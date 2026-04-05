3월 말 출현이라니... 기온 상승에 미국흰불나방 성충 관찰돼

큰사진보기 ▲최근 발견된 미국흰불나방 성충 ⓒ 충남도 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

최근 미국흰불나방 성충이 예년보다 빠르게 관찰되고 있다. 이에 따라 충남도 스마트농업본부가 도민들에게 조기 예찰과 선제 방제를 당부했다.5일 충남도에 따르면 보통 미국흰불나방 성충은 5월 중순에서 6월 상순 사이에 출현한다. 하지만 올해는 기온 상승의 영향으로 3월 말부터 성충이 확인되고 있다. 농업기술원은 기온 조건과 생육 특성을 분석한 결과, 첫 유충 출현 시기를 5월 8~15일 전후로 예측하고 방제 작업을 4월 하순부터 시작해야 한다고 강조했다.미국흰불나방은 200여 종 이상의 식물을 가해하는 광범위한 해충이다. 특히 어린 유충 시기에는 거미줄로 잎을 감싸고 집단생활을 하며 잎맥만 남기고 전체 잎을 갉아 먹는다.피해 범위도 넓다. 사과, 배, 감나무 등 과수원에서 유충이 수관 전체로 확산할 경우, 광합성을 방해해 과실의 당도가 떨어지고 낙과 현상이 발생한다. 심할 경우 나무 자체가 고사하기도 한다.또한 공원이나 가로수의 벚나무, 플라타너스 잎이 순식간에 사라져 도시 미관을 해친다. 유충의 독가시가 인체 피부에 닿으면 발진과 심한 가려움증을 동반한 피부염을 유발하고, 눈에 들어갈 경우 결막염 등 안과 질환을 일으킬 수 있어 산책로와 학교 주변의 각별한 주의가 필요하다.유충이 확산하기 전인 '초기 유충기' 대응을 위해 도 스마트농업본부는 주민 안전을 위해 화학 농약보다는 친환경 자재 사용을 권장했다.특히 도 농업기술원이 공동 특허 출원한 친환경 방제제 '쉐어그린에스지1(SG1)'은 시험 결과 어린 유충에 대해 90% 이상의 높은 살충 효과를 보였다. 이는 기존 화학 농약의 부작용을 줄이면서도 확실한 방제 성능을 갖춘 것으로 평가받는다.도 스마트농업본부 최용석 박사는 "성충이 벌써 발견됐다는 것은 알이 곧 잎 뒷면에 붙고 유충이 예상보다 빠르게 출현할 수 있다는 신호"라며 "이달 20일 전후로 예찰을 시작하고, 25일부터 내달 15일까지 집중적으로 대응해야 피해를 최소화할 수 있다"고 강조했다.