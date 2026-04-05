[사진] 청명 맞은 홍성, 하얀 벚꽃과 노란 수선화로 물들다

큰사진보기 ▲대교공원 벚꽃. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍성천변 벚꽃이 일제히 개화하면서 주말을 맞아 시민들로 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성천변 벚꽃이 일제히 개화하면서 주말을 맞아 시민들로 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃이 만개하자 시민들이 주말 나들이에 나서면서 홍성천 주변이 활기를 띠고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍성천변외에도 지역의 벚꽃 명소인 대교공원 벚꽃도 개화가 시작됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍성천변외에도 지역의 벚꽃 명소인 대교공원 벚꽃도 개화가 시작됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲구항 거북이 마을 수선화도 꽃망울을 터트리며 만개하기 시작하면서 노란색으로 채워지고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

24절기 중 다섯 번째인 청명(淸明)이자 식목일인 5일, 충남 홍성은 맑은 날씨를 보였다. 이날 홍성천변 벚꽃이 일제히 개화하면서 주말을 맞아 시민들의 발길이 이어졌다.홍성천은 홍성읍을 흐르는 하천으로, 주변에는 수백 그루의 벚나무가 심겨 있어 해마다 도심 한복판을 하얀 꽃으로 물들이는 대표 봄 명소다. 맑은 날씨 속에 벚꽃이 만개하자 시민들이 나들이에 나서며 일대가 활기를 띠었다.주말인 이날 홍성은 오전 11시 기준 기온 10.6도, 습도 58%, 미세먼지는 '보통' 수준을 기록했다.벚꽃 개화에 맞춰 지난 4일에는 홍성천 일대에서 음악회도 열렸다. 지역 음악 동호회가 색소폰과 기타 연주를 선보이며 나들이객들에게 봄의 정취를 더했다.홍성천변뿐 아니라 지역 벚꽃 명소인 대교공원도 개화가 시작됐다. 벚꽃이 자연스럽게 터널을 이루며 시민들은 가벼운 옷차림으로 공원을 찾아 주말을 즐겼다.이와 함께 홍성 구항면 거북이마을에서는 수선화가 꽃망울을 터뜨리며 노란빛으로 물들기 시작했다. 산수유와 벚꽃까지 어우러지며 봄 풍경을 완성했고, 지역 주민과 외지 방문객들의 발길이 이어졌다.홍성군은 SNS를 통해 광천 오서산 벚꽃, 백월산 겹벚꽃, 결성 석당산 벚꽃 등을 봄꽃 명소로 추천했다.