관 앞에 선 교인들... 성금요일, 교회가 장례식장이 됐다

큰사진보기 ▲예수의 관이 놓여있는 예배실얼굴없는 영정은 오늘날 죽어간 이들의 얼굴이다 ⓒ 김군욱 관련사진보기

AD

"내 죽음을 헛되이 하지 말라."

큰사진보기 ▲설교를 하고 있는 새민족교회 황푸하 목사 ⓒ 김군욱 관련사진보기

"그 죽음이 단순히 아는 것이 아니라, 마음으로 느껴졌으면 했습니다."

"예수의 죽음이, 내 삶과 어떤 관계가 있는지… 그걸 묻는 시간이 되었으면 했습니다."

"죽음을 제대로 마주하고 애도할 때, 그때서야 부활을 이야기할 수 있습니다."

"죽음이 일상이던 때였습니다."

"그때도, 지금도 크게 다르지 않습니다. 폭력과 억울한 죽음은 계속되고 있습니다."

"이건 한 사람의 죽음이 아니라, 지금의 죽음들과 이어져 있는 것 같았습니다."

"멀리 있는 이야기가 아니라, 우리 곁에 있는 죽음처럼 느껴졌습니다."

큰사진보기 ▲헌화를 하고 예수의 관을 껴안고 있는 교우 ⓒ 김군욱 관련사진보기

"멀게 느껴졌던 죽음이 가까이 온 느낌이었습니다."

"마치 그 자리에 있었던 제자 중 한 사람이 된 것 같았습니다."

큰사진보기 ▲예수의 장례식에 걸린 만장 ⓒ 김군욱 관련사진보기

단상 앞에 관이 놓였다. 그 위에는 얼굴 없는 영정이 세워져 있다. 검은 정장을 입은 상주는 고개를 숙인 채 자리를 지키고, 뒤편에는 사회를 향한 문장들이 만장으로 길게 걸려 있다.향이 천천히 피어오른다. 예배실은 더 이상 교회가 아니라 장례식장에 가깝다. 이 예식은 약 6년 전부터 시작된, 새민족교회의 독특한 성금요일 예배 방식이다.장례 예배가 시작되기 전, 식사가 먼저 차려진다.따뜻한 채계장과 부추전이 놓이고, 사람들은 조용히 자리에 앉는다. 식사를 준비한 김수정 교우는 말했다."정말 장례라면, 우리가 직접 음식을 나르고 사람을 맞이했을 것 같았습니다."그는 육개장 대신 채계장을 선택한 이유에 대해, 비건 교우와 동물까지 고려해 누구도 배제되지 않는 식사를 고민한 결과라고 설명했다.성금요일, 예식은 '고인 소개'로 시작된다. 가난한 사람들 곁에 머물던 사람, 소외된 이들과 함께 살던 사람, 정의와 평등을 말하던 사람. 그러나 그 삶은 오래 이어지지 못했다. 권력은 그를 위협으로 보았고, 결국 그는 불의한 재판과 폭력 속에서 죽임을 당했다. 잠시 침묵이 흐른다.이어 한 교우가 제자가 되어 그날을 증언한다. 체포의 순간, 도망칠 수밖에 없었던 제자들, 군중과 권력 속에서 이루어진 죽음. 그 이야기는 과거를 설명하는 말이 아니라, 지금 눈앞에서 일어나는 일처럼 들린다. 그리고 마지막에 한 문장이 남는다.누군가는 눈을 감고, 누군가는 눈물을 훔친다.이 장례 예배는 신앙을 설명이 아닌 경험으로 바꾸기 위한 시도에서 출발했다. 새민족교회 황푸하 목사는 말했다.그래서 이 교회는 예배 대신 장례를 선택했다. 설명으로 남아 있던 죽음을, 눈앞의 장면으로 끌어오기 위해서였다.이어 그는 조용히 덧붙였다.찬송이 낮게 흐르지만 크게 따라 부르는 사람은 없다. 목소리보다 침묵이 더 길다. 이 예식이 처음 시작된 것은 코로나 시기였다.김종원 장로의 말이다.기도가 이어진다. 정서현 교우는 예수의 죽음을 전쟁과 참사의 죽음과 겹쳐 보았다고 말했다.바이올린과 아코디언의 조용한 연주 속에 입관과 헌화가 이어진다. 꽃을 놓는 손이 잠시 멈춘다.누군가는 한참을 움직이지 못한다. 처음 참여한 주용진 교우는 말했다.단상 뒤에 걸린 만장들이 눈에 들어온다. 그 문장들은 신앙을 설명하지 않는다. 대신 지금의 사회를 향해 묻고 있다. 어떤 죽음이 기억되고 있는지, 그리고 어떤 죽음이 잊히고 있는지. 교회 안에 걸린 문장들이, 오히려 교회 밖을 향하고 있다.예식이 끝났지만 사람들은 쉽게 자리를 떠나지 못한다. 관은 그대로 남아 있고, 영정은 여전히 그 자리에 있다. 누군가는 한참을 서 있고, 누군가는 조용히 밖으로 나간다. 말은 끝났지만, 그날의 죽음은 아직 남아 있다.그리고 그 질문 역시 남아 있다. 이 장례는 단순한 종교 의식이 아니다. 오늘 우리가 외면하고 있는 죽음을 어떻게 바라볼 것인가에 대한 물음이기도 하다.