나를 지키고 일터를 바꾸는 출발점을 말하다

큰사진보기 ▲3월 29일 윤인숙 신간 <말을 바꾸니 일터가 달라졌다> 북토크윤인숙 신간 <말을 바꾸니 일터가 달라졌다>에 참여한 15인의 인터뷰이들이 참여한 북토크 ⓒ 김진이 관련사진보기

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누군가의 날 선 말 한마디에 하루 종일 마음이 무겁고, 가까운 동료나 가족에게 쏟아낸 말을 돌아서서 후회한 적이 있는가. 치열한 경쟁과 팍팍한 일상 속에서 우리의 대화는 종종 길을 잃고 서로에게 상처를 남긴다.이런 관계의 어려움 속에서 실질적인 위로와 방향을 제시하는 신간 <말을 바꾸니 일터가 달라졌다>(2026년 3월)가 출간되었다. 단순한 소통 이론서가 아니다. 정신과 의사부터 편의점주까지, 각자의 삶의 현장에서 '비폭력대화(NVC)'를 통해 자신을 돌아보고 일터의 관계를 변화 시킨 15명의 이야기를 담은 인터뷰집이다. 2024년 6월부터 매달 한 명씩 인터뷰를 진행해 한 권으로 엮어낸 윤인숙 저자와, 기꺼이 자신의 경험을 나누어 준 인터뷰이들의 이야기 속으로 들어가 보자.이 책을 엮은 윤인숙 저자(현 한국비폭력대화교육원 공동대표)의 이력은 독특하다. 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동 대학원 환경대학원에서 도시계획으로 석·박사 학위를 받은 뒤 한국토지주택공사(LH) 등에서 연구원으로 일한 도시 계획 전문가였다. 그러나 둘째 출산 후 '워킹맘'으로서 가사와 육아 분담을 두고 남편과 10년 넘는 갈등을 겪어야 했다. 해결책을 찾던 그에게 2014년 다가온 것이 '비폭력대화'였다. 내면의 갈등을 다스리는 법을 익힌 그는 아이들과 더 많은 시간을 보내고자 직장을 그만두고 경남 산청의 간디숲속마을로 귀촌했다.택배조차 닿지 않는 외진 마을에서 목수의 도움을 받아 작은 '점빵(구판장)'을 열고 주민들의 소통 공간을 만든 그는, 5년간 마을 대표를 지내며 네 집이 얽힌 울타리 갈등 등을 비폭력대화로 중재하며 오해를 풀어 나갔다. 현재는 한국에 비폭력대화를 최초로 도입한 캐서린 한 국제공인트레이너와 함께 유튜브 채널을 운영하며 대중과 소통하고 있다.비폭력대화는 육상동물 중 가장 큰 심장을 가진 '기린'을 상징으로 삼는다. 기린은 아카시아 잎을 먹으며 평화롭게 살지만, 사자의 공격에는 강력한 뒷발 차기로 자신을 보호하는 힘도 갖췄다. 이는 타인을 이해하면서도 자신을 온전히 돌보는 비폭력대화의 핵심을 상징한다. 윤 박사는 유튜브 강연을 통해 모든 감정과 행동의 기저에 있는 '욕구(Needs)'의 중요성을 강조하며, 특정 수단에 집착하는 '욕망(Desires)'과 구분해 자기 내면을 살피는 자기공감의 방법을 안내하고 있다.책 속 인터뷰이들은 비폭력대화가 어떻게 마음의 치유로 이어지는지 삶으로 보여 준다. 이승민 정신건강의학과 원장은 인지행동치료를 배우던 중 동료의 추천으로 비폭력대화를 접했다. 기존의 인지행동치료에는 환자의 '욕구'를 다루는 부분이 없었는데, 비폭력대화의 욕구 개념을 접하고 "뭔가 확 풀리고 뻥 뚫리는 느낌"을 받았다고 한다. 