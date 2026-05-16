취향대로 주문하기 어려웠던 카페에 다시 갔더니

시민기자가 쓴 글을 매일 고치고 다듬는 사람의 이야기. 인공지능(AI)이 쓰고 고치는 시대에, 인간이 쓰고 고치는 마음을 찬찬히 담아 봅니다.

큰사진보기 ▲인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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금새록 : (시작과 동시에 원투 공격 영상을 보며) 투가 너무 컸나?



감독 : 앞발의 중심이 너무 들려 가지고 투 동작이 너무 크게 나갔어요. 그러니까 뒤에 방어가 안 되는 거예요. 요런 것들을 보고 아, 내가 긴장을 했구나, 알고 고쳐 나가야 하는 겁니다. (상대 공격 시 몸의 중심 유지) 스텝은 조금 부족하지만, 자세 공격은 매우 안정적이에요. 왼손잡이 상대는 까다로운 선수예요.



금새록 : 저도 저 선수가 가지고 있는 장점, 스텝과 백을 좀 더 연습해서...



감독 : 그럼 본인이 엄청 까다로운 선수가 되는 거지.



박지현 : 까다로운 거 다 흡수해 버리자.