'8초' 영상으로 만난 장벽, '모두의 낭만'을 생각하다

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

큰사진보기 ▲진해 여좌천진해 여좌천에서 찍은 사진 ⓒ 박혜현 관련사진보기

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"그래서 그렇게 했는데요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

벚꽃이 흐드러진 진해 여좌천의 봄날이었다. 만개한 꽃들 사이로 비스듬히 누운 나무 한 그루가 데크 길을 가로막고 있었다. 누군가는 나무 옆 좁은 통로를 이용하면 되지 않느냐고 묻겠지만, 현실은 달랐다. 나무 옆에 마련된 우회로는 휠체어의 회전 반경이나 진입 각도를 고려하지 않은 채 설계되어 있었고, 결국 휠체어를 탄 내가 선택할 수 있는 유일한 길은 나무 아래를 아슬아슬하게 통과하는 것뿐이었다.나는 그저 평소처럼 몸을 숙여 그 아래를 유연하게 지나갔고, 그 장면을 담은 8초짜리 짧은 영상을 SNS에 올렸다. "이 나무 어떡하나요...?"라는 가벼운 자막 한 줄과 함께. 나의 진의는 단순했다. 나무는 그 자리에 그대로 있어야 하기에, 이 길을 처음 설계할 때 나무의 생존을 존중하면서도 휠체어나 유아차도 충분히 지날 수 있도록 조금만 더 세심하게 고민했다면 어땠을까 하는 '다정한 아쉬움'이었다. 하지만 영상이 업로드된 지 얼마 지나지 않아, 나의 평화로운 타임라인은 예기치 못한 '검열의 장'이 되었다.가장 흥미롭고도 씁쓸했던 지점은 댓글의 양상이었다. 나는 영상을 올리며 '장애'와 '비장애'를 나누어 설명하지 않았고, '차별'이나 '배제'라는 단어를 단 한 번도 입 밖에 꺼내지 않았다. 나에게 그 영상은 투쟁의 기록이 아니라, 그저 예쁜 꽃을 보러 간 '오늘의 기록'이었기 때문이다.그런데 일부 사람들은 기다렸다는 듯이 날 선 반응을 쏟아냈다. "나무를 배려합시다", "본인만 소외된 게 아닙니다", "왜 굳이 거기로 가느냐"는 공격들. 정작 나는 꺼내지도 않은 '차별'의 프레임을 먼저 가져와 내 영상에 씌우고는, 마치 내가 하지도 않은 '고발'에 대해 미리 방패를 드는 듯한 모습이었다.이 당혹스러운 광경을 보며 나는 깨달았다. 우리 사회가 이동 약자의 움직임을 '일상'이 아닌 '불편한 사건'으로 정의하고 있다는 사실을 말이다. "왜 이슈화시키느냐"는 질문의 본질은 결국 "우리가 모르게 조용히 지나가라"는 압박과 다를 바 없었다.댓글 중 가장 많은 비중을 차지한 논리는 "축제 기간이라 옆 차도를 통제했으니 그리로 가면 되지 않느냐"는 것이었다. 하지만 이 질문에는 현장의 폐쇄적 구조를 전혀 모르는 치명적인 오류가 숨어 있다.첫째는 '선택지가 없는 설계'다. 여좌천 데크로드는 하천을 사이에 두고 상행과 하행이 나뉘어 작동하는 일방통행 구조다. 내가 걷던 우측 데크길에서 갑자기 나무를 만났을 때, 넓은 차도로 내려가려면 왔던 길을 한참 되돌아가야 한다. 관광객과의 충돌을 피하고 데크길에서 벗어나려면 나는 반드시 이 나무 밑을 통과해야만 했다. 휠체어 사용자에게는 보행의 질서를 스스로 깨뜨려야만 하는 위태로운 결단이 되는 셈이다. 나는 그저 사회적 약속을 지키며 내 길을 가고 싶었을 뿐인데, 설계의 결함은 나를 '흐름을 거스르는 무례한 사람'으로 몰아넣고 있었다.둘째는 '시선의 불평등'이다. 