"환노위원장 때 비정규직 보호법 통과" 추미애 발언, 사실관계 확인해봤더니

▲지난 3일 한국노총 경기본부를 찾은 추미애 의원은 자신의 페이스북에 "저는 환경노동위원장 시절 '비정규직 보호법'을 통과시켰다"며 "저는 늘 노동 존중이야말로 민생의 가장 기본이자 출발점이라고 생각한다"고 했다. ⓒ 추미애 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기