환자들과 느낌·욕구 카드를 펼쳐 놓고 대화하다 보면, 거창한 치료가 아니라 소통 방식을 익히는 것만으로도 마음이 치유되는 경우를 자주 경험한다고 밝혔다.권애임 마사지 관리사는 몸과 마음의 통합적 치유를 추구한다. 그는 육체적 피로를 풀기 위해 찾아오는 여성 고객들의 뭉친 근육을 풀어 주는 동시에, 그들의 이야기에도 귀를 기울인다. 직장과 집안일로 지쳐 공감 받고 싶은 고객들의 이야기를 조용히 들어 주면, 어느새 홀가분함의 눈물을 흘리는 경우가 많다고 한다.때로는 위기가 새로운 소통을 만나는 계기가 된다. 법무법인 덕수의 윤영환 변호사는 외국인 문제를 평화롭게 해결하고자 2012년 '이주민센터 친구'를 설립했다. 2014년 4월, 이주민들의 교류 공간을 마련하고자 대출을 받아 카페를 열었으나, 오픈 직전 발생한 세월호 참사의 충격과 함께 큰 재정적 압박에 직면했다. 그 시기에 우연히 비폭력대화 중재 과정을 접한 그는 마음의 안정을 되찾았고, 이후 변호사 업무와 단체 활동 모두 긍정적인 변화를 이루어 냈다고 한다.극한의 상황 속에서 대화의 변화를 경험한 이들도 있다. 논산에서 편의점을 운영하는 오부천씨는 알코올 중독으로 고통 받던 오빠의 재기를 돕기 위해 무리하게 편의점을 시작했다. 결국 오빠는 세상을 떠났고 경제적 손실도 입었지만, 그는 주저앉지 않았다. 과거 초등학교 교통지도 봉사를 하며 아이들의 힘든 표정에 마음이 쓰여 시작했던 비폭력대화 공부가 그를 지탱해 주었다. 진정한 공감의 대화를 건네자 편의점을 찾는 이들의 표정이 밝아지는 것을 보며, 그는 매일 작은 평화를 실천하고 있다.소농지 스튜디오의 이종철 영상감독은 프리랜서로 일하며 육아를 전담하는 아빠였다. 밤에는 사진 작업을 하고 낮에는 연년생 아이들을 돌보며 아내와의 소통마저 힘겨웠던 시기, 그는 오디오북으로 비폭력대화를 들으며 버텼다. 외출도 자유롭지 않은 육아 환경 속에서 유튜브를 통해 독학하던 그는, 훗날 직접 캐서린 한 트레이너를 찾아가 비폭력대화 전문 영상을 제작하기에 이르렀다. 이들의 이야기는 타인을 공감하기에 앞서 내 마음의 목소리에 귀 기울이는 '자기 공감'이 나를 지키고 일터를 바꾸는 출발점임을 보여 준다.책 밖에서도 독자들과의 만남이 이어지고 있다. 지난 3월 29일에 열린 인터뷰이 초청 북토크에서는 윤인숙 저자와 함께 1장의 이승민 정신건강의학과 원장, 15장의 오부천 전 편의점주가 참석해 소설가 고은주의 진행으로 대화를 나누었다. 참석자들은 책에 담지 못한 실천 사례와, 비폭력대화가 삶의 고비에서 어떤 역할을 했는지 허심탄회하게 이야기하며 공감의 시간을 가졌다.4월에도 북토크가 이어진다. 오는 17일 오전 10시 30분에는 서울 종로구 일일호일 건강책방에서 윤인숙 저자와 이진희 KBS 라디오 PD가 만나 '비폭력대화로 일터와 가정, 그리고 나 자신을 돌보는 워킹맘 이야기'를 주제로 대화를 나눈다. 오는 18일 오후 5시에는 마포구 이루리북스에서 이승민 원장이 '정신과에서의 대화 수업'을 주제로 강연을 펼친다. 일과 관계 속에서 지쳐 있거나, 나와 가족을 위한 소통 방식을 고민하고 있다면 이번 봄 열리는 북토크에 참여해 보길 권한다.