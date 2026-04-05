고유가 피해 지원금 지방정부 부담? 이대통령 "초보 산수" 직접 반박

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 국회 본회의장에서 중동 사태 대응을 위한 추가경정예산안 관련 시정연설을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"결론적으로 지방의 재정부담이 늘었나요? 줄었나요? 이건 초보 산수이다."

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이재명 대통령이 '고유가 피해 지원금'이 지방정부의 재정 부담을 늘린다는 일부 언론과 야권의 지적에 직접 반박했다. SNS를 통한 이 대통령 특유의 이슈 파이팅이 재등장한 것이다. 민생회복 지원금 등 이 대통령의 '시그니처' 정책에 비슷한 비판이 반복되자, 이를 피하지 않고 정면으로 돌파한 셈이다. 또 추가경정예산안에 대한 국회 통과를 재차 압박하는 모양새다.이 대통령은 5일 오전, 자신의 X(옛 트위터)에 "'국민 70%에 최대 60만 원' 중 지방비 1.3조... 지자체 부담↑"이라는 제목의 <뉴시스> 기사를 공유했다. 해당 기사는 "'고유가 피해 지원금'의 지방비 분담금이 1조 3000억 원을 넘을 것"이라며 "지방자치단체 재정에 상당한 부담이 발생할 것이란 지적이 나온다"라고 썼다.그러자 이 대통령은 "전액 지역주민에 지급되는 유가피해지원금"이라며 "중앙정부가 70~80%, 지방정부가 20~30% 부담"이라고 강조했다.그는 "이번 추경에서 지방정부 재정 여력 보강을 위해 지방정부에 주는 돈(지방교부세라 호칭)은 9.7조 원이고, 지원금 사업에 드는 지방정부 부담금은 1.3조이니 지방정부 재정 여력은 8.4조 늘어난다"라고 설명했다.그러면서 "결론적으로 지방의 재정 부담이 늘었나요? 줄었나요?"라고 따져 물었다. 이 대통령은 "명백히 줄었다"면서 "이건 초보 산수"라고도 꼬집었다. 지방교부세로 인해 지방정부의 재정 여력이 늘어났으니, 상대적으로 재정 부담이 줄었다는 것을 설명한 것이다. 이 과정에서 이 대통령이 당초 "(재정부담이) 늘었다"고 잘못 표현하는 바람에 뒤늦게 수정하는 해프닝도 있었다.이 대통령은 "확대된 재정 여력에 대한 지방정부 자율 결정권을 침해하냐고 비판하는 건 몰라도 재정 부담 증가는 말이 안 된다"라며 "이 사업은 강제가 아니니 지방정부는 20~30% 부담이 싫으면 안 해도 된다"라고도 지적했다. "그런데 지역주민에 대한 지원금 중 중앙정부가 70~80% 부담해 주는 이익이 크기 때문에 거부할 이유가 없다"라며 "정부가 조금 더 부담해 주기를 바랄 수는 있지만"이라고도 부연했다.실제 국회 예산정책처가 펴낸 '2026년도 제1회 추가경정예산안 분석' 보고서에 따르면, 고유가 피해 지원금 사업에는 총 6조1400억 원의 비용이 소요될 것으로 잡혔다. 이 중 국비는 4조8199억 원이고 지방비는 1조3201억 원이다. 이는 서울의 경우 국고 보조율이 70%, 재정자립도가 낮은 나머지 지방자치단체는 80%로 책정된 수치이다. 반대로 지방정부의 부담은 서울의 경우 30%, 여타 지자체는 20%로 정해진 셈이다.비율만 놓고 보았을 때, 지난 민생회복지원금의 최종 국고 보조율은 서울을 제외하고 90%였다. 서울시는 75%였다. 당시 보다 지방정부의 부담률이 올랐다는 게 해당 기사의 골자였다.국회 예산정책처 역시 "지방비 규모가 1조 3201억 원으로 지자체 부담이 상당하다는 점을 감안하면 재정 여력에 맞게 보다 섬세한 보조율 차등화가 필요해 보인다"라며 "정부는 지역 특성에 따라 보조율을 상향하는 방안을 적극 검토하길 바란다"라고 의견을 달았다. 지방정부마다 재정 상황이 다르니, 보조율의 미세 조정이 필요하다는 취지이다.그러나 대통령은 중앙 정부의 해당 사업 보조율과 별개로, 교부금 액수 자체가 늘었으니 이를 더하고 뺐을 때 오히려 지방정부의 재정 여력이 나아졌다고 강조한 것이다. 지난 2일 국회 행정안전위원회에 출석한 윤호중 행정안전부 장관 또한 "지방교부세가 4조6000억 원 가량 증액돼 충분한 예산이 내려가게 된다"라고 해명한 바 있다.