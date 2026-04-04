고문조작 수사의 달인, 친일경찰 김태석

三. 倀鬼(창귀)을 可殺 或은 高等偵探(고등정탐) 或은 그냥 刑事(형사)로 我獨立運動(아독립운동)의 祕密(비밀)을 敵(적)에게 密告(밀고)하거나 我志士(아지사)를 逮捕(체포)하며 同胞(동포)를 毆打(구타)하는 醜類(추류)들이니 鮮于甲(선우갑) 金泰錫(김태석) 金極一(김극일)과 갓흔 兇賊(흉적)이라. 特히 重要한 祕密을 敵에게 密告하거나 重要한 人士를 逮捕한 者에게는 반다시 卽時 復讐(복수)를 하여야 할지니 이는 同志에게 對한 義務일 뿐더러 此等 賊類를 懲戒(징계)하는 가장 有力한 手段(수단)이라, 如此(여차)한 罪惡(죄악)을 犯(범)한 惡漢(악한)은 天涯地角(천애지각) 어듸로 가더라도 死(사)의 咀呪(저주)를 逃避(도피)치 못하도록 함이 愛國者의 義務니라.(1920년 2월 5일자 독립신문)

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큰사진보기 ▲부천군의 각종 품평회를 소개하는 1931년 12월 18일 매일신보기사부천군은 매년 12월 각종 품평회를 열어 표창과 포상을 진행하였다. 이 사업의 대표는 부천군수 김태석이었으며, 김태석은 우량면에 우승기를 수여하였다. 특이하게도 부천을 빛낸 7인 중 한명인 박제환이 여기에 등장한다는 것이다. 이 당시 계남면 벌응절리에 살았던 박제환은 야택 부평공립학교장과 외부 부천공립학교장과 일본농촌시찰을 다녀온 후 그 이야기를 사람들 앞에서 했다. ⓒ 국립중앙도선관(대한민국신문아카이브) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

