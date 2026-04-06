해외파병 중 사망한 초급간부… 수사 전 왜 '타살 가능성 작다'가 나왔나

이 글은 2024년 1월 1일 UAE 아크부대 파병 중 사망한 고 곽진수 중위의 어머니가 작성했습니다.



유족은 사건 직후 보도된 초기 기사들과, 이후 직접 제기한 정보공개청구 및 민원에 대한 회신 내용을 대조하는 과정에서, 수사가 본격적으로 시작되기 전 일부 기사에 이미 방향성 있는 표현이 등장했다는 점을 확인했습니다. 이에 그 형성 경위와 기록 관리 실태를 묻기 위해 이 글을 작성했습니다.



유족은 특정 언론사나 개인의 책임을 지적하려는 것이 아닙니다. 해외파병 사망 사건에서 국가의 첫 설명이 어떤 기준과 절차로 만들어지고, 그 과정이 공적 기록으로 어떻게 남고 관리되는지를 구조적으로 점검할 필요가 있다고 보고 있습니다. 이 글은 그 문제의식을 바탕으로 초기 보도와 관계기관 공식 답변 사이의 간극을 살펴보려는 것입니다.

큰사진보기 ▲트레드밀 러닝 기록고 곽진수 중위가 사망 약 20일 전인 2023년 12월 9일, UAE 아크부대 영내에서 남긴 러닝기록. 철조망 너머로 저무는 해를 배경으로 8km 넘게 달린 흔적에서 고인의 성실함이 묻어난다. ⓒ 고 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부중대장 고충메시지고인 사망전(2023. 12. 22.)에 남긴 기록. 초급간부로서 겪는 직무의 무게를 토로하면서도 "하나씩 따라가는 수밖에"라며 의지를 다지고 있다. 유족은 이러한 환경적 요인이 초기 수사단계에서 충분히 고려되었는지 의문을 제기한다. ⓒ 고 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

