여의도 벚꽃 졌다고 아쉬워 마세요, 김포서 '두 번째 봄' 시작됩니다

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큰사진보기 ▲‘김포 벚꽃길’ 조형물이 있는 입구 사진 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲시(詩)가 있는 울타리 벚꽃길 사진 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲벚꽃 터널 아래, 시(詩)와 무지개의자를 감상하는 가족들 ⓒ 김지영 관련사진보기

아직 활짝 피지 못한 분홍 봉오리 몇 송이가 벚나무의 거친 껍질 틈에서 머뭇거린다. 나뭇가지 끝이 아니라 줄기의 상처 난 자리, 사람들이 쉽게 올려다보지 않는 곳에서 벚꽃은 조용히 봄을 예고하고 있다. 서울 여의도는 이미 벚꽃 축제가 한창이지만(4월 4~5일), 김포의 벚꽃은 이제 막 준비를 시작한 모습이다.서울에서 봄이 한 번 상영되고 나면, 다음 회차는 김포다. 서울 벚꽃이 예고편이라면 수도권 '막차 상영'은 김포 금파로 벚꽃길에서 이어진다. 김포 벚꽃축제는 여의도보다 한 주 뒤인 4월 10일부터 12일까지 열린다. 서울에서 벚꽃이 졌다고 아쉬워할 필요는 없다. 김포에서는 막 피어나려는 봉오리들이 다음 상영을 준비하고 있으니까. 우리는 봄을 두 번 누릴 수 있는 호사를 누리는 셈이다.하지만 이 길에는 많은 이들이 모른 채 지나치는 '숨은 벚꽃길'이 있다. 사람들은 금파로만 따라 걸으며 작년과 비슷한 풍경만 보고 돌아간다. 벚꽃길 중심에는 김포우리병원이 서 있다. 병원 담장을 따라 걷다 보면 벚꽃 터널 아래로 '시(詩)가 있는 풍경'이 펼쳐진다. 꽃그늘을 따라 한 구절씩 읽다 보면 이 길은 마치 작은 야외 문학관 같다.조금 더 걸으면 풍경의 색채가 확 바뀐다. 무지개색 의자들이 줄지어 방문객을 맞는다. 각 의자에는 김포 초등학생들이 그린 '이웃 사랑 그림 그리기 대회' 수상작이 담겨 있다. 김포우리병원이 13년간 이어온 이 대회에서 선정된 39점의 작품이 길 위 전시공간을 이룬 것이다.이 무지개 의자 길은 한 교육자의 기부에서 시작됐다. 평생 초등교육에 헌신한 고 유필선 전 김포교육지원청 교육장은 생전에 병원에 기부 의사를 밝혔고, 별세 이후 유가족이 그 뜻을 이어 완성했다. 병원은 그 의미를 살리기 위해 아이들의 그림을 벚꽃길 위에 펼쳐 놓았다.벚꽃은 흔히 금세 지는 꽃으로 알려져 있지만, 꽃말은 '아름다운 정신'과 '삶의 아름다움'이다. 김포우리병원이 벚꽃길을 시와 어린이 그림으로 채운 것도 이와 무관하지 않다. 병원을 찾는 이들에게 필요한 것은 치료뿐 아니라 위로와 안정이라는 점을 반영한 공간이다.직접 걸어보면 그 의도는 더 선명해진다. 휠체어를 탄 환자와 보호자, 인근 주민들이 같은 길을 걸으면서도 서로 다른 문장을 읽고, 다른 색을 바라본다. 어떤 이는 햇살에 몸을 맡기고, 또 어떤 이는 눈부신 빛을 선글라스로 가린다. 어떤 아이는 무지개 의자 위에 올라 포즈를 취하고, 또 다른 아이는 쪼그려 앉아 그림을 한참 들여다본다. 같은 벚꽃 아래지만 각자의 속도로 각자의 봄을 맞이하는 풍경이다.참 이상하다. 벚꽃은 어디서나 하얗게 피고, 사진 속 풍경도 비슷한데 왜 이곳에서는 쉽게 발길이 떨어지지 않을까. 아마 지나온 날들 속 상처가 문득 떠오르기 때문일지도 모른다. 그렇다 해도 나는 지금 병원에 있는 이들처럼 아프지 않다.건강한 두 다리로 이 벚꽃 터널을 걷고 있으니까. 그래서일까, 걷고 또 걷고, 보고 또 보게 된다. 벚꽃의 아름다움은 꽃잎 자체가 아니라 그 아래 어떤 마음과 정신이 놓여 있는가에 달려 있다는 생각이 들었다.여의도 벚꽃길이 '봄을 만나는 길'이라면, 김포 벚꽃길은 '봄과 함께 잠시 멈춰 서서 나와 이웃의 삶을 돌아보게 하는 길'이다. 시를 읽고 아이들의 그림을 보며 '나는 요즘 어떤 마음으로 살고 있지'라고 묻게 만드는 길이다.올해 김포시는 축제 기간 금파로 벚꽃길 일대를 '차 없는 거리'로 운영한다. 금파로 LPG 주유소에서 진명유치원까지 구간은 4월 10일 오전 10시부터 12일 오후 10시까지 차량이 전면 통제된다. 차 대신 사람과 자전거, 유모차와 휠체어가 도로의 주인공이 되는 시간이다.서울의 벚꽃이 다 졌다고 슬퍼할 필요는 없다. 한 주 늦게 피는 김포 벚꽃길에서, 무지개 의자 하나 골라 잠시 앉아보길. 시 한 구절과 아이들의 그림 사이에서, 당신 안에 아직 피지 못한 봉오리 하나가 조용히 고개를 들지도 모른다.