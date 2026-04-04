허석, 순천시장 경선 판세 흔든다…'지지층 결집' 속 상승세

큰사진보기 ▲순천시장 선거를 둘러싼 더불어민주당 경선 구도에 변화의 조짐이 나타나고 있다. 무소속 노관규 시장이 선두를 유지하는 가운데, 민주당 내부에서는 허석 전 순천시장의 ‘지지층 결집’ 기반 상승 흐름이 새로운 변수로 부상하고 있다. ⓒ 허석 전 순천시장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허석 전 시장은 외형적인 지지율 수치보다 지지층 내부 결집력이 강한 후보로 평가받고 있다. 경선이 진행될수록 지지 기반이 더욱 단단해지는 흐름을 보이고 있다는 분석도 나온다. ⓒ 허석 전 순천시장 관련사진보기

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순천시장 선거를 둘러싼 더불어민주당 경선 구도에 변화의 조짐이 나타나고 있다. 무소속 노관규 시장이 선두를 유지하는 가운데, 민주당 내부에서는 허석 전 순천시장의 '지지층 결집' 기반 상승 흐름이 새로운 변수로 부상하고 있다.최근 지역 정치권과 여론조사 흐름을 종합하면, 그동안 정체 양상을 보이던 민주당 후보군 내 판세가 흔들리며 허 전 시장의 존재감이 점차 확대되고 있다는 분석이다.현재 민주당 경선은 다자 경쟁 구도가 이어지면서 지지층이 분산된 상태다. 오하근 후보가 조직 기반을 바탕으로 일정 지지율을 유지하고 있지만, 확장성 측면에서는 한계를 보이며 박스권에 머물러 있다는 평가가 나온다.이 같은 상황에서 허석 전 시장은 '조용한 반등' 흐름을 보이며 차별화된 경쟁력을 드러내고 있다. 단순한 지지율 상승이 아니라, 기존 지지층의 결속력 강화와 충성도 높은 지지 기반이 동시에 작동하고 있다는 점이 특징으로 꼽힌다.허 전 시장은 순천시장 재임 경험을 통해 지역 현안과 행정 시스템에 대한 높은 이해도를 갖춘 인물로 평가받는다. 이러한 경험은 선거 이후 즉시 시정 운영이 가능한 '준비된 후보'라는 이미지를 형성하며 경쟁력으로 작용하고 있다.정치권에서는 허석 전 시장을 외형적인 지지율 수치보다 지지층 내부 결집력이 강한 후보로 평가하며, 경선이 진행될수록 지지 기반이 더욱 단단해지는 흐름을 보이고 있다는 분석이 나온다.민주당 내부 구도 역시 점차 대비가 뚜렷해지는 양상이다. 오하근 후보가 조직력 중심의 안정형 후보라면, 허석 전 시장은 결집력을 기반으로 상승세를 타는 후보로 구도가 재편되고 있다는 분석이다.특히 후보 간 지지율 격차가 크지 않은 상황에서, 허 전 시장의 결집력은 경선 막판 판도를 좌우할 핵심 변수로 작용할 가능성이 높다는 전망이 나온다.허 전 시장의 경쟁력은 결집력에만 그치지 않는다. 기존 지지층을 바탕으로 중도층 일부까지 흡수할 수 있는 확장 가능성 또한 정치권에서 주목하는 대목이다. 한 차례 시장직을 수행한 경험은 유권자들에게 '검증된 후보'라는 신뢰를 제공하며, 선거 후반 표심 이동에도 영향을 미칠 수 있다는 평가다.현재 전체 판세에서는 노관규 시장이 여전히 선두를 유지하고 있지만, 민주당 경선 결과에 따라 본선 구도 역시 크게 흔들릴 수 있다는 관측이 나온다.정치권 관계자는 "이번 선거는 단순 지지율 경쟁이 아니라 누가 끝까지 지지층을 묶어내고 외연을 확장하느냐의 싸움"이라며 "허석 전 시장의 상승세는 일시적 흐름을 넘어 판도를 바꿀 가능성도 있다"고 분석했다.