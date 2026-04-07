고양시장 예비후보 6명, 킨텍스서 500여 시민 앞 비전 발표

큰사진보기 ▲고양빛의연대, 고양신문 주최의 2026미래페스타 ⓒ 김재환 관련사진보기

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고양빛의연대와 고양신문 공동 주최로 지난 4일 일산 킨텍스 제2전시장에서 고양시장 예비후보 대담회를 진행했다.이날 대담회에는 더불어민주당 민경선, 이경혜, 이영아, 장제환, 최승원 예비후보와 진보당 송영주 후보가 참석했고 진보당 홍성규 경기도지사 후보, 박효진, 유은혜 경기도 교육감 후보가 참석해 축사를 했다. 더불어민주당 명재성 후보는 며칠 후 당내 경선 토론회 준비를 이유로 불참했다.이날 행사에는 500여 명의 유권자가 참석해 5년의 고양시를 그려나갈 시장 후보들의 비전과 정책발표를 들었다.류태선 상임대표는 환영사를 통해 "시민의 주권을 세우기 위한, 선거를 잔치로 만들기 위한 행사로 마련이 되었다. 전국에서 최초로 열리는 시민이 주도해서 시민 주권과 지역 민주주의를 확립하고 유권자가 주인되는 행사에 함께 해주셔서 감사하다"라고 후보들과 유권자들의 자긍심을 심어주었다.1부는 시장 후보들의 5분 비전 발표, 2부는 공통 질문과 주제별 개별 질문, 플로어 질문으로 진행되었다.더불어민주당 민경선 예비후보는 정무능력, 정책능력, 정치력, 정통성의 4개 정을 강조하였고, 경기교통공사 사장의 성과를 기반으로 교통공약을 강조했다.더불어민주당 이영아 예비후보는 지난 4년간 이동환 고양시장의 독단에 가장 치열하게 맞짱뜬 후보라고 소개하며 3대비전(문화산업, 돌봄, 자치)을 선언하며 CJ아레나의 조속한 추진을 강조했다.더불어민주당 이경혜 예비후보는 자영업자 한사람의 현실에서 출발하는 비전으로 CEO도시경영을 선언하며 고양CEO가 되겠다고 강조했다.진보당 송영주 후보는 윤석열 탄핵정국을 만들어낸 야권연대를 성사시킨 경험을 바탕으로 지역순환경제와 교통의 공공성을 강조하며 고양진보대전환 공론화위원회를 강조했다.더불어민주당 장제환 예비후보는 도시공학 박사를 언급하며 고양시의 낮은 재정자립도를 높이기 위해 일자리, 도시브랜드, 시민주권의 도시의 목표를 제시했다.더불어민주당 최성환 예비후보는 윤석열 파면 1주년을 언급하며 12.3당시의 이야기로 시작했다. 내란을 종식하고 이동환 고양시장의 10대시정실패를 비판하며 고양 발전을 약속했다,.2부는 고양시 시급한 현안 3가지와 해결방안을 묻는 질문에 장제환 예비후보는 배드타운, 도시브랜드, 주민자치, 민경선 예비후보는 일자리, 교통, 멈춰선도시프로젝트를 꼽았다. 최승원 예비후보는 기업유치, 교통망확충, 재건축재개발, 이영아 예비후보는 고양시청사원안건립, CJ아레나, 일자리를, 이경혜 예비후보는 경제, 교통, 돌봄, 송영주 예비후보는 일자리, 여성, 돌봄을 내세웠다.홍영표 상임대표는 "후보들이 바쁜 시기에도 불구하고 비전발표와 토론회까지 준비해주고 많은 유권자들이 호응해줘서 성황리에 행사가 진행된 것 같아 기쁘다. 오늘 대담회를 많은 유권자들에게 홍보해서 고양시 미래를 위한 좋은 선택의 발판이 되길 희망한다"고 밝혔다.진보당은 일찍 송영주 전 사무총장을 고양시장 후보로 공천을 확정 지었고, 더불어민주당은 1차 컷오프 이후 4월 8~9일 당내 경선을 통해 최종 경선 후보를 선정할 예정이다. 국민의힘은 이동환 현 고양시장을 최종 후보로 선정하여 현직 프리미엄으로 고양시 재집권을 노리고 있다.