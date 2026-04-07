7년 차 자개꾼입니다, 돈 안 되는 '붓질'을 왜 하냐면요

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큰사진보기 ▲공방에서 제작한 나전칠기 빨대 ⓒ 박진슬 관련사진보기

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"수업. 수업이나 팔 수 있을까요?"

큰사진보기 ▲공방에서 만든 무선 이어폰 케이스. ⓒ 박진슬 관련사진보기

덧붙이는 글 | 인스타그램 @bansagwang에 원본을 함께 기재합니다.

벌써 올해로 나전칠기 공방 문을 연 지 7년 차다. 그 사이 군대도 다녀왔고, 월세를 아끼려 서울에서 경기도로 일터를 옮겨 보기도 했다. 처음 시작할 땐 내 공방이 1년 안에 망해버리거나, 아니면 5년쯤 버티면 주머니가 두둑해질 줄 알았다. 하지만 7년이 흐른 지금, 나는 둘 중 그 무엇도 되지 못했다. 망하거나 흥하거나. 이 이지선다가 아니라면, 나는 지난 7년 동안 대체 무엇을 하고 있었던 걸까.나전칠기를 한다고 하면 주변에서는 자개장이나 보석함을 떠올린다. 내 작업실이 거대한 가구들로 뒤덮여 있을 거라 짐작한다. 하지만 내가 지금 가진 물건들을 한 곳에 모아두면 큰 사물함 하나면 충분하다. 실제로 시장의 주류는 키링이나 코스터 같은 소형 제품 뿐이다. 간혹 큰 물건이 나오기도 하지만, 그마저도 옛 가구를 리폼한 경우가 대부분이다.큰 물건을 새로 만든다는 건 그 넓은 면을 전부 사람이 자개로 채워 넣어야 한다는 뜻이다. 결국 문제는 인건비다. 그 비용을 감당할 수 있는 수요는 거의 없다. 그래서 작품을 하는 예술가가 아니라면, 나 같은 장사꾼은 애초에 큰 물건을 만들지 않는다. 시작부터 큰 물건은 못 만드는 약점을 안고 시작한다.그렇다면 자개 공방은 어떻게 먹고 살까? 2019년, 스무 살의 내가 나전칠기를 배울 때 나눴던 대화가 기억난다. 이걸로 밥 벌어 먹고살 수 있을까 하는 누군가의 질문에 친한 형이 답했다.다들 함박웃음 지으며 대화가 마무리되었는데, 나만 그 웃음의 의미를 몰랐다. 직접 7년을 버텨보니 결국 제대로 팔 것은 수업 말고는 없었다. 당시 그 대화를 나누던 이들은 8년이 지난 지금, 아무도 붓질로 밥벌이를 하지 않는다. 내가 창업 아이템을 배우고 있던 게 아니라, 예술가 육성 과정을 익히고 있었다는 사실을 나만 몰랐다.배움의 끝이 다가올수록 다들 노선을 정해야만 했다. 옻칠을 만지는 붓쟁이가 되어 예술가의 길을 걷거나, 자개를 붙이는 자개꾼이 되어 레진(석유화학 수지)을 만지작거리거나. 전통 방식대로 무언가를 하겠다는 사람은 상품이 아니라 작품을 만들 뿐이었다. 나만 그게 살 궁리라는 걸 모른 채 '전통 방식대로 옻칠과 자개를 써서 최대한 싸게 만들면 되지 않나?' '사람들이 몰라서 그렇지 막상 보면 이게 맞는 걸 알아줄 거야' 하는 오만함을 품었다.그렇게 2020년, 내 공방 '반사광'이 태어났다. 누구나 계획은 그럴듯했다, 가난해지기 전까진. 창업 초기 환경 중시 사회 분위기에 맞춰 나전칠기 빨대를 만들어 성공적인 펀딩을 했을 때만 해도 좋은 궤도에 올랐다고 생각했다. 하지만 그게 전부였다. 세상은 호락호락 변하지 않았고 내 기획력은 능력이 좋은 게 아니라 운이 좋았을 뿐이었다. 이후의 아이템들은 연달아 고배를 마셨고, 마주한 현실은 결국 '키링'과 '원데이 클래스'였다.현재 자개 공방 운영의 유일한 축은 수업이다. 보조 축은 키링이다. 