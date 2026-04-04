벚꽃보다 먼저, 음악이 피었다… 한강 가득 채운 시민들

큰사진보기 ▲‘서울스테이지, 벚꽃 starting!’ 현장 사진 ⓒ 이규승 관련사진보기

"사람이 이렇게 많을 줄은 몰랐어요."

큰사진보기 ▲‘서울스테이지, 벚꽃 starting!’ 현장 모습 ⓒ 이규승 관련사진보기

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벚꽃축제의 대목을 눈앞에 둔 지난 3일 오후 5시, 여의도 한강공원 서울크루즈 유람선터미널 앞에는 봄꽃을 구경하려는 인파들로 정신이 없을 정도였다.공연이 시작되기 전부터 잔디광장은 이미 발 디딜 틈을 찾기 어려울 정도로 붐볐다. 한강버스를 타려는 인파와 공연을 찾은 시민들이 뒤섞이며, 현장은 자연스럽게 하나의 흐름을 만들어냈다. 이동과 체류, 일상과 공연이 겹쳐지는 지점. 그 중심에서 '서울의 봄'이 시작되고 있었다. 서울문화재단이 마련한 '서울스테이지, 벚꽃 starting!'의 첫날 풍경이다.이 행사는 본격적인 봄 축제 시즌에 앞서, 한강을 배경으로 서울에서 가장 먼저 봄을 체감할 수 있도록 기획된 공연의 첫 날이었다. 무대 위에서는 장단이 먼저 공간을 열었다. 장구의 울림이 공기를 가르자, 가야금이 그 위를 잔잔하게 흘렀다.이어 현악과 관악, 리듬이 더해지며 음악은 점점 확장됐다. '출발', '개화', '시작'을 주제로 구성된 이날 공연은 국악을 기반으로 클래식, 재즈, OST까지 넘나들며 장르의 경계를 허물었다. 특히 가야금과 스트링의 결합은 인상적이었다. 전통 악기의 선율과 서양 오케스트라의 구조가 자연스럽게 맞물리며, 익숙하면서도 새로운 감각을 만들어냈다.'K-뮤직'이라는 이름이 과장이 아니라는 것을, 무대는 차분하게 증명하고 있었다. 그러나 이날 공연의 진짜 주인공은 따로 있었다. 무대 아래, 잔디 위였다. 형형색색의 빈백과 돗자리가 펼쳐진 공간 위에서 사람들은 각자의 방식으로 공연을 즐기고 있었다. 연인들은 치킨을 나눠 먹으며 음악에 귀를 기울였고, 가족 단위 관객들은 아이들과 함께 봄 저녁을 보내고 있었다. 캔 음료를 따는 소리와 웃음소리가 음악 사이를 메웠다.공연장은 객석이 아니라 '머무는 풍경'에 가까웠다. 그때였다. 객석 한켠에서 한 어르신이 자리에서 일어났다. 장단에 맞춰 몸을 흔들기 시작했다. 어깨가 들썩이고, 발끝이 리듬을 탔다. 누군가를 위한 춤이 아니었다. 음악이 몸을 먼저 움직이게 한 순간이었다. 사람들의 시선이 자연스럽게 그곳으로 향했고, 이내 박수가 터져 나왔다.웃음이 번졌고, 몇몇은 휴대폰을 들어 그 장면을 기록했다. 그 짧은 순간, 무대와 객석의 경계는 사라졌다. 이날의 공연은 '보는 공연'이 아니라 '함께 있는 공연'이었다. 공연 중간, 하늘에서는 꽃잎처럼 흩날리는 종이들이 바람을 타고 내려왔다. 아이들은 손을 뻗어 그것을 잡았고, 어른들은 웃으며 그 장면을 바라봤다. 봄이라는 계절이 음악과 함께 눈앞에서 구체적인 풍경으로 완성되는 순간이었다.'서울스테이지, 벚꽃 starting!'은 이날을 시작으로 5일까지 이어진다. 3일 오후 5시 오프닝 공연을 시작으로, 4일에는 오후 3시와 5시, 5일에는 오후 3시에 공연이 예정돼 있다. 총 3일간 4회에 걸쳐 진행되며, 시민과 외국인 관광객 누구나 무료로 관람할 수 있다.해가 기울어가도 사람들은 쉽게 자리를 뜨지 않았다. 남은 치킨을 나누고, 음악의 여운을 이야기하며, 한강을 바라봤다. 도시는 늘 빠르게 흘러가지만, 이날 한강에서는 잠시 멈춰 섰다. 그리고 그 멈춤 위에서, 서울의 봄은 음악보다 먼저, 사람들 속에서 피어나고 있었다.