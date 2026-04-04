울산 남구청장 국민의힘 후보에 임현철 전 울산시 대변인

큰사진보기 ▲임현철 울산광역시 대변인이 2월 12일 시의회 프레스센터에서 울산 남구청장 출마를 선언하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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인구 32만 여명으로 국회의원 지역구가 2곳인 울산광역시 최대 기초지자체 남구청장 선거를 앞두고 국민의힘에선 임현철 전 울산시 대변인이 후보로 확정됐다.국민의힘은 울산시당 공천관리위원회는 당원투표 50%와 일반여론조사 50%를 경선룰로 정하고지난 1~2일 당원 문자·전화 투표와 시민 여론조사를 진행해 그 결과를 3일 오후 밝혔다. 그 결과 임현철 전 대변인은 김동칠 전 울산시의원과 이정훈 남구의원에게 이겨 남구청장 후보로 확정됐다.임현철 전 대변인은 경선 결과 발표 후 입장을 밝히고 "믿고 지지해 주신 모든 분께 머리 숙여 감사드린다"라며 "함께 경쟁했던 김동칠·이정훈 후보의 남구를 향한 진심을 오롯이 이어받아 끝까지 완주해 승리로 보답하겠다"라고 밝혔다.임 전 대변인은 공약으로 '3개의 권역별 특화 개발', '3개의 벨트 구축', '4대 행복 케어를 통한 복지' 등 '남구 대개조3·3 프로젝트'를 제시하며 "행정은 결과로 증명해야 하고 정치는 책임으로 보답해야 한다"며 "책상 위 서류가 아니라 현장의 발소리에서 답을 찾는 구청장이 되겠다"고 밝힌 바 있다.한편 울산 남구청장 선거는 3파전으로 전개된다. 더불어민주당에선 임금택·최덕종 남구의원의 경선이 5일과 6일 치러진다.진보당에선 김진석 남구지역의원장이 단수후보로 출마한 상태다. 민주당과 진보당 후보 간 단일화 여부도 관전포인트다.