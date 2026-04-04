"3.8%에서 40%이상"…김창주 후보, '기적의 선거' 선언

큰사진보기 ▲김창주 후보는 연설에서 현재 자신의 지지율이 약 3.8% 수준임을 직접 언급하며, 두 달 안에 40% 이상의 지지율을 만들어내겠다는 의지를 밝혔다. ⓒ 김수 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 지지자는 ‘김창주’ 이름으로 삼행시를 제안하며 “김 빠진 소리가 아니라, 창창한 여수의 미래를 설계할 사람, 주인공은 바로 김창주”라고 외쳐 참석자들의 호응을 이끌어냈다. ⓒ 김수 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

김창주 여수시장 예비후보는 4일 오후 2시 여수 웅천광장타워 선거사무소에서 개소식을 열고 지지자들과 함께 본격적인 선거 행보에 돌입했다. 이날 행사에는 200여 명의 지지자와 지역 인사들이 참석해 행사장을 가득 메웠으며, 준비된 좌석이 부족할 정도로 많은 인원이 몰렸다.행사는 축복 기도와 국민의례를 시작으로 지역 인사들의 축사와 지지 발언, 선대위 위촉식, 후보 비전 발표 순으로 진행됐다. 참석자들은 여수 경제 위기와 청년 유출, 지역 침체 문제를 언급하며 "이제는 결과를 만들어낼 후보가 필요하다"고 강조했다.이날 개소식에서는 지지자의 즉석 삼행시가 이어지며 눈길을 끌었다. 한 지지자는 '김창주' 이름으로 삼행시를 제안하며 "김 빠진 소리가 아니라, 창창한 여수의 미래를 설계할 사람, 주인공은 바로 김창주"라고 외쳐 참석자들의 호응을 이끌어냈다. 또 다른 지지 발언에서는 "여수는 이제 김창주를 보유한 도시가 돼야 한다"는 표현이 나오기도 했다.축사에 나선 인사들은 김 후보의 경영 경험과 실행력을 강조하며 지지를 보냈다. 이들은 현재 여수가 중요한 갈림길에 서 있다고 진단하며, 말이 아닌 결과로 능력을 입증할 수 있는 후보가 필요하다고 밝혔다. 이어 여수국가산단 위기와 지역 경제 침체를 해결할 수 있는 준비된 인물로 김 후보를 평가하며, 실질적인 변화와 실행력을 기대한다고 덧붙였다.김창주 후보는 연설에서 현재 자신의 지지율이 약 3.8% 수준임을 직접 언급하며 이를 정면으로 돌파하겠다는 의지를 밝혔다. 그는 "무소속 후보의 현실은 지지율이 크게 낮아지는 구조"라면서도 "지금 필요한 것은 가능성이 아니라 기적"이라고 말했다. 이어 "두 달 안에 40% 이상의 지지율을 만들어내겠다"며 "여수 시민과 함께 반드시 기적을 현실로 만들겠다"고 강조했다.김 후보는 또한 여수엑스포 유치 경험을 언급하며 "불가능하다고 했던 상황에서도 기획과 설득으로 결과를 만들어냈다"며 "여수는 이미 한 번 기적을 만든 도시이고, 다시 한 번 해낼 수 있다"고 밝혔다.이어 "될 가능성이 높은 사람이 아니라, 반드시 돼야 할 사람을 선택해야 한다"며 기존 정치에 대한 문제를 지적했다. 그는 "지방자치는 행정만으로 완성되지 않는다"며 "경영과 실행, 그리고 시민과 함께하는 리더십으로 여수를 반드시 바꾸겠다"고 밝혔다.