2024년 1월 1일, UAE 아크부대에 파병 중이던 고 곽진수 중위의 사망 사건이 발생했습니다. 사건 직후 다수의 언론 보도가 이어졌지만, 보도 내용과 표현 방식은 같지 않았습니다. 일부 보도는 사망 원인을 단정하지 않은 채 "조사 중"이라는 사실만 전한 반면, 다른 보도에는 수사 이전 단계에서 이미 특정 방향을 암시하는 표현이 등장했습니다. 지금 유족이 문제 삼는 것은 단순한 문장 차이가 아닙니다. 수사가 본격적으로 시작되기도 전에 왜 일부 기사에 이미 방향성이 담겼는지, 그리고 그 판단은 누구의 설명과 어떤 근거를 통해 형성된 것인지에 대한 책임의 문제입니다.유족은 사건 직후에는 이런 문제를 즉시 인식하지 못했습니다. 갑작스러운 사망 통보와 장례 절차 속에서 초기 보도의 표현 하나하나가 무엇을 의미하는지 따져볼 여유가 없었던 것입니다. 그러나 시간이 지나 수사자료와 진술서, 관련 기록들을 직접 검토하는 과정에서, 수사가 본격화되기 전인데도 일부 기사에는 이미 특정 방향을 전제한 듯한 설명이 들어가 있었다는 점이 뒤늦게 보이기 시작했습니다. 당시 고인의 상태를 보여주는 일부 기록도 함께 확인되었습니다.초기 보도 가운데 유족이 기준점으로 보는 것은 뉴스1 기사입니다. 2024년 1월 2일 오후 2시 35분 입력된 뉴스1 보도는 합동참모본부 관계자 설명을 인용하면서도, "군 수사기관에서 사망 원인과 경위 등을 조사 중"이라는 취지로 사건을 전했습니다. 원인을 단정하거나 특정 가능성을 앞세우지 않은, 비교적 중립적인 초기 보도였습니다. 유족은 바로 이런 형식이 수사 시작 전 단계에서 가능한 가장 기본적인 보도 방식이었다고 보고 있습니다.하지만 불과 약 40분 뒤인 같은 날 오후 3시 16분 입력된 연합뉴스 기사부터는 다른 표현이 확인됩니다. 해당 기사에는 군 관계자 설명을 바탕으로 "타살 가능성은 작다는 데 무게를 두는 것으로 알려졌다"는 취지의 문장이 등장합니다. 이후 위키트리(오후 3시 21분)와 경향신문(오후 5시 10분) 등 다른 매체들에도 군 관계자의 설명에 기대어 타살 가능성이 낮다는 방향의 표현이 반복적으로 실렸습니다. 사건 초기 보도라고 해서 모두 같은 기준으로 쓰인 것이 아니었고, 실제로는 중립 보도와 방향성 보도가 동시에 존재했던 셈입니다.이 때문에 유족의 질문도 더 분명해졌습니다. "초기 상황이라 모두 그렇게 쓸 수밖에 없었다"는 설명은 설득력이 떨어진다는 것입니다. 실제로는 뉴스1처럼 원인을 예단하지 않고 "조사 중"이라고만 전하는 보도도 가능했습니다. 그렇다면 남는 질문은 하나입니다. 왜 어떤 기사들에는 수사 이전에 이미 "타살 가능성은 작다"는 취지의 설명이 들어갔는가. 그리고 그 문장은 어느 기관에서, 누구의 판단으로, 어떤 자료를 근거로 만들어져 언론에 제공된 것인가. 즉, 국가의 첫 설명은 어디서 어떻게 만들어졌는가 하는 질문입니다.유족은 그 경위를 확인하기 위해 국방부 대변인실과 합동참모본부 등 관계기관을 상대로 정보공개청구와 민원 제기를 이어왔습니다. 유족이 확인하고자 한 것은 수사 이전 단계에서 언론에 전달된 설명이 어떤 근거와 절차를 통해 형성됐는지, 그리고 그 과정과 관련된 자료가 실제로 존재하는지 여부였습니다. 핵심은 특정 내부 문건의 존재를 단정하는 데 있는 것이 아니라, 초기 대외 설명의 형성 경위와 기록 관리실태를 공식적으로 확인하는 데 있었습니다.그러나 관계기관의 답변은 유족의 의문을 해소하기보다 오히려 키웠습니다. 유족이 확보한 회신서에 따르면, 국방부 대변인실은 관련 청구에 대해 해당 정보를 "보유·관리하지 아니하는 정보"라며 부존재 처리했습니다. 또 합동참모본부는 사건 관련 언론 대응 자료에 대해, 일시적으로 작성·활용된 자료라는 취지에서 현재 관련 자료를 보유하고 있지 않다고 답했습니다. 수사 이전에 방향성 있는 설명이 실제 기사에 반영돼 있었음에도, 정작 그 설명이 어떤 과정을 거쳐 형성됐는지를 보여주는 행정 기록은 확인되지 않는다는 것이 유족의 문제의식입니다.특히 유족은 초기 대국민 설명에 활용된 자료가 있었다면, 그것이 비록 일시적 작성물이라 하더라도 공적 설명 과정의 일부로서 기록·관리돼야 하는 것 아니냐고 묻고 있습니다. 유족은 "일시적 언론 대응 자료"라는 이유로 보유 자료가 없다는 답변이야말로, 군 사망사건 관련 공적 설명이 어떤 체계 아래 관리되는지 되묻게 만든다고 말합니다. 해외파병 중 장교가 숨진 중대한 사건에서 초기 언론 설명의 근거와 승인 경로가 확인되지 않는다면, 이후 누가 어떤 판단을 했는지 검증하기도 어려워진다는 것입니다.유족의 문제의식은 단순히 기사 문구의 적절성에만 머물지 않습니다. 유족은 수사 이전에 특정 방향의 설명이 먼저 형성됐다면, 이후 조사와 판단 역시 그 출발점의 영향을 받았을 가능성을 배제할 수 없다고 보고 있습니다. 특히 수사가 제대로 시작되기도 전인 '1보' 단계에서부터 방향성 있는 설명이 먼저 유통된 것으로 보이며, 이후 조사 역시 그 영향을 받았을 가능성이 있는 것 아니냐는 근본적인 의문을 제기합니다.그래서 지금 필요한 것은 단순한 결론 재다툼이 아니라, 초기 판단 형성 경위와 수사 출발점의 중립성에 대한 재검증입니다. '무엇이 결론이냐' 이전에 '국가가 처음 무엇을 말했느냐'가 먼저 검증되어야 한다는 것입니다. 실제로 유족은 수사 전반에 대해서도 문제를 제기해 왔습니다.확보한 자료를 검토한 결과, 일부 핵심 정황이 충분히 반영되지 않았고 부대 환경과 심리적 구조 등에 대한 분석이 부족했다는 것입니다.유족은 무엇보다 고인의 명예와 2차 피해 문제를 강조합니다. 사망 원인이 공식적으로 확인되지 않은 단계에서 특정 방향을 떠올리게 하는 설명이 먼저 유통되고, 그 형성 경위에 대한 명확한 설명조차 돌아오지 않는다면, 유족은 충분한 검증 이전에 하나의 해석을 먼저 받아들이도록 요구받는 상황에 놓이게 됩니다. 유족이 요구하는 것은 특정 결론을 밀어붙이려는 것이 아니라, 성급한 결론성 설명이 어떻게 세상에 나왔는지에 대한 사실확인입니다.결국 유족이 묻는 질문은 단순합니다. 수사가 본격화되기 전에 누가 먼저 방향을 말했는가. 그 질문에 대해 국방부와 관계기관이 책임 있게 답하지 못한다면, 이 사건은 한 군인의 죽음을 넘어 국가가 죽음을 어떻게 설명하고 기록·관리하는지 묻는 사건으로 남게 될 것입니다. 그리고 바로 그 지점에서, 고 곽진수 중위 사건은 아직 끝나지 않았습니다.