민주당 충남지사 경선, 브레이크 없는 '끝장 싸움'

큰사진보기 ▲박수현(사진 왼쪽) 출마예정자와 양승조 예비후보가 TV 토론회 발언을 두고 정면 충돌했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

더불어민주당 충남도지사 후보 선출을 위한 경선 투표를 하루 앞둔 3일, 박수현 출마예정자와 양승조 예비후보가 TV 토론회 발언을 두고 정면충돌했다. 양측은 서로를 향해 '사퇴'와 '허위사실 유포'를 주장하며 각을 세웠다.먼저 박수현 출마예정자 캠프의 박정현 선거대책본부장은 3일 페이스북을 통해 "전날(2일) 대전MBC 토론회에서 양승조 후보가 박수현 후보의 개인사와 유엔해비타트 관련 의혹 해명에 대해 '동의한다'고 밝혔다"며 "이는 그동안의 의혹 제기가 터무니없는 네거티브였음을 자인한 것"이라고 주장했다.그러면서 "양 후보 측은 검증이라는 미명 하에 낙선을 목적으로 허위 사실을 유포해 공직선거법을 위반했다. 책임지고 즉각 사과하고 후보직을 사퇴하라"고 촉구했다. 또한 중앙당 선관위에는 양 후보의 자격 박탈을, 수사당국에는 즉각적인 수사를 강하게 요구했다.이에 양승조 예비후보 캠프도 즉각 긴급 논평을 내고 반박했다.양 캠프는 "박수현 후보 측이 본인에게 유리한 반쪽짜리 해명으로 진실을 덮으려 한다"고 주장했다. 박 본부장의 주장은 '명백한 왜곡'이라는 것이다.양 캠프는 토론회 당시 동의한 내용은 ▲비유 표현의 과도함 인정 ▲검찰 결정문 및 불송치 결정의 '존재' 확인 등 세 가지 사실에 국한된 것이라고 선을 그었다. 이어 "결정문 뒤에 숨어 2018년 사퇴의 진정한 배경을 덮으려 하지 마라"며 "유엔해비타트 관련 사기 혐의 수사는 지금도 진행 중인 법적 리스크"라고 지적했다.특히 양 캠프는 "의혹 제기 자체에 대해 사과할 이유가 전혀 없다"며 "수사가 종결되지 않은 사안에 대해 공직 후보자의 도덕성을 검증하는 것은 정당한 권리이자 의무"라고 강조했다. 그러면서 투표 직전 후보 자격 박탈을 운운하는 행태를 '무도한 경선 방해'라고 비판했다.양측의 끝없는 갈등에 대해 충남 지역 정가 관계자는 "경선 투표를 직전에 둔 상황에서 터져 나온 이번 공방이 누구에게 유리하게 작용할지는 미지수"라며 "후보 간 감정의 골이 깊어진 만큼 경선 후 원팀 구성이 가능할지 걱정이다"고 우려했다.