다. 이제 질문해야 한다. 돌봄에 대한 관점도 달라져야 한다. 초고령사회에서 국가와 사회의 돌봄 체계는 갈수록 확대될 것이 틀림없다. 이와 함께 건강 장수인에 대한 관심과 지원도 마련돼야 하지 않을까 싶다.친구는 "장수하는 아버지가 행복한 것이 아니라 진정 행복한 사람은 가족들이라며, 자식들은 건강한 아버지에게 특별히 감사해야 한다"라고 당부했다. 서두로 돌아가서 아버지께 '뜬금없이' 감사드린 연유가 친구의 요청이었다고 전하자 아버지는 밝은 표정으로 말했다.