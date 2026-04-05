놀이터에서 뛰던 아이가 병원으로... 먼지 괴물이 뺏어간 봄

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큰사진보기 ▲모래놀이가 제일 재밌다는 아이. ⓒ 신혜솔 관련사진보기

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"할머니, 내가 감기 걸린 게 미세먼지 때문이라고? 나는 미세먼지가 뭔지 모르는데."

"로리야, 공기 속에는 아주 작은 먼지 괴물들이 살고 있어. 너무 작아서 눈에는 보이지 않지만, 아주 가벼워서 바람을 타고 우리 코와 목으로 쏙 들어온단다. 이 먼지 괴물들이 몸속에서 장난을 치면 목이 따끔거리고 기침이 나는 거야. 그래서 공기가 안 좋은 날에는 마스크라는 튼튼한 방패를 써야 하고, 밖에서 놀고 오면 손과 얼굴에 묻은 먼지 괴물들을 깨끗이 씻어내야 해."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

봄이면 공기는 탁해지고, 아이들의 바깥놀이는 제약을 받는다. 마음껏 뛰놀고 싶은 아이와 건강을 염려하는 부모 사이의 갈등은 이 계절의 피할 수 없는 풍경이 되었다. 어린 로리에게 미세먼지의 유해함은 아직 닿지 않는 먼 나라의 이야기일 뿐이지만, 그 보이지 않는 존재는 어느새 우리 일상의 가장 깊숙한 곳까지 침투해 있다.하원 시간, 유치원 마당은 로리에게 세상에서 가장 소중한 영토다. 집 근처 놀이터에는 없는 고운 모래놀이터가 그곳에 있기 때문이다. 아이에게 하원은 귀가가 아니라 새로운 놀이의 시작이며, 매일의 탐험이 이어지는 시간이다. 그러나 양육자인 나에게 하원 시간은 늘 불안의 시작이다. 특히 차갑고 탁한 바람이 불어오는 봄날이면, 아이가 그 거친 공기를 고스란히 들이마시게 될까 걱정하며 하늘의 색을 먼저 살피게 된다.며칠 전, 미세먼지 농도가 '나쁨'을 기록하고 바람마저 거세게 몰아치던 날이었다. 로리는 유치원 현관문을 나서자마자 모래놀이터로 달려갔다. 고사리 같은 손으로 모래를 퍼 올리고, 담고, 쏟아내며 다시 채우는 그 순수한 몰입. 아이에게 그 순간은 무엇과도 바꿀 수 없는 행복이었을 것이다.나는 공기가 나쁘니 오늘은 그만 들어가자고 아이를 달랬다. 하지만 내 간절한 목소리는 아이에게 그저 즐거운 놀이를 가로막는 무거운 재촉으로만 들렸을 터다. 아이는 한창 즐거웠고, 나는 그 곁에서 혼자 조급해하며 안절부절못하는 사람이 되어 서 있었다.결국 우려는 현실이 되었다. 그날 밤, 로리는 밭은기침을 시작했다. 곧이어 열이 올랐고, 아이의 숨소리는 거칠어졌다.다음 날 유치원 대신 병원을 찾아야 했던 아이의 모습을 보며 마음이 무거웠다. 비염이 있는 로리는 코가 막히면 입으로 숨을 쉰다. 걸러지지 않은 차가운 공기와 미세먼지가 기관지를 직접 자극했을 때, 아이의 여린 몸이 감당해야 했을 통증이 고스란히 느껴졌다.진료를 마치고 돌아온 길, 나는 로리에게 미세먼지에 대해 처음으로 차근차근 이야기를 건넸다. 그러자 아이는 맑은 눈을 깜빡이며 되물었다.아이의 말은 아프게 다가왔다. 그렇다. 로리는 미세먼지를 모른다. 그것이 어떤 화학 성분을 가졌는지, 폐의 가장 깊은 곳까지 어떻게 침투하는지 아이는 알 리가 없다. 그러나 무지함이 위험을 비껴가게 해주지는 않는다. 아이가 미세먼지의 존재를 인지하지 못하는 그 순간에도, 탁한 공기는 아이의 호흡기를 타고 들어가 기침과 열을 만들어낸다.나는 아이의 눈을 맞추고 가장 쉬운 언어로 일러주었다.이것은 비단 한 가정 내의 갈등이나 육아의 고충에 머무는 문제가 아니다. 아이들의 일상과 건강을 근본적으로 흔드는 생활환경의 결핍이자 사회적 책임의 문제다. 마음껏 뛰어놀고 싶은 아이의 본능과, 아이를 아프지 않게 지켜내야 한다는 부모의 책임감이 매일 아침 미세먼지 수치 앞에서 부딪힌다. 밖에서 뛰노는 일은 아이에게 가장 자연스러운 성장의 한 장면이어야 함에도, 이제는 대기 상태를 먼저 확인하고 허락받아야 하는 '조건부 권리'가 되어버렸다.보이지 않는 위험으로부터 아이를 보호하기 위해서는 더 세심한 노력이 필요하다. 아이들에게 왜 마스크를 써야 하는지, 왜 어떤 날은 바깥놀이를 짧게 마쳐야 하는지를 아이들의 언어로 끊임없이 들려주어야 한다. 동시에 우리 사회는 더욱 책임 있게 움직여야 한다.고농도 미세먼지 발생 시 아이들이 머무는 교육 시설의 실외활동 기준은 지금보다 훨씬 촘촘하고 엄격해져야 하며, 보호자들이 실시간으로 안심하고 대응할 수 있는 정확한 정보 체계가 확립되어야 한다.오늘도 아이들은 아무것도 모른 채 놀이터로 달려간다. 미세먼지를 줄이는 일은 아이들이 할 수 있는 영역이 아니며, 하루아침에 해결될 수 있는 일도 아니다. 그렇기에 더욱 어른들이 그 길목을 지켜야 한다. 아이들이 마시는 공기가 때로는 몸을 아프게 할 수 있다는 사실을 잊지 않도록 살피고, 피할 수 있게 도와주어야 한다.마음껏 숨 쉬며 내달릴 수 있는 봄을, 우리 어른들이 다시 돌려줄 수 있다면 얼마나 좋을까. 기침 소리 없는 평온한 밤이 아이들에게 당연한 일상이 되는 날을 꿈꿔본다.