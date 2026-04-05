운명적 성사된 남북 여자축구 대결... 지소연의 염원, 현실 될까?

예상치 못한 남북 여자축구 클럽팀 간 경기가 성사됐다. 그것도 한국, 수원에서다. 북한 여자축구 클럽팀이 한국을 찾는다는 소식은 남북관계가 꽉 막힌 상황에서 묘한 긴장감을 안겨 준다.
이번 글에서는 북한 내고향여자축구단의 방한을 환영하며, 남북 당국이 '정치적 고려 없이' AFC 여자 챔피언스리그가 성황리에 마무리될 수 있도록 아시아축구연맹(AFC)의 대회 운영에 적극 협조할 것을 제안한다.
예상치 못한 북한 여자축구단의 한국 방문
지난 3월 호주 아시안컵 여자축구대회의 감동이 아직도 생생하다. 한국에서 파견된 남북 응원단이 목청껏 '코리아 이겨라'라고 외쳤고, 북한 선수들은 감사의 인사로 화답했다(관련 기사: 남북 응원단 향해 감사 인사한 북한 선수들... 꼭 다시 만납시다, https://omn.kr/2hclk
).
그 감동이 채 가시기도 전에, 북한 선수단의 방한 소식이 전해졌다. AFC가 주최하는 여자 챔피언스리그(2025/26) 준결승과 결승전은 오는 5월 20일과 23일, 수원에서 열린다. 한국을 대표해 출전한 수원FC 위민은 지난 3월 29일 중국 우한에서 열린 8강전에서 지소연과 김혜리의 활약으로 우한 장다 WFC(중국)를 4-0으로 대파하며 준결승에 올랐다.
북한 내고향여자축구단은 지난 3월 28일 라오스 국립경기장에서 열린 8강전에서 베트남 호찌민시티 위민 FC를 3-0으로 이기고 준결승 진출을 확정했다. 이번 AFC 여자 챔피언스리그 시즌에 북한이 처음으로 축구단을 파견한 가운데 내고향여자축구단은 클럽팀 포인트가 없는 상황에서 시드 배정 없이 플레이오프와 그룹 스테이지를 거치는 험난한 여정을 거쳐 준결승에 올랐다.
5월 20일 수원에서 개최되는 4강전에서는 수원FC 위민(대한민국)과 내고향여자축구단(조선)이 맞붙고, 반대편에서는 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본)가 결승행 티켓을 놓고 단판 경기를 치른다.
운명처럼 맞춰진 남북 여자축구의 만남
남북 여자축구 클럽팀 간 대결은 여러 조건이 얽혀 있어 성사가 쉽지 않았다. AFC 여자 챔피언스리그 준결승과 결승전은 4강에 자국 클럽팀이 올라가야만 개최권이 부여된다. 수원FC 위민이 4강에 오르지 못했더라면, 수원 개최 자체가 불가능했을 것이다.
다행히 수원FC 위민이 우한 장다 WFC를 4-0으로 꺾고 준결승 진출과 개최권을 확보했고, 북한 내고향여자축구단이 준결승에 올라 남북 대결이 성사됐다. 몇 주 사이 운명처럼 맞춰진 결과였다.
지난 3일 <뉴시스> 보도에 따르면, 축구협회 관계자는 "북한 내고향이 방한하려면 통일부에 신청서를 제출해야 한다. 정부에서 승인하면 방한이 가능하지만 실제 참가 여부는 확답할 수 없다"고 말했다. 이어 축구협회는 북한 내고향이 준결승전에 참가한다는 전제하에 통일부를 비롯한 정부 기관과 협력해 대회를 준비하고 있다고 밝혔다.
수원FC 위민의 지소연은 8강전 후 열린 2026 WK리그 미디어데이에서 "중국 팀을 4-0으로 이겨본 적이 없었다. 상대 팀에 대표팀 선수 5명이나 있었지만 우리 선수들이 수원 개최와 남북 대결 성사라는 목표를 위해 뭉친 것이 주효했다"고 말했다.
'정치적 고려 없는' 스포츠로 만나자
조금 당황스러울 만큼 순식간에 결정된 북한 여자축구단의 방한, 우리는 어떻게 준비해야 할까? 무엇보다 아시아축구연맹(AFC)의 역할이 중요하다. AFC는 북한 선수단이 안전하게 한국에 입국해 훈련하고 경기를 치를 수 있도록 모든 일정을 책임지는 자세로 대회를 준비해야 한다. 우리 정부와 대한축구연맹도 적극적이고 조용하게 지원을 아끼지 말아야 한다.
남북대화가 단절된 지 7년이 지났다. 남북 당국이 나서서 북한 선수단 방한을 해결하려 하면 문제만 복잡해질 가능성이 크다. 이번 대회를 '정치적 고려 없는' 스포츠로 준비하고 북한 선수단을 맞이하는 것이 가장 안전하다. 성공적인 대회 운영은 남북관계에도 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
민간 차원의 역할도 중요하다. 북한 선수단의 방한이 정치적 갈등으로 비화되는 것은 누구에게도 도움이 되지 않는다. 주최국으로서 경기 참가를 위해 방한한 북한 선수단을 따뜻하게 맞이하고 안전하게 돌아갈 수 있도록 지원하고 응원해야 한다.
다시 한번 내고향여자축구단의 방한을 환영하며, 수원FC 위민과의 멋진 경기를 기대해 본다.
덧붙이는 글 | 글쓴이 정일영씨는 서강대 사회과학연구소 책임연구원입니다. 관심분야는 북한 사회통제체제, 남북관계 제도화, 한반도 평화체제 등으로, <한반도 리빌딩 전략 2025>, <한반도 오디세이>, <북한 사회통제체제의 기원>, <북한경제는 죽지 않았습니다만> 등을 집필했습니다.