미 F-15 전투기·A-10 공격기 이란에 격추... 트럼프 "협상 영향 없어"

큰사진보기 ▲F-15E 스트라이크 이글 전투기(자료사진). ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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대이란 군사작전에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 이란군에 격추됐다.AP통신·CNN방송 등 미국 매체는 3일(현지시각) 미국 정부 당국자들은 F-15E 스트라이크 이글이 이란 남서부 상공에서 격추됐다고 보도했다.이란 매체도 이슬람혁명수비대(IRGC)의 대공 사격이 미국 전투기를 격추했다며 추락한 전투기 잔해 사진을 공개했고, 이는 미군 F-15 전투기와 일치하는 것으로 나타났다.격추된 F-15E 전투기에는 2명이 탑승하고 있었고, 이 가운데 1명은 비상 탈출해 구조됐다. 미군은 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했고, 이 과정에서 이란군의 공격을 받았으나 추가적인 인명 피해는 없었다.F-15 전투기에 탑승했던 다른 조종사 1명은 여전히 실종 상태다. 미군과 이란은 실종된 조종사를 먼저 찾아내기 위해 각각 수색을 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 이란 당국은 실종된 1명을 찾아서 데려오는 사람에게 현상금을 지급하겠다고 밝히기도 했다.이날 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 이란 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추되면서 기체가 바다에 떨어졌다.미국 정부도 A-10 공격기의 추락을 확인했고, 단독 탑승한 조종사 1명은 무사히 구조된 것으로 파악됐다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 도널드 트럼프 대통령이 이를 보고받았다고 밝혔다.미 군용기가 지난 2월 28일 전쟁 발발 이후 이란군의 공격에 격추된 것은 처음이다. 앞서 스텔스 전투기 F-35가 지난달 19일 혁명수비대의 대공 사격에 맞아 비상 착륙했고, 지난달 13일에는 KC-135 공중급유기가 다른 공중급유기와 충돌하면서 탑승자 6명이 전원 사망했다.이란이 미 공군기를 연달아 격추하면서 미국의 압도적인 공격으로 이란의 방공망이 대부분 무력화됐다는 트럼프 대통령의 주장이 설득력을 부족하다는 지적이 나온다.<월스트리트저널>은 "이란이 미 군용기를 격추한 것은 미국 항공기도 전투에서 공격받을 수 있다는 드문 사실을 ​​다시 한번 상기시켜 주는 사건"이라며 "이는 전쟁이 발발하고 한 달이 넘었는데도 이란이 여전히 미국에 피해를 입힐 수 있음을 보여주는 신호"라고 전했다.그러면서 "이 사건은 이란 군사력이 얼마나 약화되었는지, 그리고 미국과 이스라엘군의 보복 공격이 장기적인 효과를 가져올지에 대한 의문을 제기한다"라며 "트럼프 대통령을 비롯한 미국 행정부 고위 관리들이 전쟁의 성과를 자랑스럽게 내세우는 과감한 수사적 표현과도 상반되는 결과"라고 평가했다.<뉴욕타임스>도 "전투기 손실과 조종사 구조 작업은 미국에 군사·외교적 난제를 안겨줬다"라며 "만약 실종된 미국인이 이란군에 포로로 잡힐 경우 어려움이 더욱 가중될 것"이라고 전망했다.반면에 트럼프 대통령은 이날 NBC방송과의 전화 인터뷰에서 "이번 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다(No, not at all). 이건 전쟁이다. 전쟁은 계속되고 있다"라고 말했다. 다만 조종사 구조 작전에 대한 언급은 거부했다.트럼프 대통령은 최근에도 이란과의 휴전 협상이 진행 중이라고 밝혔으나, 이란은 이를 부인하고 있다.<월스트리트저널>에 따르면 이란은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 추진하고 있는 휴전 협상에서 미국 측 인사들을 만날 의향이 없으며, 미국의 요구안도 수용할 수 없다는 입장을 전한 것으로 알려졌다.다만 파키스탄, 튀르키예, 이집트 등 중재국들은 미국과 이란의 협상을 위해 계속 노력하겠다고 밝혔다.앞서 미국은 이란에 ▲핵 능력 해체 ▲이란 내 우라늄 농축 전면 금지 ▲ 국제원자력기구(IAEA)에 완전한 접근권·감독권 부여 ▲역내 대리세력 지원 중단 ▲호르무즈 해협 안전 통행 ▲미사일 능력 제한 등 15개 항을 제안한 것으로 전해졌다.그러나 이란은 미국 측의 제안을 거부하고 ▲이란 고위 인사에 대한 암살 중단 ▲이란에 대한 침략이 재발하지 않는 구체적인 메커니즘 구축 ▲ 전쟁 피해 배상금 지급 ▲호르무즈 해협에 대한 주권 인정 등 5개 항을 역제안했다.