100% 내 글인데 AI가 쓴 것 같다는 지적, 이래서 그랬구나

'AI 시대의 글쓰기'에서 놓치지 말아야 할 본질은 무엇일까요. 다양한 방면에서 활동하고 있는 시민기자들의 경험을 통해 나의 성장을 돕는 인공지능 활용 기준을 모색해 봅니다.

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큰사진보기 ▲퇴고를 제대로 하지 않은 글은, 인간이 썼더라도 AI처럼 보일 수 있다는 것을 깨달았다. ⓒ kaitlynbaker on Unsplash 관련사진보기

"엄마, 수업후기를 제미나이를 활용해서 쓰려다가 그냥 내가 쓰기로 했어."

"왜?"

"제미나이로 쓰면 정리는 금방 되는데, 두서 없는 감동과 감탄이 난무하는 후기로 진정성을 의심받을 거 같아. 진심인데도 아닌 것처럼 보여서 선생님들에게 진심이 전달되지 않을 거 같아, 나도 내 마음을 다 표현하지 못하는 느낌이야. 시간이 걸리더라도 내가 써야 진짜 수업 후기 글이 된다는 생각이 들었어."

"저도 발표할 논문 준비하면서 GPT랑 대화를 하며 같이 써봤는데요. 'OO 부분 기억나?' 하면 답을 못 해요. 그래서 그걸 기억 시키려고 다시 설명하는 시간이 더 걸리더라고요. 그 시간에 그냥 제가 쓰는 게 낫겠다고 생각했어요."

"AI로 글을 손쉽게 쓰려는 사람들이 많아지면서 고만고만하게 매끈한 텍스트가 넘쳐나면 읽는 사람의 수는 점점 줄어들 것이다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.