데크길은 벚꽃을 눈높이에서 즐기도록 설계된 보행자 전용 공간이다. 비장애인이 데크 위에서 꽃향기를 맡으며 걸을 때, 왜 휠체어 사용자만 차도 바닥으로 내려가 사람들의 발치와 꽃그늘만 올려다봐야 하는가. 차도를 열어준 것은 '임시방편'일 뿐, 보행자인 휠체어 사용자가 당연히 누려야 할 풍경에 대한 '보편적 선택권'까지 보장해주지는 않는다.일부 댓글은 "세상만사 내 뜻대로 안 되니 불편해도 참거나 돌아가라"며 훈계를 늘어놓았다. 심지어 나무 밑을 지나는 나의 모습이 무언가 보여주기 위한 억지라며 무례한 언사를 던지는 이도 있었다. 그들의 눈에 나는 평화로운 풍경을 방해하며 '꾸역꾸역' 나무 밑을 통과하는 불편한 존재였을지도 모른다. 나는 그들에게 짧게 답했다.사실 내가 8초의 영상을 올렸을 때, 그 안에는 거창한 가치관이나 사회를 향한 날 선 질문 같은 것은 담겨 있지 않았다. 그저 꽃이 예뻤고, 길을 가다 마주친 나무가 조금 비좁았을 뿐이다. 비장애인이 길을 걷다 튀어나온 나뭇가지를 살짝 피하며 "어머, 여기 나무가 있네"라고 혼잣말을 하는 것과 다를 바 없는 아주 가볍고 무구한 일상의 조각이었다.내가 묻고 싶었던 것은 내 인내심의 한계도, 사회의 배려 부족도 아니었다. 그저 "나 여기 지나가고 있어"라는 지극히 개인적인 기록이었다. 하지만 일부는 이 무해한 일상조차 '꾸역꾸역 버티는 고집'이나 '의도적인 고발'로 해석했다.비장애인에게는 그저 스쳐 지나가는 풍경일 뿐인 일이, 휠체어 탄 나에게는 왜 반드시 어떤 '의도'를 증명해야만 하는 사건이 되어야 하는가. '꾸역꾸역'이라는 말은 결국, 나의 평범한 이동조차 평범하게 보지 못하는 우리 사회의 편협한 시선이 만들어낸 단어일 뿐이다.그 날 선 반응들에 마음이 심하게 긁혔다. 그리고 나는 의도와 다르게, 고정댓글에 '공간의 평등'이라는 가치를 담아 이 전쟁터에 참전하게 되었다. 나의 평범한 일상을 지키기 위해, 역설적으로 나는 투사가 되어야만 했다.처음부터 불편함을 말하려 시작한 게 아니었다. 나의 8초는 그저 나의 평범한 하루였다. 하지만 그 일상을 향해 쏟아진 날 선 반응들은 역설적으로 내 삶을 다시금 돌아보게 했다. 사회적 장애 인식 개선 강사라는 나의 정체성을 떠나, 한 시민으로서 내가 마주한 풍경이 우리 사회의 어떤 '인식의 장벽'을 드러내고 있는지 비로소 선명해졌기 때문이다.의도치 않았으나, 이 8초의 영상은 결국 내 삶의 가치를 다시금 확인하게 하는 소중한 조각이 되었다. 진짜 평화로운 사회는 불편함을 애써 숨기거나 참아내는 곳이 아니다. 누군가 고개를 숙여야만 하는 구조를 발견했을 때, 혼잣말처럼 "저 설계는 조금 더 다정했으면 좋았겠다"라고 자연스럽게 말할 수 있는 곳이다.나의 일상이 누군가에게 불편한 질문이 되었다면, 그것은 내 영상이 자극적이어서가 아니라 우리가 발을 딛고 있는 이 길의 설계가 그만큼 편협했기 때문일 것이다. 이제 우리는 "왜 거기로 가느냐" 묻는 대신, "어떻게 하면 이 길에 모두를 담을 수 있을까"를 함께 고민했으면 한다.나무의 생존권과 인간의 이동권은 대결 구도가 아니다. 자연을 지키면서도 누구 하나 소외되지 않는 '다정한 설계'가 많아질 때, 우리의 벚꽃길은 비로소 모두에게 진정한 낭만이 될 수 있을 것이다. 8초의 침묵이 던진 이 질문이, 우리 사회의 설계를 조금 더 다정하게 만드는 작은 씨앗이 되길 바란다.