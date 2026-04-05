'격세지감'이란 말이 절로... 딸 결혼 앞둔 부모의 리얼 기록

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큰사진보기 ▲4월에 결혼식을 올리는 큰딸과 예비사위, 꽃처럼 예쁘고 기쁘다. 세상 누구보다도 이들의 행복을 축복한다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲딸과 예비사위가 소중한 문구를 적어 떡과 축하주를 마련했다. 은은한 난초향이 아름다운 난을 보며 이들의 출발을 축복하였다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 브런치에도 실립니다.

꽃피는 아름다운 계절이다. '오늘이 가장 젊은 날'이라는 가사가 예사롭지 않게 느껴지는 나이다. 가정에서도 세대교체가 이뤄지더니, 이제 곧 사위를 맞게 됐다. 큰딸이 결혼을 앞두고 있다.지난 1년 동안 딸아이의 결혼 준비 과정을 지켜보며, 30여 년 전 나의 결혼을 떠올렸다. 결혼 준비가 이렇게 어렵고 복잡한 일인지 새삼 실감했다. 20대 후반인 둘째 딸도 "쉽지 않다"며 한숨을 내쉴 정도다. 결혼을 2주 앞둔 딸을 인터뷰하며 그 과정을 세세하게 살피기로 했다.봄이 시작되는 3~4월, 특히 점심시간 전후의 좋은 날 예식은 최소 1년 전 예약을 해야 한다. 예약 전 '식장 투어'는 필수 코스로, 서울 소재 일부 예식장은 예약금 약 5만 원을 받는다. 호텔, 일반식당, 야외 등 어디든 시간을 충분히 잡고 준비해야 마음에 드는 곳을 추가비용 없이 예약할 수 있다. 매년 식장 비용이 수백만 원씩 오르기 때문에, 일찍 결혼할수록 유리하다는 말이 나올 정도로 물가 부담이 크다.물론 12월 크리스마스나 1월 새해 기간, 한여름·한겨울 같은 비수기에는 2달 전 예약도 가능하다. 신랑·신부의 취향을 고려한 예식이 중요하지만, 실제 하객 입장에서는 교통이 편리하고, 주차장이 넓으며, 식사가 맛있는 식장이 가장 만족도가 높다.웨딩업계의 그 유명한 '스드메'는 스튜디오 촬영, 드레스 대여, 메이크업을 묶어 부르는 말이다. 결혼식을 올리기 전에 찍는 앨범 촬영에서 예식 당일 신랑·신부 화장까지, 결혼 준비의 핵심 과정이 모두 포함된다.딸은 수많은 플래너 업체 박람회를 다닌 뒤 웨딩플래너를 예약했다. 웨딩플래너들은 주로 예비부부에게 스드메 업체를 패키지로 묶어 소개하는데, 대부분 신부 중심으로 진행된다. 결혼식 과정이 거의 신부의 요구와 이상에 맞춰져 진행되기 때문에, 신랑은 들러리이거나 때로는 투명인간처럼 느껴질 정도다. 우리 딸의 경우도 크게 다르지 않았다.드레스 샵 투어를 할 때도 예약금이 필요하다. 보통 5만~15만 원 정도다. 꼼꼼하게 계획해도 단계마다 추가 지출이 발생한다. 스튜디오 촬영용 드레스를 고를 때, 시간 제한이 있음에 유의해야 한다.1시간에 6벌 정도를 입어볼 수 있지만, 실제 선택할 수 있는 드레스는 4벌 정도에 불과하다. 제한 시간 안에 고르지 못하면 재피팅 비용이 발생하기 때문에, 서두르지 않고 계획적으로 움직이는 것이 무엇보다 중요하다.촬영용 메이크업 샵을 정한 뒤, 촬영 당일을 돕는 일명 '드레스 이모'에게 주는 헬퍼비(30~40만 원 정도)도 견적서에는 포함되지 않은 비용이다. 여기에 촬영용 소품(꽃, 머리핀, 리본, 하트 등) 준비와 포트폴리오 작성, 촬영 중 헤어 스타일 변경을 위한 별도 미용사 섭외까지 더해지면 준비 과정은 더욱 복잡해진다. 이러한 지출이 반복되면서 경제적 부담은 점점 커진다.스드메 패키지를 구입했더라도 추가 비용은 항상 따라온다. 웨딩플래너가 제시하는 견적서를 봐도 드레스나 메이크업 등 각 항목의 실제 가격을 알기 어렵다. 기준 없이 천차만별인 가격 구조로 인해 관련 소비자 피해가 매년 증가하고 있다고 한국소비자원은 밝혔다. 