일제 경찰로서 독립운동가들을 체포하고 고문하여 사건을 조작하고 심지어 목숨을 잃게한 악질 친일파로는 노덕술, 하판락과 함께 이름이 오르내리는 사람이 있다. 바로 '고문왕' 김태석이다. 이들은 침략자인 일본인 경찰들보다 우리 독립운동가를 더 잔인하게 고문하고 사건을 조작하였다고하니 그 악명이 얼마나 높았는지 대한민국임시정부에서도 7가살(七可殺) 지목하여 응징을 계획하였다.김태석은 처음부터 경찰이 아니었다. 처음에는 훈도를 하다가 나중에 경찰이 되었다. 1882년 11월 23일 평남 양덕군에서 태어난 김태석은 1908년 3월 관립 한성사범학교를 졸업한 후 그해 4월 평양보통학교 본과 훈도로 재직하였다. 4년 후인 1912년 9월 교직을 떠나 함북 웅기경찰서 통역생으로 경찰로 투신하였다.이때부터 김태석은 악질 친일경찰로 이름을 날린다. 1915년 비밀결사 일심사(一心社) 사건 관련자 체포하였으며, 1919년 9월 조선총독 사이토 부임때 경성역에서 폭탄을 투척한 강우규지사를 체포하였다. 그해 11월 의친왕 이강의 국외 탈출 대동단 거사 관련자 체포하였다. 이후 군수로 전향한 다음 1930년에 부천군수로 왔다.김태석이 부천군수로서 한 행위를 이해하기 위해서는 그 당시 시대상황을 먼저 이해해야 한다. 1930년대 초는 일제의 경제침탈로 우리나라의 농촌경제가 무너진 시기였다. 1910년 일제는 대한제국을 강제 병합하면서 곧바로 토지조사사업을 시작하였으며, 동시에 우리나라를 일본의 식량기지로 삼았다. 우리나라에서 생산한 쌀을 일본의 부족한 식량으로 이용하기 위해 산미증식계획을 수립하였으며 이를 수행하기 위해 전국 곳곳에 수리조합을 만들었다.우리 부천지역에는 부평수리조합이 만들어졌으며 일제는 부실한 설계부터 공사까지 진행하여 우리 선조들에게 막대한 경제적 피해를 입혔다. 또한 농지가격을 낮게 책정하여 불합리한 가격으로 선조들의 땅을 수탈하였으며, 과도한 조합비 책정으로 자작농은 소작농으로 전락시켰다. 경제적으로 어려워진 우리 선조들은 각종 고리대와 일제의 금융조합을 이용할 수 밖에 없었다. 경제적 빈곤의 수렁으로 빠져든 것이다. 이러한 시대 상황을 무마시키기 위해 일제는 '농촌진흥'이라는 명목으로 여러 사업을 진행하는데 김태석이 적극 수행하였다.김태석은 군수로서 면장회의를 주재하였다. 부천군에는 총15개의 면(面)이 있었으며 군수는 최하위 행정단위인 면(面)과 상위기관인 경기도를 연결하는 사람으로서 시국의 중대함을 설파하고 면 예산편성, 세금징수, 잡종금 정리 등의 사무를 진행하였다. 이러한 행정이 잘 이루어지도록 관내 각 공립학교장까지 참석시키는 열의를 보였다.요즘 정치인들이 민생을 탐방하기 위해 전통시장 및 상가에 가는 것처럼 김태석은 농민데이때는 부평역전 앞에 있는 부천군농회 소유의 논에 가서 이앙을 하였다. 또한 경인도로의 실지시찰을 진행하였다. 부천군청이 인천에 위치하였으므로 인천을 출발하여 경인도로를 경유하여 부천 관내의 여러 단체와 간담회를 진행하였다.이외에도 세계대공황으로 쌀값이 폭락하자 일제는 1930년 11월에 부천군내에 있는 소사, 부평, 주안 부평조합에 저금리 자금을 융통하였으며, 1931년 5월에는 실업인들을 구제하기 위해 사방공사를 대규모로 진행하였다.일제는 농업 및 축산 그리고 산업의 생산량을 향상시키기 위해 정기적인 품평회를 진행하였으며, 각종 포상을 하였다. 이러한 행사의 주체자는 부천군농회 회장을 겸하고 있는 군수였다. 김태석은 부천군수로 재임하며 매년 12월 품평회를 진행하였으며, 우량면에 선정된 곳에는 우승기를 전달하였다. 특히 1931년에는 계남면 벌응절리 박제환, 야택(野澤) 부평, 외부(隈部) 부천의 양보교장(兩普校長)의 일본농촌시찰담이 진행되었으며, 1932년에는 이중돈의 일본농촌시찰담이 진행되었다.이 당시 부천군은 현재의 부천시를 포함하여 인천의 계양, 부평, 남동, 문학, 옹진군 등을 모두 포함하여 농업과 어업이 발전한 지역이었다. 또한 해안가를 끼고 있어 염전도 발전하였다. 1932년 부천군에는 매년 100만내의 소금용 가마니가 필요하였다. 하지만 다수를 강화군에서 공급을 받아 이를 해결하기 위해 1931년 봄부터 김태석은 가마니를 만드는 기계(바데)를 무상으로 배부하여 이 해에는 10만2천여매(약8천원)을 생산하였고, 1932년에는 40만매 이상을 생산하였다.김태석은 임기 말기에 <소사국방의회>를 구성하였다. 일제는 1931년 만주사변을 일으킴으로써 본격적으로 침략야욕을 들어낸다. 국방의회는 적색 사상 박멸, 월경 비적 박멸을 목적으로 하였으며, 일제의 만주 침략에 대해 감사 편지 보내기, 기관총을 비롯해 각종 병기 보내기, 애국 비행기 모금, 국방헌금 모금 등을 실행하였다. 부천군에서는 김태석의 주도하에 1933년 4월 2일 오후 2시 소사공회당에서 발회식이 진행되었다. <소사국방의회>는 부천에서 가장 빠르게 만들어진 친일군사단체 중 하나이다.친일경찰 고문왕 김태석은 워낙 유명한 인물이라 전국적으로 잘 알려져 있으며, 잊을만하면 TV 뿐만아니라 신문에서도 자주 등장한다. 65세 한의사이자 의열단원인 강우규지사를 체포한 악덕친일 경찰로 잘 알려진 김태석이지만 부천군수로서의 행적은 거의 알려지지 않았다. 이번 글을 통해 군수로서의 친일파 김태석이 많이 알려졌으면 한다.