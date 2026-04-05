순천시장 경선 앞두고 판세 요동, 결집력이 승부처

큰사진보기 ▲순천시장 더불어민주당 경선을 1주일 앞두고 허석 예비후보의 상승 흐름이 뚜렷해지면서, 지지층 결집 여부가 막판 승부를 가를 핵심 변수로 떠오르고 있다. ⓒ 정은지 관련사진보기

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순천시장 더불어민주당 경선이 주일 앞으로 다가온 가운데, 후보 간 지지층 결집 여부가 막판 승부를 가를 핵심 변수로 떠오르고 있다.경선이 막바지로 접어들면서 판세도 변동성을 보이고 있다. 초반에는 오하근 후보가 안정적인 지지세를 유지하는 모습이었지만, 최근 여론조사에서는 허석 전 순천시장 측의 반등 움직임도 관측되고 있다.정치권에서는 이번 경선을 조직력과 결집력의 대결로 압축된 구도로 보고 있다. 기존 조직 기반을 중심으로 한 안정적인 표 관리와, 후반으로 갈수록 지지층이 모이는 결집 흐름이 맞붙는 양상이라는 설명이다.경선 후반 들어 양 후보 모두 지지층 결집과 관망 표 움직임이 나타나면서 접전 양상이 형성되고 있다. 허석 후보는 경선 후반으로 갈수록 지지층이 재결집하는 흐름을 보이고 있으며, 오하근 후보 역시 초반부터 안정적 지지를 유지하면서 후반부까지 영향력을 이어가는 상황이다.이번 변화는 단순한 수치상의 움직임을 넘어 본선 경쟁력을 고려한 당원과 시민들의 선택에도 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다. 경선이 후반으로 접어들면서 안정적인 조직 기반을 가진 후보와 결집력과 상승세를 바탕으로 본선 경쟁력을 높일 후보 가운데 누구를 선택할지가 관건이다.남은 일주일, 더불어민주당 순천시장 경선은 후보 간 정체와 상승, 그리고 지지층 결집 여부가 판세를 결정할 전망이다. 경선 승리 이후 본선 경쟁에서도 어떤 후보가 더 강하게 결집하고 경쟁력을 발휘할 수 있을지가 관건으로 평가된다.