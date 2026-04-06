우리는 왜 어떤 세계를 '뒤처졌다'고 믿게 되었을까

아프리카를 만나고 나서야, 내가 당연하게 믿어온 세계가 흔들리기 시작했다. 이 연재는 시간, 역사, 경계, 가치처럼 우리가 익숙하게 받아들여 온 개념들을 다시 묻는 시도다.

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유럽은 '대항해 시대' 이후 아프리카와 남아메리카, 카리브해 등 '타자'를 만나면서, 시간의 위계 또한 발명해냈다. 유럽은 학술 담론 등을 활용해 자신들을 '현재'에 위치시키고, 다른 지역은 '과거에 머문 존재'로 규정했다. 차이를 '뒤처짐'으로 번역한 것이다. 그렇게 시간은 중립적인 흐름이 아니라, 세계를 서열화하는 언어가 되었다.이러한 관념은 과거에 그친 생각일 뿐일까. 아니다. 오늘날에도 유럽적 맥락에서 만들어진 위계적 관념은 이어진다. '아프리카'를 생각하면 보통의 사람들이 떠올리는 모든 단어들에 이 위계가 녹아 있다. '원시', '부족', '원주민', '야생'. 모두에 '오늘'에 이르지 못한 이미지가 떠오르는 것이 그 결과이다.이것은 보통 경제적 기준만을 중심으로 국가를 줄세우고, 선진국과 후진국(개발도상국)으로 나누는 데까지 미친다. 선진국은 가장 현대에 가깝고, 그러므로 우수하며, 그러므로 후진국은 그 길로 좇아가야 한다는 생각이 국제 질서를 지배한다. 각 지역이 각 지역의 시간을, 각자 다른 이들이 각자의 시간을 살 뿐인데, 어떤 존재는 아직 무언가가 되지 못한 존재가 된다.이것이 바로 '탈식민주의'가 깨부수려고 하는 바 중 하나다. 제국은 사라졌지만, 제국이 만든 인식의 구조는 여전히 현재를 지배한다는 것. 우리는 여전히 지구의 변두리 작은 대륙의 하나일 뿐인 유럽의 기준을 따른다는 것. 우리는 여전히 '서구적 보편'이라는 이름 아래 세계를 해석하고 있으며 그러므로 정신의 식민화에서 벗어나지 못했다는 것. 탈식민적 관점은 선형적 시간관으로는 이해할 수 없다. 과거의 일은 과거에 끝나고 오늘은 과거와 단절된 시간인 것이 아니니까.심지어 아프리카 지역학을 전공하는 대학원 강의실에서도, 식민주의는 과거의 일일 뿐인데, 언제까지 과거 탓만 할거냐는 말을 들었다. 하지만 선형적 시간관도 누군가의 일방적 기준으로 만들어진 것이라면? 과거는 과거에 끝나고 단절된 것이 아니라, 지층이 누적되듯 켜켜이 우리의 기반을 이루고 있다면? 혹은 시간이 나선형으로 끊임없이 이어진다면? 이렇게 아프리카와의 만남은 내게 이렇게 일견 당연해 보이는 시간관을 거꾸로 보이게 만들었다.아프리카의 시간관 역시 이러한 비선형적 사유를 보여준다. 케냐의 신학자 존 음비티는 일부 동아프리카와 중앙 아프리카 문화권의 이러한 시간 인식을 사사와 자마니라 표현했다. 사사는 살아있는 사람들과 그 기억에 남은 과거를 포함하는 '살아있는 시간', 자마니는 조상들의 세계, 곧 깊은 과거이자 영원히 지속되는 '누적된 시간'이라는 것이다. 그러므로 이 문화권에서 미래란 추상적인 예측이 아니라, 사사에서 자마니로 스며드는 흐름으로 존재한다.그러므로, 가나에서 본 장례식이 축제같았을지도 모른다. 사람들은 장례식에서 노래하고 춤을 줬다. 누군가의 죽음은 끝이 아니라, 그가 사사의 세계로 들어가는 일이었기에. 조상들은 떠나는 존재가 아니라, 여전히 함께 사는 존재였다. 그 시간 속에는 '끝'이 없었다. 그러한 문화 속에서 먼 미래의 계획이나 '몇 년 뒤의 나'같은 관념은 존재할 이유가 없었다. 음비티가 말했듯, 그들의 시간은 "앞으로 흐르는 것이 아니라, 뒤로, 과거 속으로 흘러갈" 뿐이니까.이렇게 전혀 다른 가치관을 가진 문화가 서로 접촉했을 때, 어느 쪽이 더 우월하고 어느 쪽이 더 열등하다라는 가치 판단을 할 수 있을까. 되려 그러한 가치 판단을 쉽게 하려는 쪽이 '열등'한 것 아닐까.서아프리카 여행을 할 때 대중교통의 출도착 시간은 정해져 있지 않았다. 사람이 다 차면 출발했고, 늦어지면 늦어지는대로 그것을 받아들였다. 지금 생각해보면 그 곳의 사람들은 숫자로 구획된 '시간' 안에 자신을 넣으려 하지 않고 시간 안에 살아가려 한 것이 아닐까. 그렇다면 과연 비가시적 숫자의 감옥에 사는 우리가 그런 문화로부터 틀을 깨는 방법을 배워야하는 것이 아닐까.