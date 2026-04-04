봄꽃과 함께 피어난 아이들의 웃음꽃

큰사진보기 ▲우리꽃 식물원의 사계절관유리 온실을 관람하고 이동하는 유아 단체 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리꽃 식물원 야외화단식물원에서 꽃피는 봄을 만끽하는 남녀노소 관람객들, 멀리있는 봉우리는 등고산 전망대다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리꽃 식물원 잔디 쉼터잔디밭을 뛰어다니며 현장 학습을 즐기는 유아들 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲식물원 카페식물원을 찾은 관람객들이 카페에서 음료를 주문하고 있다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화관광해설사 프로그램유아관람객을 대상으로 프로그램을 진행하는 문화관광해설사 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔디광장과 덩굴원봄나들이를 나온 시민들이 잔디광장과 덩굴원을 산책하고 있다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

주말을 앞둔 금요일 오후 필자가 찾은 우리꽃 식물원에는 봄꽃과 더불어 아이들의 웃음꽃이 활짝 피었다. 자연이 살아 숨쉬는 우리꽃 식물원에 단체 유아 관람객이 봄맞이 현장 학습을 나왔기 때문이다.화성시 팔탄면에 있는 우리꽃 식물원은 산림청 등록 제31호, 국립수목원 등록 제2020-1호의 공립 시설로 2010년 5월 개원하여 금수강산을 표현한 석산과 한옥 형태의 사계절관, 야외화단, 석림원, 놀이숲, 은행나무 산책로, 솔숲쉼터 등을 갖추고 있다.우리나라에 자생하는 1000여 종의 식물을 전시하고 있는 우리꽃 식물원은 꽃피는 봄을 맞이하여 <초등학교 교과서 속 식물 체험> 프로그램을 진행중이다. 루페(확대경)를 활용한 식물 관찰 및 오감 체험 등을 즐길 수 있는 이 프로그램은 지난 4월 1일에 시작하였으며 오는 11월 30일까지 8개월간 계속된다.식물원은 단순한 전시 공간이 아니며 환경 및 생태적 효과, 사회 및 정서적 효과, 경제 및 관광적 효과가 있는 복합문화시설이다. 따스한 봄볕의 야외 활동과 그윽한 향기를 즐기는 실내 활동을 선택적으로 즐길 수 있는 곳이 4월의 우리꽃 식물원이다.야외 화단에서 꽃나무를 즐기던 필자에게 꽂히는 4월의 봄볕이 따가웠다. '봄볕에 그을리면 보던 님도 몰라본다'는 말처럼 봄햇살이 부담스러웠던 필자는 유리 온실의 사계절관으로 자리를 옮겼다. 사계절관은 우리나라 전통의 한옥 건축양식으로 지어진 유리온실로 2억 년 전 쥐라기 시대부터 생존해 온 가장 오래된 상록침엽수종인 올레미 소나무를 전시한 곳이다.식물원의 문화관광 해설은 우리꽃 식물원을 제대로 즐기기 위한 필수 프로그램이다. 화성시 통합 예약시스템이나 직통 전화로 예약하는 식물원 해설은 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 이날은 단체 유아 관람객을 대상으로 해설 프로그램이 진행 중 이었다.기후변화의 여파인지 필자는 갈수록 봄이 짧게 느껴진다. 여러 종의 꽃이 동시에 만개하여 꽃피는 봄날을 즐길 수 있는 날이 줄어들었고, 자연이 주는 선물을 제대로 받지 못하는 기분이다. 봄은 짧지만 봄꽃은 여전히 화려하다. 아이들의 현장학습은 물론 남녀노소 누구에게나 주말 나들이로 적합한 곳이 4월의 식물원이다.