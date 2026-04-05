탄핵 1주년 '또' 침묵한 국힘... 이유 묻자 "미래 향해 전진"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘이 또 침묵했다. 헌법재판소가 전직 대통령 윤석열씨의 탄핵 소추를 만장일치로 인용해 파면한 지 1년이 된 지난 4일, 국민의힘은 공식적인 메시지를 내지 않았다. 더불어민주당과 조국혁신당 등이 '내란 청산'을 강조하며 논평을 낸 것과 대조적이다. 국민의힘 수석대변인은 관련 질문이 나오자 "미래를 향해 전진하겠다"라고 답했다.국민의힘은 4일 하루동안 총 9건의 논평(수석대변인·원내수석대변인 등 포함)과 2건의 당 대표 메시지, 1건의 원내대표 메시지가 나왔다. 노란봉투법 비난부터 2차 종합특검, 북핵, 부동산 등 여러 현안들을 향해 날을 세웠다. 하지만 윤석열씨 탄핵과 관련해서는 아무런 언급이 없었다.박성훈 당 수석대변인은 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 "공식적 메시지는 없다"라고 못을 박았다.그는 "지난 결의문에서 말씀드린 것처럼 국민의힘은 잘못된 비상계엄으로 인해 국민께 혼란과 실망을 드린 점에 대해 사과드렸다"라며 "중요한 것은 과거를 둘러싼 공방이 아니라 국민의 삶을 지키는 것"이라고 주장했다. "국민의힘은 오로지 민생과 미래를 책임지는 수권 정당의 모습을 보여드리겠다"라며 "국민의힘은 미래를 향해 끊임없이 전진하겠다"라고도 부연했다.조국 조국혁신당 대표가 탄핵 1주년을 맞아 별도 언론 공지를 통해 "더 이상 내란 잔당이 지방 정치에서 살아나는 일은 없어야 한다"라고 날을 세운 데 대해서는 "정치적 프레임"이라는 반응을 보였다.박 대변인은 "이미 비상계엄이 있은 지도 꽤 많은 시간이 흘렀다"라며 "그 과정에서 국민의힘은 여러차례 국민 여러분께 사과드렸다"라고 말을 돌렸다. "더이상 과거의 일에 매몰돼서 대한민국의 미래를 발목 잡는 이런 일은 없어야 한다"라는 이야기였다.이어 "오로지 정치적 이익, 정치적 효능감만을 위해서 국민의힘을 특정 프레임으로 몰고 가는 이런 행태는 잘못됐다"라고 불쾌감을 드러냈다. "이번 지방선거에서도 국민의힘 지지층과 많은 유권자 분들께서 제대로 판단해 주시리라 생각한다"라며 "국민의힘은 무당층·중도층·다수 보수 유권자들을 결집하기 위한 많은 노력을 이어나가도록 하겠다"라고도 덧붙였다.특히 "앞으로도 국민의힘에서는 당 대표 중심으로 다양한 민생 현장에서 공약을 발표할 예정"이라며 "현장의 목소리를 귀담아듣고, 정치적 공방이 아니라 국민 여러분께서 진정으로 듣고 싶어하는, 그분들이 원하는, 피부로 체감할 수 있는 정책을 발표함으로써 정책 정당의 모습을 국민 여러분께 보여드리겠다"라고도 밝혔다. "지금부터 변화된 국민의힘 모습을 기대해주시라"라는 당부였다.하지만 국민의힘 전원 명의의 '절윤' 결의문 채택 효과는 장동혁 당 대표의 모호한 언행과 맞물리며 혁신선거대책위원회 거부·박민영 미디어대변인 재임명·공천 파동 등으로 사라졌다는 지적이 당 안팎에서 나오고 있다. 당 지지율은 여론조사 기관을 막론하고 바닥을 찍고 있다.더불어민주당은 4일 백승아 원내대변인 서면브리핑에서 "지난해 4월 4일, 헌법재판소는 주권자의 믿음을 배반한 윤석열을 파면했다"라며 "이는 사적 야욕을 위해 헌정질서를 파괴한 권력에 대한 단호한 심판이자, 계엄군에 맞서 민주주의를 지켜낸 위대한 국민의 승리였다"라고 평가했다. "세계 민주주의 역사에 기록될 '빛의 혁명'"으로도 규정했다.백 대변인은 "그러나 시대정신인 빛의 혁명은 아직 완결되지 않았다"라며 "12·3 불법 비상계엄은 내란으로 단죄되었지만, 윤석열과 내란 세력은 지금까지도 진정한 반성과 사과 없이 수사와 재판을 방해하며 진실 규명과 내란 청산을 가로막고 있다"라고 꼬집었다. 특히 "극우 세력은 '윤 어게인'을 외치며 갈등과 분열을 조장하고 있고, 내란수괴 체포를 방해하고 내란을 옹호했던 내란당은 사사건건 국정운영을 발목잡고 있다"라고 국민의힘을 겨냥하기도 했다.박병언 조국혁신당 선임대변인 또한 논평을 통해 "윤석열과 그 추종 세력 국민의힘은, 헌법재판소가 만장일치로 윤석열을 파면했던 숙의의 과정을 깊이 성찰해야 한다"라고 꼬집었다. "특히, 윤석열에 의해 임명된 정형식 헌법재판관이 파면 결정문 초안을 작성한 사실을 다시 환기해야 한다"라며 "헌법과 법률을 위반한 행동이 정당했다는 윤석열과 장동혁의 주장은 이제 철회되어야 한다. 깊이 반성해야 한다"라고도 촉구했다.진보당 역시 손솔 수석대변인 이름으로 브리핑을 내고 "1년 전 오늘, 대한민국 주권자들은 내란수괴 윤석열을 파면했다. 광장을 가득 메웠던 '빛의 혁명'으로 독재자를 끌어내리고, 민주주의를 되찾은 위대한 역사였다"라고 강조했다.그러면서 "내란세력을 완전히 청산하겠다"라며 "내란을 옹호하고, 동조하고, 선동했던 자들은 여전히 대한민국 제1야당 국민의힘에 우글대고 있다"라고 직격했다. "지금도 '윤어게인'을 꿈꾸는 내란잔당들은 민주공화국에 존재해선 안 된다"라며 "국민의힘을 해체하고, 완전히 청산하기 위해 끝까지 싸우겠다"라는 다짐이었다.