SNS에서 보고 왔어요, 오도독 씹히는 맛이 최고

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큰사진보기 ▲두세 군데 문을 열어놓은 판매장에서 미더덕껍질을 벗기고 계시는 아주머니. 미더덕껍질을 벗기는 칼은 길이가 짧고 옆으로 넓은 모양을 하고 있었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원시 마산합포구 진동면 고현리 미더덕마을. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲내장과 개흙(뻘)을 제거하고 손질한 미더덕회. 진한 바다향이 나는 상큼한 맛이 일품이었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲진동 고현마을에서 맛본 미더덕덮밥. 멍게비빔밥보다 좀더 짙은 풍미가 느껴졌다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

지난 3일, 미더덕회를 먹어보고 싶다는 지인과 함께 집에서 가까운 미더덕마을을 찾았다.창원시 마산합포구 진동면 고현리에서 생산되는 미더덕은 우리나라 미더덕 전체 생산량의 70%를 차지할 정도로 미더덕의 주산지라고 한다. 미더덕은 3~5월이 제철이며 해산물과 콩나물을 이용한 찜 요리나 된장찌개, 그리고 미더덕덮밥이나 회로 먹는다.작은 어촌마을에 도착해 우선 동네를 한 바퀴 둘러보았다. 예년같으면 마을 여기저기에서 주민들이 미더덕을 까는 모습을 볼 수 있었는데 마을은 조용했다. 한쪽에 있는 미더덕 판매장에도 겨우 두세 군데만 문을 열어 놓았다. 문을 열어 놓은 한 군데에 들어가니 아주머니 한 분이 미더덕껍질을 벗기고 계셨다. 손에 들고 있는 칼의 모양이 특이하다. 길이가 짧고 옆으로 넓은 형태다.미더덕을 사고 싶다고 하니 올해는 미더덕이 귀해서 가격이 올라 1kg에 2만 원이라고 한다. 지인과 각각 만원을 주고 500g 씩 샀다. 2005년을 시작으로 거의 매년 열리던 미더덕축제도 수확량 부족으로 3년째 열리지 못하고 있단다. 진동만의 수온이 계속 오르는게 원인이라고 한다.지인과 마을의 한 식당에 들어가 미더덕덮밥과 미더덕회를 주문했다. 다진 미더덕과 날치알, 그리고 김가루가 얹힌 밥과 잘 손질된 미디덕회가 나왔다. 오도독 씹히는 식감과 짙은 바다향 풍미는 정말 별미였다.미더덕회를 처음 먹는다는 지인은 방송과 SNS에서 봤다며 연신 감탄을 했다. 밥을 먹고 나와 진동만 바다를 잠시 바라보았다. 미더덕이 많이 생산되어 어민들이 바쁘게 움직이는 모습을 보게 되었으면 좋겠다는 생각이 들었다.