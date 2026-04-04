축구 좋아하던 '서산 마당발', 여성축구로 인생 연장전 돌입

큰사진보기 ▲박경식 단장은 30여 명의 선수가 오직 운동에만 전념할 수 있도록 환경을 조성하는 ‘살림꾼’ 역할을 할 심산이다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난달 28일 공식 출범한 ‘서산시 여성축구단’. 앞으로 여성 축구의 위상은 계속 높아질 전망이다. ⓒ 방관식 관련사진보기

"올해는 자리를 잡아가는 단계입니다. 좋은 성적도 좋지만, 우리 선수들이 진정으로 축구를 즐길 수 있는 분위기를 만드는 게 우선이죠. 선수들의 사기를 북돋는 가장 큰 힘은 결국 시민 여러분의 관심입니다. 저 역시 우리 선수들의 열정이 빛날 수 있도록 현장에서 발로 뛰며 최선을 다하겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

평생을 축구와 함께해온 박경식씨가 인생의 새로운 '연장전'을 시작했다. 지난달 28일 공식 출범한 '서산시 여성축구단'의 초대 단장직을 맡으면서다. 젊은 시절 조기축구회를 직접 창단해 운동장을 누비고, 중장년기에는 고문으로서 후배들의 든든한 버팀목이 되어주던 그가 이제는 서산 여성 축구의 기틀을 잡는 막중한 임무를 짊어졌다.3일 만난 박 단장은 "처음 단장직 제의를 받았을 때 고민이 없었던 것은 아니다"라며 웃었다.그저 '동네 축구' 수준의 뒷바라지라고 생각하기엔 여성 축구의 위상이 몰라보게 달라졌기 때문이다.박 단장은 "이제 여성 축구는 더 이상 남자 경기의 보조적인 역할이 아닙니다. 전국체전과 도민체전 정식 종목으로 채택될 만큼 어엿하게 성장했습니다"라며 "지자체마다 팀 창단에 열을 올리는 상황에서 초대 단장을 맡는다는 게 솔직히 어깨가 무거웠습니다. 하지만 가장 어려울 때 앞장서는 것이야말로 제 역할이라 생각했습니다"라고 말했다.박 단장은 지역사회에서 '사람과 사람을 잇는 봉사자'로 정평이 나 있다. 초록우산후원회장부터 지체장애인협회 고문, 로타리클럽 회장까지 지역 마당발 중 한 사람이다. 그런 그가 축구단 단장직을 수락한 것 역시 '고향을 위한 봉사'의 연장선이다.이제 막 걸음마를 뗀 서산시 여성축구단은 시 체육회의 지원을 받긴 하지만, 여전히 세심한 손길이 필요한 형편이다. 박 단장은 30여 명의 선수가 오직 운동에만 전념할 수 있도록 환경을 조성하는 '살림꾼' 역할을 할 심산이다.올해 여성 축구는 도민체전에서 시범종목으로 치러진다. 박 단장의 목표는 확고하다. 눈에 보이는 성과보다 선수들이 운동장에서 마음껏 웃으며 뛸 수 있는 '멍석'을 깔아 주는 것이다.박경식 단장의 진심과 푸른 잔디 위에서 땀 흘리는 여성 선수들을 응원해야 할 이유가 충분해 보인다.