정찰제를 시행하지 않는 업체가 많아 예비부부와 업체 간 불신도 커지고 있다.2014년 공정거래위원회 국정감사 자료에 따르면, 서울 강남 일대 웨딩업체가 3000여 곳에 이르고, 컨설팅 업체와 스드메 업체 간 가격 담합 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 소비자가 개별적으로 업체를 찾으면 더 높은 가격을 제시해 결국 컨설팅을 이용하도록 유도하는 구조다. 여기에 DVD 제작과 사진 선택 비용까지 별도로 청구되니 스드메의 길은 정말 험난하다.2026년부터 '스드메 정찰제'가 시행된다. 가격표 의무 게시, 추가 요금 사전 공지, 표준 계약서 도입, 위반 시 처벌 강화 등의 내용이 포함됐다. 정책 취지대로 결혼식을 올리는 예비 신혼부부에게 긍정적 효과만 나타나면 좋을 텐데, 이로 인해 스드메 가격이 10~20% 인상되었다는 이야기를 들으면 씁쓸하다. 심지어 계약을 취소할 경우 환불은커녕 수백만 원의 위약금을 부담해야 하는 상황도 발생해, 결혼 준비는 여전히 쉽지 않은 길이다.딸과 예비사위는 상견례 장소 예약을 위해 한 달 전부터 대기했다고 한다. 상견례 시 선물을 준비하기도 하지만, 양가의 논의와 합의(자식들의 의견)에 따라 생략하기도 한다. 결혼 준비 전반이 예비부부 중심으로 진행되다 보니, 부모는 자식들이 정해준 일정에 맞춰 따르는 입장이 되는 경우가 많다.상견례 장소에 도착하니 딸과 예비사위가 엽서에 귀한 문구를 담아 난초와 떡, 술을 준비해 우리를 맞이했다. 처음 만나는 자리라 다소 어색하고 조심스러웠지만, 원만한 분위기 속에서 인사를 나눌 수 있었다. 그렇게 귀한 인연이 시작되었다.결혼식 비용과 집 마련, 혼수에 관한 이야기는 일체 나누지 않았다. 모든 사안은 자녀들이 먼저 의논하고 결정한 뒤 부모가 따르는 방식이어서 민망하거나 얼굴을 붉힐 상황도 생기지 않았다. 양가 부모와 형제·자매 등 10명이 모여 덕담과 칭찬을 주고받으며, 웃음이 끊이지 않는 유쾌한 분위기가 이어졌다. 예전에는 중요한 절차였던 상견례의 비중과 순서가 뒤로 밀린 것도 달라진 모습 중 하나였다.집과 혼수품 장만은 그야말로 천차만별이다. 월세, 전세, 매입 등 다양한 주거 형태에 따라, 또 지역과 위치에 따라 금액 차이가 크고, 부모 지원과 대출 여부까지 더해지면서 결혼 비용 마련 방식도 각양각색이다. 모든 경우를 하나로 묶어 설명하기는 어렵고, 결국 형편에 맞게 감당할 수밖에 없다. 주변 사례를 보더라도 몇 천만 원에서 몇 억 원까지 지원 규모가 제각각이다.자녀 결혼 자금은 기존 10년간 기본공제 금액을 합해 총 1억 5천만 원까지 증여가 가능하다. 쉽게 마련하기 어려운 큰돈이지만, 서울의 전세 가격을 고려하면 턱없이 부족하게 느껴지는 것도 사실이다. 지역별로 마련된 결혼 자금 지원 정책도 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있다. 딸은 한국주택금융공사의 '아낌 e-보금자리론' 상담을 통해 신혼집 마련에 도움을 받았다.결혼을 2주 앞둔 딸은 여전히 분주하다. 결혼식을 진행할 전문 사회자를 섭외하고, 사진사와 DVD 촬영을 예약하며, 식순(축가·덕담·축사·배경음악 등)을 구성하느라 바쁜 나날을 보내고 있다. 지난주에 동생들 예복을 마련하는 것으로 대장정의 결혼식 준비 기간을 마무리했다.그 전주에는 혼주 양복과 한복을 고르는 일, 식장 뷔페를 시식하는 일을 끝냈다. 드레스를 예쁘게 입기 위한 다이어트와 피부관리 역시 1년 내내 이어진 필수 과정이었다.기나긴 12개월의 결혼 준비 과정을 돌아보니, 정작 신혼여행 이야기는 시작도 못했다. 청첩장 제작과 모바일 청첩장 사진 선택, 직장에 돌릴 답례품 준비까지 해야 할 일은 여전히 많다. 여기에 30년 전에는 없던 프러포즈, 청첩장 모임, 브라이덜 샤워 같은 새로운 결혼 문화까지 더해지며, 결혼 준비는 끝이 보이지 않는 긴 여정처럼 이어지고 있다.