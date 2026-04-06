[주장] 농협중앙회장 조합원 직선제, '교각살우' 아닌 '파사현정'이다

[관련기사] [주장] 농협중앙회장 조합원 직선제, '교각살우' 우려된다
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농업과 농촌이 위기라는 말은 이제 진부하게 느껴질 정도다. 기후 위기로 인한 생산량 감소, 불안정한 농산물가격, 영농자재 가격 상승과 인력난의 가중 그리고 고령화로 인한 농촌소멸 위기까지 농민의 삶은 벼랑 끝에 서 있다. 이러한 절박한 현실 속에서 700조 원의 거대한 자산을 움직이며 농민의 권익을 대변해야 할 '농협중앙회'의 역할과 책임은 그 어느 때보다 막중하다. 그러나 정작 농협의 주인인 농민들 사이에서는 "농협중앙회에 농민은 없으며 누구를 위해 존재하는가"라는 장탄식이 흘러나온다.
탄식의 근원적 배경에는 중앙회장 선거제도가 자리하고 있다. 농협중앙회장을 200만 농민 조합원이 아닌 전국 1,100여 명의 조합장이 선출하기 때문이다. 모든 선출직은 유권자의 표를 의식하여 정책을 입안하는데 농협중앙회장도 예외는 아니다. 따라서 중앙회장은 전체 농민조합원의 이해관계보다 자신에게 표를 준 유권자인 조합장들의 눈치를 살피고 그들의 이해관계에 매몰되는데 이는 농협중앙회의 여러 정책과 운영, 자원 배분에서 고스란히 드러난다.
정작 농협의 주인인 농민조합원의 절절한 목소리나 요구나 바람(농가소득 안정이나 농산물 유통구조 개선 등)은 조합장들의 권한강화와 처우개선에 우선순위가 한참 밀려난다. 이는 중앙회의 의사결정 구조가 '농민-조합-중앙회'로 이어지는 상향식이 아닌, '회장-조합장' 중심의 폐쇄적인 수직구조에 갇혀 있기 때문이다. 즉 조합장-중앙회장으로 이어지는 그들만의 리그인 현행 선거제도는 농협 본연의 역할과 책무인 농업경영비 절감, 농업경쟁력 강화 및 농민 권익 증진을 가로막는 거대한 장벽으로 작용한다.
농협은 주식회사가 아니며 자본의 크기가 아닌 사람의 가치를 우선하는 협동조합이다. 협동조합의 기본 정신은 1인 1표(One Member, One Vote)에 있다. 따라서 중앙회장 선거에 200만 농민조합원의 표심이 반영되지 않는 것은 명백한 정체성의 부정이다. 조합원직선제는 단순히 투표권을 나누는 문제가 아니며 농협의 의사결정 구조를 하향식(Top-down)에서 상향식(Bottom-up)으로 전환하는 혁신이다. 회장 선거권이 조합원에게 주어질 때 회장은 조합원을 의식하고 그들의 온당한 요구와 목소리에 민감하게 반응하게 되며, 비로소 농협의 운영과 자원배분은 농민의 영농과 삶을 바꾸는 실질적인 정책에 최우선순위를 두게 될 것이다.
최근 정부와 국회(여당)이 농협중앙회장 선거방식을 기존 조합장직선제에서 187만 조합원(중복가입 복수조합원 제외) 전체가 참여하는 조합원직선제로 전환하기로 방침을 정한 것은 만시지탄이나 참으로 다행스러운 일이다. 그러나 이러한 선거제도 개편에 대해 일부에서는 농협의 정치화, 정체성과 법적 구조의 위배, 전국 규모 선거에 따른 관리비용과 행정적 혼란 등을 이유로 교각살우를 우려한다.
그러나 이러한 우려는 조합장직선제의 폐해로 지적되는 농협의 관료화, 밀실담합. 금권선거와 매관매직 논란, 농민의 외면과 무관심으로 인해 발생하는 무형의 손실에 비할 바가 아니다. 그리고 지금은 스마트폰 하나로 전 국민이 의견을 나누는 디지털 시대이며 TV토론과 온라인 투표, 조합장 동시선거 시스템 등을 활용하면 선거관리와 비용문제는 크게 부담이 되지 않는다.
농협이 농업의 위기를 돌파할 진정한 컨트롤 타워가 되어 농민의 든든한 버팀목으로 거듭나려면, 먼저 권리를 주인에게 돌려줘야 한다. 중앙회장 조합원직선제는 뿔을 바로 잡으려다가 소를 죽이는 교각살우(矯角殺牛)가 아니라, 썩은 환부를 도려내야 소가 살 수 있듯이 그릇된 것을 깨뜨리고 바른 것을 세우는 파사현정(破邪顯正)이다.
조합원 직선제를 통해 농협은 관료적 거대 조직에서 탈피해 진정으로 농민의 영농과 삶을 돌보는 든든한 협동조합으로 거듭나게 될 것이다. 변화에 따른 다소간의 진통은 농민·농업 그리고 농협의 미래를 위한 필수적인 투자로 보아야 한다.
김용덕, 경제학박사, 전 농협중앙회 상무