진달래 축제서 맞붙은 민주당 부천시장 경선 예비후보들

큰사진보기 ▲4일 진달래 축제 개막식에서 6·3 지방선거 예비후보들이 국민의례를 하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

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경기 부천의 대표 봄꽃 축제인 원미산 진달래 축제가 4일 오전 개막식을 시작으로 막을 올렸다. 이날 오전 11시 원미산 일원에서 열린 개막식에는 지역 주민과 나들이객들이 대거 몰렸다.오는 2026년 6월 3일 전국동시지방선거를 앞둔 시점과 맞물리며 후보들은 시민들과 악수를 나누고 직접 소통에 나섰다.특히 더불어민주당 경선 예비후보를 포함한 부천시장 후보들과 도의원·시의원 후보들이 현장을 찾으면서, 축제장은 단순한 봄 나들이 공간을 넘어 '민심의 바로미터'로도 읽혔다.최근 여론 흐름도 팽팽하다. <경기일보> 의뢰로 조원씨앤아이가 실시한 조사(3월 21~22일, 부천 거주 성인 501명)에 따르면 더불어민주당 후보 적합도에서 조용익 현 시장은 23.2%, 서진웅 전 국가균형발전위원회 전문위원은 20.0%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 3.2%포인트로, 오차범위(±4.4%p) 내 접전이다.현장에서 더불어민주당 경선 예비후보인 두 후보를 각각 만나 도시 비전과 정책 구상을 들어봤다.조용익 예비후보는 '정책의 연속성과 완성'을 전면에 내세웠다.그는 "신도시와 원도심의 균형발전 및 신속한 재정비, 기업 유치, 교통 인프라 확충을 통해 부천을 수도권 핵심 도시로 도약시키겠다"며 기존 시정의 연장선에서 도시 경쟁력을 강화하겠다는 구상을 밝혔다.진달래 축제 현장에 대해서도 의미를 부여했다. 조 후보는 "시민들의 노력으로 조성된 상징적인 공간"이라며 "힐링과 휴식의 장소이자 수도권 명소로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.핵심 정책으로는 신도시와 원도심의 균형발전 및 주거환경 개선, 기업 유치, GTX-B 등 광역 교통망 구축을 제시했다. 그는 "그동안 추진해 온 사업을 완성해 시민 삶의 질을 크게 높이겠다"고 강조했다.서진웅 예비후보는 보다 강한 '변화'의 메시지를 내놓았다.그는 "부천은 일자리 감소와 인구 감소, 재정 위축이 겹친 복합 위기 상황"이라며 "관리 중심 행정으로는 이를 극복할 수 없다"고 진단했다. 특히 원도심 노후화와 도시 활력 저하를 주요 문제로 지목하며 "기획과 전략 중심의 행정으로 전환해야 한다"고 강조했다.서 후보는 국무총리실 근무 등 국정 경험과 중앙정부 네트워크를 강점으로 내세웠다. 그는 "국비 확보와 정책 실행력을 높여 도시 경쟁력을 되살리겠다"며 "위기를 기회로 바꾸는 리더십이 필요하다"고 말했다. 또한 현 시정에 대해서는 "결단력 부족과 정책 지연으로 도시 발전이 정체됐다"고 비판하며 차별화를 시도했다.진달래가 만개한 봄날, 축제 현장은 화사했지만 정치권의 분위기는 뜨거웠다. '연속과 안정'을 내세운 현 시장과 '변화와 전환'을 강조한 도전자. 원미산을 찾은 시민들의 발걸음 속에서, 부천의 다음 4년을 결정할 선택도 함께 무르익고 있다.