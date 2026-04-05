트럼프 "이란에 열흘 줬다... 48시간 후 지옥 펼쳐질 것"

큰사진보기 ▲지난 4월 1일(현지시각), 워싱턴 D.C. 백악관 크로스 홀에서 텔레비전 연설을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 잠시 멈춰 서 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 이틀 뒤 지옥문이 열릴 것이라며 압박했다.트럼프 대통령은 4일(현지시각) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "내가 이란에 합의하거나 호르무즈 해협을 개방하기까지 열흘을 줬던 때를 기억하느냐"라며 이같이 경고했다.이어 "시간이 얼마 남지 않았다(Time is running out)"라며 "48시간 후면 그들에게 지옥이 펼쳐질 것"이라고 강조했다.앞서 트럼프 대통령은 이란이 지난달 27일까지 합의하지 않으면 이란의 발전소를 폭격하겠다고 밝혔다가 이를 4월 6일로 열흘 연장했다.그는 지난달 30일 이란과의 합의가 결렬될 경우 "그들의 모든 발전소, 유정, 그리고 하르그 섬(아마도 모든 담수화 시설까지)을 폭파하고 완전히 초토화함으로써 우리는 이란에서의 사랑스러운 '여정'을 끝낼 것"이라고 밝힌 바 있다.지난 1일 대국민 연설에서도 "앞으로 2∼3주에 걸쳐 이란에 극도로 강력한 타격을 가할 것"이라며 "그들을 석기시대로 되돌려 놓을 것"이라고 말했다.그러나 미국과 이란은 휴전에 필요한 각자의 조건을 내세우며 협상이 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 호르무즈 해협에 이어 바브엘만데브 해협 봉쇄까지 암시하며 미국을 위협했다.갈리바프 의장은 이날 엑스(옛 트위터)에 "전 세계 석유, 액화천연가스, 밀, 쌀, 비료의 수송량 가운데 바브엘만데브 해협을 통과하는 비율이 얼마나 되나? 해협을 통과하는 물동량이 가장 많은 나라와 회사는 어디인가?"라고 적었다.이란이 세계 원유 수송량의 20%가 통과하는 전략적 요충지인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 데 이어 바브엘만데브 해협도 봉쇄할 수 있음을 경고하는 것으로 풀이된다.AP통신은 "바브엘만데브 해협은 홍해와 아덴만, 인도양을 연결한다"라며 "전 세계 해상 원유 수송량의 10%, 컨테이너선의 25%가 이 해협을 통과한다"라고 설명했다.미국과 이스라엘은 전날 이란 내 석유화학단지와 원자력발전소를 공격했다. 두 곳은 이란의 탄도미사일 핵심 부품을 비롯해 폭발물 및 여러 무기를 생산하는 주요 방산 시설로 알려졌다.이란 측 당국자는 "이 공격으로 최소 5명이 사망했으며, 170명이 다치면서 치료받고 있다"라고 밝혔다.