한준호 "경기도의 이재명이 되겠다... 실용주의 행정으로 시대교체 이끌 것"

큰사진보기 ▲한준호 더불어민주당 의원은 4일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 경선에 나선 한준호 의원이 4일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 본경선을 앞둔 각오와 정책 비전을 밝혔다. 한 의원은 '실용주의'와 '이재명 정부와의 호흡'을 강조하며, 경기도를 대한민국의 핵심 동력으로 만들겠다는 포부를 드러냈다.인터뷰의 시작은 최근 화제가 된 이재명 대통령과의 '초근접' 만남이었다. 지난 2일 추가경정예산안 시정연설을 위해 국회를 찾은 이 대통령이 한 의원의 손을 꽉 잡고 귓속말을 나누는 모습이 포착된 것에 대해 한 의원은 당시의 상황을 상세히 전했다. 이 대통령은 한 의원에게 "요즘 많이 힘들지 않느냐"며 안부를 물었고, 본인이 지지난 대선 당시 힘들었을 때 힘을 얻었던 영상을 한 의원에게도 보냈음을 언급하며 격려를 건넸다. 한 의원은 "대통령께서 일부러 동선을 틀어 찾아와 주시고 손을 잡아주신 것은 함께 힘을 내자는 약속과도 같다"고 말했다. 한 의원은 "이재명이란 정치인과 4년간 함께하며 배운 것은 실용주의"라며 대통령과 결을 같이 하는 광역단체장의 중요성을 강조했다.경기도정 운영에 대해서는 현 김동연 지사의 정책을 정면으로 비판했다. 한 의원은 김 지사가 사회적 약자와 문화예술인 예산 약 2,400억 원을 삭감한 점을 지적하며, 당선 즉시 7월 추경을 통해 민생 예산을 복원하겠다고 약속했다. 특히 보편적 복지를 선별적 복지로 바꾼 '기회소득' 체계를 비판하며, 이재명 지사 시절의 혁신적 성과를 제대로 계승하겠다는 의지를 보였다.한 의원은 전날 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 전체회의에 출석해 증인 선서를 거부하고 고압적인 태도를 보인 박상용 검사에 대해 "국민의 대표 앞에서 공직자가 보여선 안 될 안하무인 태도"라며 격분했다. 그는 국정원과 금감원 자료를 통해 검찰의 기획 수사 정황이 드러나고 있다며, 반드시 법적 책임을 묻겠다고 강조했다.교통 정책으로는 경기도 주요 거점을 잇는 순환 철도망인 'GTX 링' 구축을 내세웠다. 한 의원은 "서울에 2호선이 있다면 경기도에는 GTX 링이 있어야 균형 발전이 가능하다"며, 국회 국토위 위원회에서 쌓은 전문성을 바탕으로 실현 가능성을 자신했다. 또한, 스위스의 사례를 벤치마킹한 '24시간 캡슐 물류 철도'를 병행 설치해 경기도를 반나절 생활권이자 물류 혁명의 중심으로 만들겠다는 청사진도 제시했다.5일부터 시작되는 본경선을 앞두고 한 의원은 도민들에게 "정치적 이유가 아닌, 실력과 행정력을 보고 투표해 달라"고 호소했다. 그는 "일 하나는 정말 자신 있다"며 경기도를 이재명 정부의 국정 운영 파트너로 바로 세우기 위해 최선을 다하겠다고 강조했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.