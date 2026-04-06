장애인과 함께한 부활절 연합예배 "강아지 똥으로 오신 예수님"

큰사진보기 ▲5일 오후 대구 중구 중앙로 아카데미극장 앞에서 열린 고난받는 이들과 함께하는 부활절 연합예배는 장애인들과 함께 열렸다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5일 오후 대구 중구 중앙로 아카데미극장 앞에서 열린 고난받는 이들과 함께하는 부활절 연헙예배에서 장애인들로 구성된 '맑은소리 하모니카 앙상블'이 연주를 하고 있는 모습. ⓒ 조정훈 관련사진보기

부활하신 예수님이 다시 오신다면 어떤 이들에게 먼저 내려올까? 고난 받는 이들과 함께하는 부활절 연합예배가 5일 오후 대구 중구 중앙로 아카데미 극장 앞에서 열렸다.대구경북기독인연대가 주최하고 대구기독교교회협의회 교회와사회위원회 주관으로 거리에서 열린 부활절 예배는 '장애인들과 함께'를 주제로 찬양과 기도, 설교, 장애인 문제에 대한 상황 공유, 공연 및 선물 증정 순으로 진행됐다.장애인들로 구성된 '밝은소리 하모니카 앙상블'의 연주와 찬양에 이어 김종범 둥지교회 안수집사는 "육신의 연약함이나 불편함이 결코 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없음을 믿는다"며 "장애가 걸림돌이 아니라 서로의 부족함을 채워주는 디딤돌이 되는 은혜를 달라"고 기도했다.김 집사는 "육체적, 정신적 아픔 속에서도 부활의 주님을 만나 날마다 새 힘을 얻게 해 주시길 원한다"며 "장애인과 비장애인이 손을 잡고 부활의 기쁜 소식을 온 세상에 전하는 아름다운 증인의 삶을 살게 해 달라"고 말했다.김범진 각산사랑의교회 목사(대구기독교교회협의회 대표회장)는 '강아지 똥의 부활'이라는 주제로 설교에 나섰다. 김 목사는 권정생 선생의 '강아지 똥' 동화를 인용하며 "오늘은 강아지 똥으로 이 땅에 오셔서 하찮은 잡초와 같은 우리에게 자신의 몸을 쪼개고 나누어줘 꽃과 향기로 부활하신 날"이라고 말했다.김순곤 달구벌종합복지관 사무국장은 고령 장애인 실태 및 통합돌봄지원 과제와 관련 "대구에 등록된 장애인 13만 명 중 절반 이상이 65세 이상 고령층으로 추정된다"며 "독거 또는 노인부부 가구 비율이 증가하고 있다. 아는 돌봄 제공자가 없는 구조가 확대되고 있다는 것을 의미한다"고 말했다.김 사무국장은 "현재 장애인 서비스와 노인 서비스가 분리되어 운영되면서 고령 장애인들이 상당한 불편을 겪고 있다"면서 "장애인이 65세가 되면 활동지원을 축소 또는 종료하고 장기요양으로 전환이 필요하지만 실제로는 서비스 공백이 발생하는 사례가 많다"고 지적했다.그러면서 "고령 장애인이 시설이 아닌 지역에서 존엄하게 살아갈 수 있도록 돌봄 시스템이 연결되고 작동하도록 하는 것이 가장 중요한 과제"리고 강조했다.박동균 장애인차별철폐연대 사무국장은 "장애인 거주시설의 구조적인 문제와 장애인 이동권이 보장되지 않고 있는 사회적 문제가 우리 주변에서 장애인을 쉽게 마주할 수 없게 하는 중요한 요인"이라고 말했다.이어 "장애인 거주시설이 가진 구조적인 문제점의 유일한 해결책은 '탈시설'"이라며 "이동할 수 있어야 교육도 받고 일도 할 수 있다. 이동권은 생존권과도 같아"고 주장했다.김유복 기쁨의교회 목사(대구기윤실실행위원)는 "인구의 약13.6%이고 대구시민 가운데 32만 명에 달하는 경계선지능인들은 장애인이 아니라는 이유로 어떠한 제도적 보호도 받지 못한 채 복지 사각지대에 놓여 있다"며 ▲ 교회와 공동체가 이들의 든든한 지지체계가 될 것 ▲ 법적·제도적 안전망 구축에 함께 목소리를 내줄 것 ▲ 다양성을 존중할 것 등을 호소했다.