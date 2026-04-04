미 전투기 2대 격추·추락…이란, 전쟁 후 첫 유인기 격추 확인

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3일(현지시간) 미국 군용기 2대가 같은 날 잇따라 격추·추락했다. 이란이 전쟁 발발 이후 처음으로 유인 미군 전투기를 격추한 사실이 확인돼 중동 긴장이 급격히 고조되고 있다. 구조 작전까지 공격받는 등 충돌 양상이 확산되면서 사실상 전면전 우려도 커지고 있다.CNN에 따르면 격추된 전투기의 조종사 1명은 생존한 상태로 발견돼 미군 측에 인도된 뒤 치료를 받고 있다. 미 CBS는 미 당국자를 인용해 이란군이 F-15E 전투기를 격추한 책임이 있다고 확인했다고 보도했다.구조 작전 과정에서도 충돌은 이어졌다. 뉴스맥스에 따르면 실종된 두 번째 승무원을 수색하던 미군 블랙호크 헬기가 공격을 받았지만, 이란 영공을 벗어나 무사히 착륙했다. 이후 모든 승무원은 안전이 확인된 것으로 전해졌다.같은 시각 또 다른 항공기 사고도 발생했다. 뉴욕타임스는 F-15 격추와 비슷한 시점에 미 공군 A-10 워트호그 공격기가 페르시아만 호르무즈 해협 인근에서 추락했다고 보도했다. 원인은 공개되지 않았지만, 조종사는 걸프 지역 한 국가에서 구조돼 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.이스라엘은 수색 작전에 영향을 줄 수 있다는 이유로 예정됐던 공습을 취소했다. 백악관은 도널드 트럼프 대통령이 관련 상황을 보고받았다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이후 자신의 SNS에 "석유를 지켜라(KEEP THE OIL)"라는 메시지를 올리는 등 강경 발언을 이어갔다. 그는 "호르무즈 해협을 열고 석유를 확보하면 세계적 '대박'이 될 것"이라고 주장하기도 했다.한편 이란 국영방송은 남서부 상공에서 미군 조종사들이 탈출했다고 주장하며 시민들에게 수색을 촉구했다. 방송은 조종사를 생포할 경우 보상을 지급하겠다고 밝혔고, 일부 화면에서는 "발견 시 사살하라"는 문구까지 등장해 논란을 낳고 있다.소셜미디어에는 미군 항공기가 이란 상공에서 대규모로 비행하는 모습이 확산되며, 추가 구조 작전이 진행 중인 정황도 포착되고 있다.이번 사태는 군사 충돌을 넘어 각국의 주장과 반박이 정면으로 충돌하는 '정보전(Information Warfare)' 양상으로도 확산되고 있다. 이란은 격추 성과를 부각하며 군사적 우위를 강조하는 반면, 미국과 서방은 이를 허위 또는 과장으로 규정하며 신뢰성 공방을 벌이고 있다.이란의 에너지 시설 공격과 미국·이스라엘의 공습이 맞물리며 충돌이 중동 전역으로 확산되고 있다. 핵심 요충지인 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장 속에 국제 유가는 급등했고, 미·이란 간 협상도 평행선을 달리고 있다.