교장이 되니 왜 더 '나답게' 살기 어려울까

"교장 선생님, 오늘 경복궁 산책 한복 착용 여부 설문에 어떻게 답하셨어요?"

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큰사진보기 ▲한복이라는 ‘배역’과 조르바라는 ‘본능’ 사이'교장의 의무'와 '인간 오성훈의 설렘'이 경복궁 담벼락 아래에서 조용히 교차한다. ⓒ 오성훈(서울시교육청 웍스 AI활용) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

교장이라는 자리는 참 묘한 옷이다. 34년이라는 긴 시간을 평교사로, 교감으로 현장에서 보냈지만, 막상 공모교장이 되어 마주하는 일상은 매번 낯선 배역을 요구받는 기분이다.점심 식사 후 운동장 트랙을 돌고 있을 때였다. 연구기획부장이 저 멀리서 나를 발견하고 달려왔다. 다행히 심각한 얼굴은 아니었다. 학교에서 누군가 교장을 급하게 찾을 때 그 표정이 밝다면, 적어도 학교에 큰 불이 난 것은 아니라는 뜻이다.그의 질문에 오전에 메신저로 날아온 설문창을 열고 잠시 망설였던 기억이 떠올랐다. 우리 학교의 교직원 워크숍은 늘 구성원들의 의견을 촘촘히 들어 결정한다. 2024년에는 여름방학 시작과 함께 1박 2일 프로그램을 진행했으나, 그해 열린 '난리법석 대토론회'에서 시험 기간을 활용해 하루만 다녀오자는 결론이 났다. 그 결정에 따라 2025년에는 학교 근처 식당을 빌려 점심을 곁들인 단출한 행사를 치렀다.올해는 1학기 중간고사 기간을 활용하기로 하고 인왕산 둘레길, 남산 둘레길, 경복궁 체험 중 하나를 고르는 설문을 진행했다. 결과는 경복궁의 압승이었다. 얼마 전 있었던 BTS의 광화문 공연 열기가 선생님들의 마음속에 여전히 남아 있었던 모양이다.연구기획부장은 어제 출장길에 이 경복궁 나들이를 위한 야심 찬 기획을 들려주었다. 늘 업무에 지쳐 얼굴이 굳어 있는 교장을 좀 웃게 하고, 교직원들과 자연스럽게 소통할 기회를 만들고 싶다는 것이었다. 경복궁 산책길에 교장이 한복을 입고 나타나 선생님들과 사진을 찍는 일종의 '이벤트'가 그 핵심이었다.나는 그때 좀 거칠게 손사래를 쳤다. 학교를 벗어나 산책하는 행사에서까지 무언가를 강요하지 않았으면 좋겠다는 취지였다. 한복을 빌려 입고 즐거워할 이도 있겠지만, 그저 조용히 고궁의 정취를 음미하며 차 한 잔 마시고 싶은 이도 있는 법이다. 나 역시 그날만큼은 교장이라는 직함의 무게를 내려놓고, 내 취향대로 경복궁의 풍경 속에 잠기고 싶었다.하지만 퇴근길, 연구기획부장의 애쓰는 모습이 자꾸만 잔상처럼 남았다. 내가 조금만 불편함을 감수하면 모두가 즐거울 텐데, 학교장이니까 기꺼이 그 역할을 해줘야 하는 것 아닐까. 퇴근 버스 안에서 괜히 창밖만 내다보았다.사실 나는 34년 교직 생활 동안 늘 그런 마음으로 공동체를 위한 선택을 해왔다. 하지만 그 과정에서 받은 상처들은 생각보다 깊고 단단했다. 내가 좋아서, 내 의지로 선택한 일 때문에 다치는 건 괜찮다. 그러나 '교장이기 때문에' 내키지 않는 옷을 걸치고 익숙하지 않은 연기를 하다가 입는 내면의 상처는 회복이 쉽지 않다.공모교장 임기의 반환점을 도는 지금, 나는 다시금 질문 앞에 선다. 좋은 교장이 된다는 것은 나 자신을 지우고 완벽한 가면을 쓰는 일일까. 어쩌면 나답게 있는 것, 그것이 공동체 안에서도 가장 솔직한 존중의 방식일지 모른다.사실 누구나 그럴 것이다. 직함의 무게 뒤편에는 소설 속 조르바처럼 어떤 구속도 없이 자유롭게 살고 싶은 본능이 숨어 있다. 자기결정권이 인간 존엄의 핵심이라면, 억지로 한복을 입고 어색한 미소를 짓는 교장보다 자신의 취향을 존중받으며 진심으로 평온해진 교장의 모습이 동료들에게 더 건강한 에너지를 줄지도 모른다.연구기획부장은 내 기색을 살피더니 쐐기를 박듯 덧붙인다."교장 선생님, 매일매일 다시 물어볼 거예요. 교장 선생님 마음이 바뀔 때까지요."이쯤 되면 못 이기는 척 져줘야 하는 것이 인지상정일 터다. 나는 그저 허허로운 웃음으로 대답을 대신하고 교장실로 들어왔다. 내일 아침이면 나는 또다시 연구기획부장의 열정 어린 제안과 나의 솔직한 심정 사이에서 저울질을 할 것이다. 하지만 이번만큼은 '교장이라서 당연히'가 아니라 '인간 오성훈'으로서 어떤 선택이 더 진실한 소통에 가까운지 조금 더 고민해 보려 한다.옷이 사람을 만드는 것이 아니라 그 옷을 입은 사람의 마음이 풍경을 만든다. 4월 29일, 경복궁의 봄볕 아래 나는 어떤 옷을 입은 사람으로 서 있을까. 한복이면 어떻고 평상복이면 어떠랴. 그날 내가 마주할 풍경이 '교장의 의무'가 아닌 '인간의 설렘'이기를 바라며, 나도 나의 선택이 조금은 궁금하다.