여의도에 새 명소 탄생... 공원과 도서관이 만든 봄날의 풍경

큰사진보기 ▲여의도공원 산책로남녀노소와 외국인 등 모두 함께 산책과 운동을 즐기는 4월의 여의도 공원 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲여의도공원의 벚꽃나무아이와 함께 나들이 나온 시민들이 사진을 찍고 있다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲여의도의 관광콘텐츠 서울달헬륭 가스 기구인 서울달을 이용하려는 사람들이 줄을 섰다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲브라이튼도서관 입구의 수경시설약 1000평 규모의 개방형 구조로 지어진 브라이튼 도서관 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲브라이튼도서관의 자료실봄꽃 축제가 한창이지만, 신축 도서관의 학구열도 대단했다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲브라이튼도서관의 라운지지하 1층에 있는 도서관이지만 채광이 좋아서 아늑한 느낌이다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

서울 영등포구에 위치한 여의도공원은 1971년부터 여의도광장으로 사용되던 공간을 공원녹지 확충 계획에 따라 조성해 1999년 2월 개장했다. 공원에는 놀이터와 쉼터, 연못 등이 마련돼 있으며, 121종의 수목과 32종의 초화류가 식재돼 있다. 여의도공원은 동여의도와 서여의도를 잇는 중심 공간으로 기능하고 있다.필자가 여의도공원을 찾은 것은 봄꽃이 절정을 이룬 지난 4일이었다. 많은 시민이 공원을 찾아 산책과 운동을 즐기며 봄을 만끽하고 있었다. 같은 날 여의도 서쪽 국회의사당 인근 윤중로에서는 봄꽃 축제가 열리고 있었고, 공원 일대에도 방문객들의 발길이 이어졌다.공원 중심부에는 2024년 8월 개장한 관광 시설 '서울달(SEOULDAL)'이 운영되고 있다. 서울달은 헬륨가스를 이용한 계류식 기구로, 관람객을 태우고 약 130미터 상공까지 올라가 도심 전경을 조망할 수 있다. 낮에는 전망을, 밤에는 야경을 감상할 수 있으며, 1회 최대 20명까지 탑승 가능하다.여의도공원 인근에는 지난 3월 31일 임시 개관한 영등포구립 브라이튼도서관도 자리하고 있다. 복합 공공시설로, 어린이 대상 영어 특화 공간이 함께 조성돼 있다. 도서관 내부는 개방형 구조로 조성돼 있으며, 자료실과 라운지에는 다양한 형태의 좌석이 마련돼 있다. 지하 공간이지만 자연 채광을 고려한 설계로 비교적 밝은 환경을 유지하고 있다.봄꽃이 한창이던 토요일 오후였지만, 도서관 내부는 이용객들로 대부분의 좌석이 채워진 모습이었다. 임시 개관 이후 첫 주말을 맞아 시민들의 방문이 이어진 것으로 보인다.개관기념 프로그램으로는 'a DAY, a STORY' 나만의 글쓰기 취향을 찾아가는 참여형 전시와 '스탬프 투어' 행사가 진행 중이었다. 개관기념 강연으로 4월 15일 김애란 작가, 4월 25일 김지영 작가, 5월 9일 조수진 작가, 6월 13일 정보라 작가의 시간이 마련되어 있으며, 영등포구립도서관 홈페이지에서 누구나 신청할 수 있다.브라이튼도서관은 오는 4월 28일부터 정식 운영에 들어갈 예정이며, 매주 월요일과 법정공휴일에는 휴관한다.