다행히 사람들이 키링을 필요 이상으로 사준 덕에 월세라도 내며 버틴다. 자개꾼들에게 키링은 선물 같은 존재다. 면적이 작고 비싸도 용인 되기 때문이다. 옻칠을 하는 붓쟁이들은 도마와 젓가락으로 연명한다. 옻칠의 항균성을 강조하며 가짜 옻칠(우레탄 마감 등)과 차별화하기 좋고, 무엇보다 붓 대신 천을 들고 슥슥 발라 완성할 수 있다는 공정 상의 이점이 크기 때문이다.그런데 식기만큼 팔기 좋은 물건이 없는데도 자개 붙인 젓가락이나 그릇은 시장에 잘 없다. 왜냐하면 '자개 붙이는 붓쟁이'가 없기 때문이다. 교육 과정에서는 둘 다 배우지만, 실전에서는 나뉜다. 자개 공방에는 반드시 굳어버린 붓이 있고, 붓쟁이 공방에는 먼지 쌓인 자개 한 뭉텅이가 나오기 마련이다.진짜 자개 식기는 이 두 과정을 다 거쳐야만 나온다. 입에 닿는 식기에는 레진도 우레탄도, 심지어 옻칠 유사품인 카슈칠도 쓸 수 없다. 오직 옻칠로만 자개를 붙여야 한다. 하지만 그러려면 천이 아닌 붓을 들어야 하고, 붓을 드는 순간 가격을 감당할 소비자는 사라진다. 붓쟁이가 붓으로 만든 물건을 팔 수 없다는 것, 이것이 이 판의 비극이다.나는 철저하게 장사꾼이 되고 싶었다. '전통 방식으로는 못 판다고? 내가 하면 다르지'라는 오만함으로 공방을 끌어왔다. 똑같이 생긴 물건을 찍어 만들고 수수료 떼먹는 유통 창구를 우회 하며 가격을 낮추려 애썼다. 하지만 공예품의 본질을 잃고 있었다. 공예는 예쁘고 특별해야 하는데, 내 물건은 애매하게 예쁘고 애매하게 비쌌다.서글픈 건 사람들이 '진짜'를 못 알아본다는 사실이다. 투명 우레탄, 자개 프린트 상품, 극소량의 옻만 섞은 공장제 식기, 반짝이 스티커 위에 레진을 덮은 기괴한 상품들까지. 이 모든 게 '나전칠기'라는 이름으로 팔리는 현실이다.소비자들은 비교할 대상이 없으니 진짜인 줄 안다. 전통공예를 배우러 와서 레진을 만져도 아무도 이상함을 느끼지 못하는 2026년의 현실. 나 말고 다른 이들이 틀린 게 아니다. 대중의 인식과 동떨어진 채 미련한 장사를 해온 나만 틀렸던 것이다.결국 지난해부터 이 현실에 부딪혀 출강에 나갔다. 출강에 나가서도 어려움은 따랐다. 남들과 비슷한 돈을 받고 수업을 열었는데 남들보다 하는 일이 많았다. 레진을 쓰지 않으니 말이다. 일단 물건을 당일 완성하지 못했다.2주에 걸쳐서 수강생이 자개를 붙이면 못 만나는 사이 내가 칠을 해 가져온 걸 수강생이 직접 칠을 긁어내는 식으로 진행했다. 아무래도 수강생이 직접 하다 보니 실수가 많았고 그대로 보낼 수 없으니 내가 가져가 고치고 뒤늦게 택배로 붙여주곤 했다.사실 나는 공예의 함정에 빠져 있다. 공예는 쓰임의 예술이다. 전시가 아니라 생활 속에서 이용되는 과정 자체가 예술이다. 그래서 나는 사람들이 쓰는 물건을 만들고 싶어 가격을 낮추려 했던 것이다. 지니고 있어도 안전한 천연 소재, 생산 과정이 아름다운 순환의 소재를 쓰기 위해 얼떨결에 전통의 길로 들어선 것이었다.하지만 현실은 냉혹하다. 안 팔린 물건은 생명이 없다. 주인 없는 공방 구석에서 태아처럼 남겨진 기물들을 지켜보는 일은 생각보다 가슴이 시렸다. 물건을 파는 것까지가 예술이거늘, 작품 대신 설명을 파는 수업은 사실 나에게 몸 한구석이 멍드는 일이었다. 난 예술을 안 하겠다 해 놓고, 나는 누구보다 예술을 하려고 노력했던 것이었다.돈 안 되는 붓질은 예술가나 하는 일이라 생각했는데 그게 나였다. 돈 안 되는 걸 놓지 못하는 게 미련인 줄 알았는데 예술이었다. 1년 안에 망하거나 5년 안에 돈 자루를 쥐거나, 둘 다 하지 못하면서 이 자리를 버티게 하는 건 예술이고, 부유한 예술은 없었다.건배. 아무도 알아주지 않는 그 한 끝을 위하여. 아무도 예술인 줄 모르는 나의 예술을 위하여.