국정조사 증인 선서 거부 박상용,민주당 "국회에 도전" 법적 조치

더불어민주당이 국회 국정조사 증인 선서를 거부한 박상용 인천지방검찰청 부부장검사에게 법적 조치를 예고했다. 증인 선서를 거부한 것은 물론, 적법한 절차를 거쳐 진행되고 있는 국정조사를 '위헌·위법'으로 몰아세운 데 대한 반발이다.
국회 법제사법위원회 위원장을 맡고 있는 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 서영교 위원장은 5일 "국회에 대한 도전"이라며 격앙된 반응을 보였다. "이 부분에 대해서 여러 가지 검토하게 될 것"이라며 법적 대응 가능성도 내비쳤다.
박상용 검사는 지난 3일, 국정조사에 출석했으나 33명의 증인 중 유일하게 증인 선서를 거부했다. 그는 A4용지 7장 분량의 소명서를 남기고 자리를 떠났고, 이후 SNS에 해당 소명서를 공개하며 거세게 반발했다(관련 기사: 선서 거부한 박상용, 소명서 7장 남기고 퇴장... "거악 왜 옹호하나"
https://omn.kr/2hn10).
"정당한 사유 없이 증인 선거 거부해도 처벌... 정치중립 의무도 위반"
서 위원장은 이날 국회서 가진 기자간담회에서 "모두 다 조작한 것이었다. 이 조작이 다 드러났다"라며 쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 수원지검 소속으로 이화영 전 경기도 평화부지사 회유 의혹이 불거지고 있는 박상용 검사를 정조준했다.
서 위원장은 "박상용 검사는 그날 증인 선서를 거부했다. 증인 선서를 거부했다는 것은 위증할 결심을 가지고 왔다는 것"이라며 "하나만 알고 둘은 모른다. 위증해도 처벌이지만, 정당한 사유가 없이 증인 선서를 거부할 시에는 3년 이하의 징역, 1000만~3000만 원 이하의 벌금"이라고 날을 세웠다.
그는 "(박 검사가) 위증이 두려워 증인 선서를 거부했으나 정당한 사유가 없었다"라며 "그는 '소명을 왜 못하게 하느냐' 얘기하는데, 소명은 증인의 임무다. 위원장이 그 소명의 방식은 문서 등 여러 가지 다양한 방식으로 지시할 수 있다"라고 강조했다.
서 위원장은 "그날 박상용 검사는 대기실에 대기하고 있던 상태"라며 "그런데 나가서 이 국정조사가 위법이고 위헌이라고 떠들어댔다. 이 부분 또한 정치중립 의무 위반"이라고 목소리를 높였다. 또 "국회의 적법절차를 무시하는 행위로서 법적조치 대상"이라고 경고했다.
그는 과거 박 검사가 국회 법시위에서 했던 진술 중 정황이나 증거자료와 맞지 않는 부분들을 지적하며, '윗선'의 개입을 의심했다. 서 위원장은 "대선 후보 이재명을 제거하기 위해서 철저히 준비됐던 그들의 조작은 위에서부터 아래까지 체계적으로 준비된 거였다"라며 "국정조사 과정에서 다 밝혀졌다. 엄청난 게 나왔고, 앞으로 더 철저하게 밝혀내겠다"고 말했다.
"국회의 위상을 바로잡기 위해 철저한 책임 물을 것"
법적 조치에 나설 것인지 기자들이 묻자, 서 위원장은 "증인 선서를 거부하면 소명하는 게 임무이다. 증인 선서 거부 이유를 자료를 내든지 뭘 해야 하는 것"이라며 "그 소명을 마이크를 들고 해야 하는 원칙이 아니다"라고 설명했다. "여기에 계신 국정조사 위원들도 제가 '지금 발언하시라'라고 해서 마이크 (전원을) 넣어드려야 발언하는 것이고 기관장도 마찬가지"라는 이야기였다.
그는 "그런데 증인 선서를 거부한 자가 마이크를 달라고 하고, 이건 국회에 대한 도전이다. 이것에 대해서는 엄히 꾸짖는다"라며 "증인 선서를 거부하면서 소명서를 써 왔는지, 자기 입장문 7장짜리를 가져왔더라"라고 말했다.
이어 "증인 선거 거부에 대한 소명은 그 제출도 행정실에서 받으면 되는 것"이라며 "증인 선서를 거부한 마음이 바뀌면 다시 와서 선서하라고 했는데 '그럴 일은 없다'고 이야기하는 오만방자한 태도를 대한민국 국민이 모두 보는 앞에서 보였다"라고 지적했다.
서 위원장은 "자신의 위증과 거짓들이 만천하에 다 드러나지 않았느냐? 그러면서 위헌하고 위법하다고 여러가지 운운한다"라며 "공무원은 페이스북에 '좋아요' 하나만 눌러도 정치중립 의무 위반이 될 수 있다"라고 꼬집었다.