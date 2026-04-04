진골 귀족 반발에 좌절된 신문왕의 천도 계획

큰사진보기 ▲신라 신문왕이 천도를 계획했던 곳으로 추정되는 대구 수성구 중동 유적지의 연지 흔적 ⓒ 김명희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲신문왕 천도 후보지로 추정되지만 안내판 하나 외에는 아무 것도 없는 대구 수성구 중동 356-7번지 일원을 아파트 단지가 뒤덮고 있는 풍경 ⓒ 김명희 관련사진보기

잘 가노라 닫지 말며 못 가노라 쉬지 마라.

부디 긋지 말고 촌음을 아껴 써라.

가다가 중지곧하면 아니 감만 못하니라.

'삼국사기' 신라 본기 신문왕 조에 "王欲移都逹句伐未果(왕욕이도달구벌미과)"라는 구절이 있다.왕이 달구벌(현재의 대구)로 서울을 옮기려 했으나 뜻을 이루지 못했다는 내용이다. 신문왕은 무엇 때문에 천도를 도모했고, 왕궁 건설 후보지는 대구 중에서도 어디였으며, 어째서 성과를 내지 못했던 것일까?한국학중앙연구원 <한국민족문화대백과서전>에 따르면, 신문왕은 즉위 아홉 해째인 689년 "경주 지역의 진골 귀족 세력을 벗어나 새 수도 건설을 통해 자신의 정치이념을 실현하려는 목적으로 천도를 추진"하였다. 신문왕은 김흠돌의 반란이 상징하는 통일 공신들의 정치적 영향력을 제압하고 그 대신 왕권을 강화할 계획이었다.달구벌이 새로운 서울 후보지로 선택된 것은 첫째, 지리적 요건에 힘입은 결과였다. 달구벌은 팔공산과 비슬산 등 산악지대를 끼고 있어 외적의 침입을 방어하기에 유리했고, 사통오달로 연결되는 편리한 교통망 또한 돋보였다.둘째, 경제적으로도 아주 적격지였다. 달구벌은 세종대왕 때 사창이 처음 설치된 예에서 확인되듯이 금호강과 신천이 만들어준 넓은 옥토를 보유한 농경지대였다. 또 낙동강을 통해 쉽게 물자를 수송할 수 있는 곳이었다. 그렇게 견주면 경주는 좁고 외졌다.셋째, 정치적·군사적 이점도 뛰어났다. 신라는 팔공산을 부악(父嶽) 또는 중악(中嶽)으로 성스럽게 섬겨왔고, 덕분에 달구벌 지역은 왕실의 세력 기반이 되었다. 당연히 이곳에는 경주와 달리 왕실에 대적하려는 강력한 토착 세력이 없었다. 내륙 중심지로 진출하기에 안성마춤이면서 동시에 경주와 가까워 아주 이질적이지는 않다는 것도 강점이었다.그해 9월 26일 신문왕은 장산성(현재의 경산)을 찾았다. 새 수도 건설 관계자들을 격려하고 공사 진행을 독려하기 위한 순행으로 짐작되는 대목이다. 하지만 신문왕의 천도 계획은 막대한 비용 부담과 진골 귀족 세력의 반발로 중단되고 말았다.이에 대해 한국학중앙연구원 <한국민족문화대백과사전>은 "달구벌 천도 실패는 무열왕계가 지금까지 추진해왔던 지배층 교체를 통한 정치 개혁의 후퇴를 의미한다"면서 "왕권과 전통적 세력기반을 가진 진골 귀족 세력과의 타협을 통해 기득권을 보장해 줌으로써 향후 신라의 정국운영에 적지않은 후유증을 남겼다"라고 평가한다.신문왕의 포기는 기득권 세력과의 일정한 타협과 미봉적 대안 제시로는 정치 발전의 미래가 열리지 않는다는 큰 교훈을 준다. 그러므로 천도 후보지는 중요한 역사 답사지라 할 만하다. 역사는 현장을 찾아 생생하게 학습하는 방식이 가장 바람직하므로, 천도 후보지가 대구 중에서도 구체적으로 어디였을까 관심을 기울여본다.2019년 10월 대구 수성구 중동 356-7번지 일원에서 청동기시대 집터, 무덤, 우물 등 다양한 유구가 나왔다. 석축 기단, 용마루를 권위있게 장식하는 치미(鴟尾) 조각, 인공연못 연지(蓮池) 등 대형 건물에 수반되는 유물들이 발굴됨으로써 이곳은 통일신라시대의 큰 관아터로 추정되었다. 불교 유물이 전혀 없었으므로 대형 절터는 아닌 것으로 확인되었다.현지 안내판은 "학계에서는 이 건물터가 삼국사기 신문왕조에 나오는 수창군의 관아와 관련된 유구 일부인 것으로 보고 있다"면서 "수성구가 달성토성에 이어 통일신라시대부터 대구의 중심지 기능을 했음을 보여주는 고고학적 증거이며, 신라의 왕경이 들어설 만한 입지와 자연환경을 갖춘 살기좋은 장소임을 보여준다"라고 자부한다.중동 356-7번지 일원은 아파트 단지가 다 차지해버렸고, 길가의 안내판 하나뿐이다. 반면 가까운 중동 556번지 연지 터에는 치미 모형과 정방형의 인공연못 모형이 만들어져 있어 많이 낫다. 안내판은 "치미 모형은 인근 중동 356-7번지에서 출토된 치미 일부분을 비슷한 시기에 제작된 경주 분황사 출토 치미를 참조로 제작된 것"이라고 설명한다.아쉬운 바는, 연못에 물도 없고 연꽃도 없다는 점이다. 잔잔한 수면도 애틋한 수초도 없으면 그곳은 인공호수가 아니다. 발굴 조사 뒤 7년이나 흘렀지만 천도 후보지에 대한 홍보도 없고, 따라서 찾아오는 답사자도 없다.신문왕 사례를 돌이켜보면서, 그리고 중동 유적지의 허술한 조성 상태를 보면서, 김천택이 남긴 시조 한 수를 읊어본다.