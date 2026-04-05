북접 대표로 선임되다

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

동학 내부에는 낡은 봉건체제를 타파하고 후천개벽을 이루기 위해서는 다중을 동원해서라도 창도정신을 실천해야 한다는 급진파와 평화적인 방법을 통해 먼저 교조신원을 관철하고 합법적인 신앙생활부터 보장받아야 한다는 비폭력 온건파로 갈렸다.전자는 서인주·서병학의 계열이고 후자는 최시형을 비롯하여 김연국·손천민 등이다. 손병희는 교단의 지도부를 형성하는 최시형의 지침에 따라, 우선 교단의 전통을 보전하면서 힘을 길러 때를 기달려야 한다는 입장이었다. 그런데 삼례의 성공적인 집회와 여전히 동학을 무시한 채 이단시하는 정부의 태도에서 점차 생각이 바뀌었다.1883년 3월 상경한 동학교도 수 천명은 서울(한성) 인근에 머물고 지도부 50여 명이 3월 28일 오전부터 광화문 차가운 길바닥에 엎드려 상소문을 임금에게 올리기로 했다.손병희와 박광호·손천민·박인호 등이 대표가 되어 올린 상소는 지극히 온건한 내용이고 방법도 관행처럼 돼 있는 복합상소인 데도 조정은 여전히 이단시하고 배척하였다. 3일째 되는 날 오후에 왕실의 관리가 나타나 고종의 전교를 전했다. "너희들은 집으로 돌아가 그 업에 임하라. 그러면 소원에 따라 베풀어 주리라"는 말 한마디 뿐이었다.교도들이 이를 믿고 해산하자 조정은 약속과는 달리 동학을 더욱 거세게 탄압했다. 상경했던 교도들은 귀가할 수가 없었다. 관헌들이 체포하려고 대기하고 있었기 때문이다.