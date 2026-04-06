5일장·노점 마차에 "파병 반대" 현수막 건 상인들

큰사진보기 ▲노점마차에서도 전쟁반대 파병반대를 이야기합니다 ⓒ 민주노점상전국연합 관련사진보기

"호두과자 먹으러 온 외국인 손님이 현수막을 가리키며 이게 뭐냐고 물어봐요. 그럴 때 제 대답은 딱 한마디입니다. 'NO WAR(전쟁 반대).'"

"우리 국민을 전쟁터로 보낼 수 없다. 호르무즈 파병 반대한다."

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큰사진보기 ▲5일장에서도 전쟁반대 파병반대를 이야기합니다. ⓒ 민주노점상전국연합 관련사진보기

"옆집 자녀, 우리 조카 같은 청년들이 전쟁터에 나가는 일입니다. 내 가족의 일이라 생각하면 가만히 있을 수 없지요. 다행히 공감해 주시는 시민들이 많고, 특히 평화를 염원하는 외국인들의 반응이 뜨겁습니다."

"영남권에 계신 노점 어머님들이 전쟁을 왜 반대하냐고 이야기하시다가도 내 이쁜 손자들 전쟁터로 보내실거냐는 말에 '그럼 안되지 반대해야지 암!' 하시면서 현수막을 드셨습니다."

큰사진보기 ▲노점마차에 부착한 국민동의청원 QR코드 안내문 ⓒ 민주노점상전국연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 현재 국회 국민동의청원으로 [미국과 이스라엘의 침략 전쟁 중단 및 호르무즈 해협 파병 저지를 위한 국회의 조치 요청에 관한 청원]을 받고 있습니다. 오는 4월 23일까지 진행되는 이 청원은 일상에서 평화를 지키려는 국민의 간절한 염원을 담고 있습니다. 함께 동참 부탁드립니다. https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/48CF8D1E98E82CA2E064B49691C6967B

3월 마지막 주, 서울 신촌에서 호두과자 노점에서 만난 A씨의 말입니다. 평범한 일상의 공간인 노점 마차가 최근 긴박한 국제 정세와 맞물려 '평화의 발신지'로 변모하고 있습니다. 떡볶이와 순대, 호두과자, 붕어빵 김이 모락모락 피어오르는 매대 위로, 맛있는 냄새 대신 날카로운 경고와 절박한 호소가 담긴 현수막이 걸렸습니다.지난 2월 28일, 미국과 이스라엘의 이란 침공은 전 세계에 충격을 안겼습니다. 특히 토마호크 미사일이 초등학교를 폭격해 학생과 교사 182명의 목숨을 앗아간 사건은 평범한 시민들의 공분을 샀습니다. 명분 없는 전쟁이 계속되는 가운데, 트럼프 정부는 한국을 향해 4만5천 명의 주한미군 주둔을 명분으로 호르무즈 해협 파병을 강하게 압박하고 있습니다.(한국에 주둔하는 미군은 2만 8500명으로 알고 있는데 말입니다)이러한 상황에서 전국 곳곳의 노점상들이 일어섰습니다. 서울을 비롯해 경기, 대전, 충청, 영남 등 전국 5일장과 골목 어귀의 노점마다 파병 반대 현수막이 붙기 시작한 것입니다.조항아 민주노점상전국연합 사무총장은 "미국의 이란 침공을 보며 우리가 무엇을 할 수 있을까 깊이 고민했습니다"라면서 "노점은 시민들과 가장 가까이 맞닿아 있는 공간입니다. 전쟁의 참혹함을 알리고, 우리 청년들을 사지로 내모는 파병만큼은 막아야 한다는 절박함에 현수막을 걸기로 뜻을 모았습니다"라고 설명했습니다.장사하는 입장에서 정치적 목소리를 내는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 혹여나 손님들의 눈총을 사지는 않을까, 매출에 타격이 있지는 않을까 조심스러운 것도 사실입니다. 하지만 상인 A씨는 단호했습니다.조항아 사무총장은 영남지역에 상인 분들께 현수막을 전달하면서 생긴 에피소드를 이야기해주었습니다.상인들은 단순히 현수막을 거는 데 그치지 않고 손님들에게 '국민동의청원' 참여를 독려하고 있습니다. 스마트폰 사용이 서툰 고령의 상인들까지 발 벗고 나섰습니다. 전쟁을 멈추고 파병을 막기 위해 국회가 책임 있는 조치를 취해야 한다는 목소리를 모으기 위해서 입니다.조항아 사무총장은 "미국은 본인들이 일으킨 불법 전쟁의 대가를 동맹국에 전가하며 온갖 협박을 이어가고 있다"며 "일상 속에서 우리가 할 수 있는 작은 실천이 모여야 할 때"라고 강조했습니다.